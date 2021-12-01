Как заработать 50 000 крон на доставке еды в Праге

На рынок Чехии несколько лет назад вышли две крупные компании, которые занимаются доставкой еды, продуктов и других товаров. Их имена хорошо известны тем, кто часто заказывает еду из ресторанов — финский Wolt и эстонский Bolt. Как службы доставки изменили нашу жизнь в Чехии за последний год, по какому принципу работают эти компании, как стать курьером и сколько можно заработать, имея свой автомобиль или скутер, рассказываем в этой статье.

Фото: https://blog.wolt.com/

Как начать работу?

Bolt и Wolt используют мобильное приложение, которое начинающий курьер должен скачать на свой мобильный телефон. Несколько раз в году проводится набор курьеров. Есть два варианта, как начать сотрудничество с компаниями, — напрямую или через посредника. В первом случае необходимо иметь лицензию на предпринимательство (živnostenský list), которая дает право оказывать транспортные услуги. Если у вас лицензии нет, её можно оформить в местной администрации. Называется она koncesovaná živnost – Silniční motorová doprava. Как правило, оформление такой лицензии занимает до 30 дней.

Далее необходимо у врача-терапевта получить справку о том, что вы имеете право работать в сфере гастрономии (potravinářský průkaz). Этот документ необходим всем курьерам, независимо от того работают они напрямую или через посредника.

Если у вас открыта лицензия на предпринимательство, вы самостоятельно должны оплачивать взносы на социальное и медицинское страхование.

Второй вариант — это работа через посредника. Это компания, которой вы перечисляете определенный процент от заработка (в среднем 15%). Некоторые посредники предлагают курьерам фиксированную ставку, например, 500 крон в неделю, которые курьер платит этой фирме.

Как правило, зарплату курьер получает каждую неделю или два раза в месяц. Это зависит от условий работы в каждой компании и формы сотрудничества.

Первый опыт

Итак, предположим вы получили регистрацию в одной из служб доставки и вышли онлайн. Ваше первое впечатление? Радость от первого заказа. Ура, это действительно работает! В мобильном приложении вам приходит заказ с указанием названия ресторана. Вы включаете навигацию и едете по указанному адресу. В приложении курьер видит время, когда заказ будет готов, затем ему приходит сообщение с подтверждением — заказ можно забрать.

Сотрудникам ресторана курьер должен назвать номер заказа или имя клиента, после этого он может забрать еду и отправиться по адресу доставки, указанному в приложении. В среднем продолжительность пути не превышает восьми километров (около 15-20 минут), однако стоит учитывать актуальную транспортную ситуацию в городе. Если вы работаете в час пик и везде образовались автомобильные пробки, то очень мало шансов доставить заказ вовремя, а главное ваш средний заработок в час существенно уменьшается.

На практике рестораны часто не укладываются в установленный лимит и курьерам приходится ждать, пока заказ будет собран. Эта ситуация особенно часто повторяется в центре. Полезный совет — старайтесь работать в районе, где вы живете. Тогда через пару месяцев вы будете знать все заведения общепита и это существенно упростит вам работу, сэкономит время и силы. Некоторые курьеры составляют и «черные списки» ресторанов, где приходится очень долго ждать заказ или персонал грубит курьерам. Заказы от таких заведений курьеры стараются не принимать, такая возможность в мобильном приложении тоже есть.

Очень часто курьеры недоумевают, почему люди заказывают еду из ресторанов, которые находятся в 100 или 200 метров от дома или офиса (места доставки). Да, действительно, в некоторых ситуациях у клиентов нет времени забрать заказ из-за работы или маленьких детей. Для курьеров это невыгодно, поскольку оплата начисляется за километры, которые они проехали на пути к заказчику. Если же это 200 или 500 метров, то за такую доставку они получат в среднем 70 крон (службы доставки всегда платят за путь, который курьер преодолел к заказчику, дорога к ресторану не считается).

Wolt в ноябре усовершенствовал мобильное приложение — теперь курьер при получении заказа в приложении видит одновременно адрес ресторана и адрес доставки, а также расстояние, которое придётся преодолеть от ресторана к клиенту. Это очень удобно, таким образом курьер может выбирать, куда ему выгоднее доехать, и выбрать наиболее подходящий заказ.

В Bolt такой функции пока нет — в мобильном приложении курьер видит только адрес ресторана, а адрес клиента становится доступен только после того, как заказ передан курьеру.

Система оплаты

Самый актуальный вопрос, который курьеры обсуждают в профессиональных чатах, это система оплаты труда в каждой отдельно взятой службе доставки. Расскажем об этом подробнее.

В приложении Bolt в начале этого года минимальная стоимость заказа составляла 55 крон. Это значит, если курьер проехал менее одного километра, то за доставку заказа он получит именно такую сумму. Курьеры очень долго жаловались, что эта сумма существенно ниже, чем у конкурентов, и что ее необходимо увеличить. Весной и летом Bolt решал эту проблему таким образом, что увеличивал бонусы (коэффициенты) за доставку заказов в определенное время, как правило, во время доставки обедов (примерно с 11 до 13 часов) и вечером (с 17 до 21 часов). В последние несколько месяцев этот коэффициент составляет 70% — за один заказ можно получить примерно от 90 до 200 крон. В среднем курьеры, которые работают в Bolt, получают около 200-250 крон в час (до вычета налогов и расходов на бензин). В чате для курьеров всегда публикуются таблицы, в которых содержатся актуальные данные о системе оплаты труда и нововведениях.

К числу недостатков относится громоздкая зеленая сумка, с которой курьеры обязаны приходить в ресторан. Еще одним существенным минусом является нестабильность заказов, в некоторые дни или часы их бывает много, а иногда можно провести час в автомобиле и не получить ни одного заказа.

В Wolt минимальная стоимость заказа составляет 70 крон, существуют бонусы за дополнительные километры, однако большим преимуществом этой компании является расширенная сеть ресторанов, благодаря чему заказы есть практически всегда (даже если вы работаете не в часы пик). Вторым существенным преимуществом, по словам курьеров, являются сумки — две маленькие и легкие, а также одна термосумка, с которой удобно передвигаться. И, наконец, самым важным преимуществом является средняя стоимость оплаты в час — от 250 до 300 крон (до вычета налогов и расходов на бензин). Столько удается зарабатывать именно благодаря большому количеству заказов, в результате чего курьер не тратит свое время зря, сидя в автомобиле.

Обе компании также используют два режима — отдельные заказы и совмещенные заказы (когда вы принимаете заказы сразу из двух-трех ресторанов, а потом отвозите их по указанным адресам). У Bolt в приложении есть функция отказаться от заказа, однако если вы не будете принимать, например, половину заказов, то ваш аккаунт заблокируют. В Wolt приложение в ноябре было изменено таким образом, что от отдельных заказов можно вручную отказаться, а совмещенные — просто не принимать. Сигнал-оповещение о заказе будет звучать в течение 1 минуты, а затем заказ переходит к другому курьеру.

Сложная математика: выгодна ли такая подработка

Если вы работаете на фирму-посредника, то все бухгалтерские и налоговые вопросы решает эта компания. Вам нужно просто перечислять ей определенный процент от заработка. Если же вы работаете как предприниматель и служба доставки перечисляет вам оплату на основании фактур, то следует учесть несколько моментов. Во-первых, вы обязаны платить взносы за социальное и медицинское страхование. Во-вторых, от общей суммы заработка нужно вычесть расходы на автомобильное топливо, если вы ездите на машине (примерно 20% в зависимости от модели авто). Выгоднее работать тем, кто занимается доставкой еды на велосипеде или скутере, но для этого требуется серьезная физическая подготовка. В-третьих, определенный процент составляет амортизация автомобиля. В-четвертых, в конце года, когда вы подаете отчет в налоговую, нужно будет с полученной суммы заплатить налоги.

В среднем курьер службы доставки может заработать от 30000 до 50000 крон до вычета всех расходов в месяц, однако это работа на полный день (как минимум 6-8 часов). Те, кто подрабатывают в свободное время, например, по вечерам или в выходные, зарабатывают в среднем от 10 000 до 20 000 крон.

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