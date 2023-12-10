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С 2024 года Чехия выделит субсидии для покупки экологически чистых автомобилей

Новости 420on
11 декабря 2023
20:00
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Автопроизводители обещают, что с нового года интерес к автомобилям, работающим на электричестве или водороде, возрастет. Этому, как ожидается, помогут новые субсидии, которыми государство хочет поддержать компании при их покупке. Скидка составит 200 000 крон для гибридных автомобилей и 300 00 крон для водородных.
В одном из пражских автосалонов представлено 12 марок. Среди них есть и электромобили. Однако покупатели выбирают их реже, чем хотелось бы. Одно из самых больших препятствий — высокая цена. Снизить ее могли бы государственные субсидии для бизнес-клиентов.
 
В настоящее время компании покупают три четверти всех электромобилей, продаваемых в стране. «Хотя форма, в которой было объявлено о субсидировании, спорна, можно с уверенностью сказать, что это то, чего ждал рынок», — сказал Мартин Феллер, директор по продажам и член правления компании Louda Auto Group. Он отметил, что государственная поддержка ожидалась давно.
 
Он также подтвердил, что у компании уже есть несколько индивидуальных запросов на электромобили.
 
С одной стороны, призыв к компаниям оправдан, говорит Мартин Пелешка, директор Toyota Central Europe — Czech. «Но, как я успел убедиться, нам придется внимательно изучить его, как и тем, на кого он ориентирован», — предупреждает он.
 
Предприятия смогут подать заявку на получение субсидий в первые месяцы следующего года в форме кредита. Поддержка осуществляется через Национальный банк развития и лизинговые компании. «Это не классическая субсидия. Заявитель берет кредит на покупку электромобиля, где основная сумма долга прощается», — пояснил Мариан Пьеха, старший директор отдела фондов Европейского союза в Министерстве промышленности и торговли.
 
Компании смогут воспользоваться государственной поддержкой для автомобилей, стоимость которых не превышает полутора миллионов крон.
 
Раньше Чехия была одной из немногих стран на Старом континенте, которая не поддерживала покупку электромобилей финансово, и до сих пор остается одной из стран с наименьшим количеством электромобилей. Со второй худшей позиции Чехия поднялась на одно место, а Хорватия и Словакия еще больше отстают от Чехии.
 
По мнению некоторых экспертов, частным лицам есть что обсудить. «Например, в сочетании со стимулом для фотоэлектрических станций, когда полученная электроэнергия может быть использована более эффективно», — говорит Зденек Петцль, директор Ассоциации автомобильной промышленности. Он добавил, что в этом отношении людям также следует обратить внимание на грузовой транспорт.
Чехия Автомобили бизнес

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