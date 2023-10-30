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Перевыполнил план — доплати налог. Hyundai в Ношовице выпустит больше автомобилей, чем ожидали
1 ноября 2023
13:00
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Автомобильный завод Hyundai в Ношовице (регион Фридек-Мистек) перевыполнит план этого года, который составляет 328 500 автомобилей. Он может выпустить до 340 000 автомобилей. Петр Михник, представитель компании Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), сообщил об этом ČTK.
«В этом году с конвейера сошло около 280 000 автомобилей. Это примерно на 10 000 больше, чем мы планировали, поэтому мы ожидаем, что в этом году объем производства достигнет 340 000 автомобилей благодаря бесперебойному производству и благоприятной ситуации с поставками комплектующих», — сказал Михник. В прошлом году завод выпустил 322 500 автомобилей.
Силезский автопроизводитель начал производство на экспериментальном предприятии 15 лет назад, 3 ноября 2008 года. С тех пор он выпустил более 4,3 млн автомобилей. «Рекордным по количеству выпущенных автомобилей стал 2016 год — тогда было произведено 358 400 автомобилей», — сказал представитель компании.
Доля выпускаемых в Ношовице автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снижается. «Доля гибридов, плагин-гибридов и электромобилей в производстве в этом году составляет более 40% и постоянно растет. Если в 2016 году доля бензиновых и дизельных двигателей была практически равной, то в этом году доля дизелей составляет всего 7%», — отметил Михник. В этом году на заводе в Ношовице началось производство второго поколения Kona Electric. К 2030 году доля чисто электрических автомобилей должна составлять 70% от общего объема производства завода.
Основной моделью, выпускаемой в Ношовице, является Tucson, на долю которого приходится более 70% производства. Основными рынками сбыта для автопроизводителя являются Европа и Ближний Восток, а среди крупнейших покупателей автомобилей из Ношовице — Германия, Великобритания, Испания и Франция. На внутренний рынок в прошлом году было поставлено менее 5% продукции.
Hyundai Motor Manufacturing Czech давно является одним из крупнейших плательщиков налога на прибыль в Чешской Республике. В прошлом году, например, она заняла четвертое место в рейтинге компаний, заплатив в общей сложности 2,4 млрд чешских крон.
Завод в Ношовице — единственное производственное предприятие Hyundai в Европейском союзе. В настоящее время он выпускает модели Tucson, i30 в нескольких вариантах и Kona Electric. Помимо легковых автомобилей, в Ношовице также выпускаются два типа шестиступенчатых механических коробок передач. На заводе работает более 3 200 человек, еще около 8 700 человек трудятся у прямых поставщиков. В прошлом году прибыль компании выросла на 2,05 млрд до 10,96 млрд чешских крон, а объем продаж — на 27,31 млрд до 167,73 млрд чешских крон.
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