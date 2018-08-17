Бизнес в Чехии: Интервью с учредителем самого модного барбершопа Праги

Алице Невркла, соучредитель модного барбершопа Hairport Prague, рассказала порталу 420on.cz об особенностях своего бизнеса, отстройке от конкурентов, уникальных услугах и модных трендах.

- Алице, почему вы решили открыть в Праге именно барбешоп?

- У нас было несколько импульсов. Во-первых, мы с мужем хотели заниматься бизнесом. Во-вторых, мы хотели создать необычное место, где наши друзья, будущие друзья и клиенты могли бы встречаться в течение дня, приятно проводить время и пользоваться профессиональными услугами. Как-то раз мы практически случайно встретились с барбером Михалом (вы можете почитать об этой историии на сайте www.hairportprague.cz в разделе “О нас”). Эта встреча помогла нам окончательно определиться с планами.

- Барбершопов в Праге довольно много. Вы не боялись, что при такой высокой конкуренции в столице будет сложно привлечь и завоевать клиентов?

- Если бы мы боялись конкуренции, то никогда бы не открыли в Праге барбершоп. На самом деле, нам, наоборот, казалось, что действующие в Праге барбершопы отличаются от наших представлений. Мы много путешествуем. В последние месяцы специально заходим в барбершопы за границей и собираем информацию как об оформлении, так и о сервисе.

- Поделитесь, как вы привлекли первых клиентов.

- У нас было много друзей, коллег, торговых партнеров с прошлой работы. Мы всем рассказывали о нашем новом барбершопе. Некоторым писали по электронной почте, звонили или сообщали при встрече.

- В чем заключается ваше главное отличие от конкурентов?

- Мы с самого начала стремимся не просто получать прибыль. Мы открыли барбершоп, потому что хотели создать творческое пространство. Мы все делаем только от чистого сердца и даем нашим друзьям и клиентам то место, где они могут с нами встречаться и пользоваться отличными услугами, отдыхать, релаксировать, получать профессиональные советы от наших мастеров. А еще у нас необычный дизайн, который тоже выделяется среди всех остальных. Его создал очень успешный архитектор Михал Мотычка. Ему удалось сделать пространство открытым, светлым и душевным.

- Расскажите, пожалуйста, кто ваши основные клиенты: иностранцы или чехи?

- Примерно 50/50. Иностранцы к нам, в основном, заходят с улицы, если живут или приезжают в Прагу надолго. Они приходят регулярно, что нас невероятно радует! Чехи, которые нас посетили, остаются нашими постоянными клиентами. Им нравится у нас, они выбирают своего барбера и не хотят ходить к другим мастерам. Повторюсь, что такая отдача нас очень радует.

- Как вы считаете, почему мужчине вообще стоит пойти именно в барбершоп? Только потому, что женщинам туда вход закрыт?

- С одной стороны, в барбершопе вы можете лично познакомиться со старинным ремеслом брадобрея, которое ведет действительно богатую традицию. Раньше мужчины практически никогда не брились дома, а ходили только к брадобреям, которых можно было найти почти на каждой улице.

Наши клиенты могут насладиться особой атмосферой и профессиональными услугами: это стрижка волос и бороды, бритье бороды бритвой, отпаривание бороды горячим полотенцем (так называемое hot towel), удаление волосков в ушах, массаж головы, а также мужской маникюр и педикюр.

Кроме того, в нашей кофейне можно угоститься отличным итальянским кофе, пивом от чешской мини-пивоварни, итальянским вином или просекко, качественным виски или ромом. Кстати, в нашу кофейню могут заходить и женщины! Мы им всегда рады.

- Вы согласны с тем, что посещение барбершопа – это не просто стрижка или бритье – это ритуал, к которому можно легко привыкнуть?

- Конечно, это отдых, впечатления, ритуал, общение и, конечно, способ побаловать себя.

- С вашей точки зрения, сейчас в моде борода? Какие мужские стрижки популярны?

- Нам лично нравится борода на мужчинах, но это довольно индивидуально. Некоторые мужчины выглядят с бородой на пару лет старше или младше, другим борода помогает вытянуть лицо и выглядеть стройнее. У каждого это по-разному. Что касается волос, то у наших клиентов популярны короткие стрижки с удлиненными волосами на макушке, выбритым пробором и выстриженными висками. Или полностью выбритые виски и волосы идеальной длины, чтобы их было легко укладывать гелем. На самом деле тренды не так важны. Главное, чтобы каждый клиент был собой доволен и выглядел ухоженно.

- Как вам пришла идея проводить вечеринки и корпоративы в барбершопе? Интересно, как это проходит и кто заказывает такие мероприятия? Кому бы вы их рекомендовали?

- Некоторые идеи пришли к нам с предыдущей работы. Мы работали в крупных компаниях, которые постоянно развиваются. Наши должности были связаны с продажами, закупками, маркетингом, коммуникацией с поставщиками, сотрудниками и руководством фирмы. Идея проводить частные акции и воркшопы для наших клиентов возникла интуитивно. Им нравится что-то новое, необычное, приносящее впечатления.

- Расскажите об этом поподробнее!

- Группам джентльменов (10-25 человек) мы предлагаем вечерние акции. Гости могут выбрать любую услугу от барберов из нашего предложения, а также в течение вечера развлечься и вкусно поесть. На обучающих воркшопах мы знакомим клиентов с традицией брадобреев. Джентльмены могут научиться бриться классической бритвой, станком или отпаривать бороду горячим полотенцем HOT TOWEL. За несколько часов они получают представление о том, как важны в этом ремесле детали и осторожность. У нас можно отпраздновать день рождения, мальчишник, корпоратив или просто устроить мужскую вечеринку.

- Это очень интересное предложение. Как вы думаете, барбершопы в Чехии будут и дальше в моде?

- Это зависит от экономической ситуации. В ближайшие годы популярность барбершопов точно будет расти. Они будут в моде, потому что за границей барбершопы работают уже десятки лет и остаются очень популярными.

- Сколько в среднем стоит стрижка в вашем салоне и с какими барберами вы сотрудничаете?

- Средняя стоимость стрижки 500 крон. Мы работаем с лояльными, воспитанными мастерами, которые умеют общаться с клиентами и любят свою работу. Всех наших барберов мы обучаем сами.

- Большое спасибо, Алице! Желаем вам успехов в развитии вашего бизнеса, а нашим читателям рекомендуем заглянуть в Hairport Prague на Виноградской!

Адрес: Vinohradská 1245/53, 120 00 Praha E-mail: recepce@hairportprague.cz Время работы: Пн-Пт 9:00 – 21:00

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