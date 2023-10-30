Перевыполнил план — доплати налог. Hyundai в Ношовице выпустит больше автомобилей, чем ожидали

«В этом году с конвейера сошло около 280 000 автомобилей. Это примерно на 10 000 больше, чем мы планировали, поэтому мы ожидаем, что в этом году объем производства достигнет 340 000 автомобилей благодаря бесперебойному производству и благоприятной ситуации с поставками комплектующих», — сказал Михник. В прошлом году завод выпустил 322 500 автомобилей.

Силезский автопроизводитель начал производство на экспериментальном предприятии 15 лет назад, 3 ноября 2008 года. С тех пор он выпустил более 4,3 млн автомобилей. «Рекордным по количеству выпущенных автомобилей стал 2016 год — тогда было произведено 358 400 автомобилей», — сказал представитель компании.

Доля выпускаемых в Ношовице автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снижается. «Доля гибридов, плагин-гибридов и электромобилей в производстве в этом году составляет более 40% и постоянно растет. Если в 2016 году доля бензиновых и дизельных двигателей была практически равной, то в этом году доля дизелей составляет всего 7%», — отметил Михник. В этом году на заводе в Ношовице началось производство второго поколения Kona Electric. К 2030 году доля чисто электрических автомобилей должна составлять 70% от общего объема производства завода.

Основной моделью, выпускаемой в Ношовице, является Tucson, на долю которого приходится более 70% производства. Основными рынками сбыта для автопроизводителя являются Европа и Ближний Восток, а среди крупнейших покупателей автомобилей из Ношовице — Германия, Великобритания, Испания и Франция. На внутренний рынок в прошлом году было поставлено менее 5% продукции.

Hyundai Motor Manufacturing Czech давно является одним из крупнейших плательщиков налога на прибыль в Чешской Республике. В прошлом году, например, она заняла четвертое место в рейтинге компаний, заплатив в общей сложности 2,4 млрд чешских крон.

Завод в Ношовице — единственное производственное предприятие Hyundai в Европейском союзе. В настоящее время он выпускает модели Tucson, i30 в нескольких вариантах и Kona Electric. Помимо легковых автомобилей, в Ношовице также выпускаются два типа шестиступенчатых механических коробок передач. На заводе работает более 3 200 человек, еще около 8 700 человек трудятся у прямых поставщиков. В прошлом году прибыль компании выросла на 2,05 млрд до 10,96 млрд чешских крон, а объем продаж — на 27,31 млрд до 167,73 млрд чешских крон.