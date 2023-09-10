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Производство Škoda Auto в Квасинах остановилось. Автопроизводитель теряет миллиард крон в день

Новости 420on
11 сентября 2023
21:00
446
В понедельник, 11 сентября, Škoda Auto остановила производство на своем заводе в Квасинах (Рыхновский район) как минимум на неделю из-за нехватки деталей, импортируемых поставщиком из Словении, чье производство было разрушено наводнением. Вероятно, нехватка комплектующих скажется и на работе завода в Млада-Болеславе.
"Первоначально речь шла о годичной остановке производства в Словении, но теперь она может продлиться только до октября", - сказал Эрих Хандл, главный редактор журнала Automakers, в интервью Чешскому радио Plus.

Каких деталей на самом деле не хватает автопроизводителям?

Это кольца для стартеров и для рулевых механизмов. Они были изготовлены словенским заводом JSL до того, как на него обрушилось наводнение.

Сложно ли заменить своих поставщиков? Или придется ждать, пока закончится простой?

Это довольно сложный вопрос. Хотя это небольшая и простая деталь, она производится всего на нескольких заводах в Европе, которые переполнены заказами. Придется пройти через перекалибровку, заказ, утверждение новых деталей... Проще подождать, пока возобновится производство в Словении.

Можно ли оценить, когда автозавод снова заработает в полную силу? Может ли производство в Квасинах быть закрыто более чем на неделю?

В августе на завод в Словении обрушилось наводнение, и появились разговоры о том, что производство будет остановлено на год. Теперь, судя по всему, завод возобновит работу к октябрю. Таким образом, речь может идти о месячной остановке.

Автопроизводитель не стал уточнять, какие именно модели затронуты проблемой с комплектующими. Есть ли у вас предположения, какие модели могут быть затронуты?

В первую очередь речь идет о производстве в Квасинах, где выпускаются модели Karoq и Kamiq. Похоже, что остановка также затронет завод в Млада-Болеславе, где производятся все остальные модели, такие как Fabia и Octavia.

Можно ли оценить, сколько автомобилей не будет выпущено из-за остановки производства?

Škoda не хотела говорить, но оценить можно. Если Квасины производят 300 000 автомобилей в год, то это означает потерю 1 000 автомобилей в день.

Какой ущерб может быть нанесен таким образом автомобильной компании?

Давайте посчитаем: при нынешних ценах на автомобили это около одного миллиарда крон в день.

Это совсем немаленькие деньги. Что это означает для автопроизводителя? И есть ли риск увольнений в связи с приостановкой производства?

Я думаю, что нет. Если остановка продлится всего неделю или две, то автопроизводитель точно не будет избавляться от сотрудников, которых через 14 дней будет сложно найти снова.

Как Вы думаете, скажется ли остановка производства на покупателях? Придется ли им дольше ждать автомобилей?

Для моделей, о которых мы говорили, существует риск увеличения сроков поставки автомобилей в дилерские центры. До остановки производства они уже были достаточно длительными, для некоторых моделей даже несколько месяцев. Так что мы можем вернуться к более длительным срокам поставки.

Будут ли эти сроки существенно увеличены?

После кризиса микросхем, последовавшего за пандемией, некоторые модели люди ждали более года. Поэтому, если время простоя, связанного с отключением в Словении, будет превышать 14 дней, мы можем вернуться к месячным срокам поставки.



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Автомобили производство Чехия

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