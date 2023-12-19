«Продается все, что имеет колеса». Дорогие автомобили в Чехии растут в цене, а покупатели экономят миллионы на налогах

Пакет мер по консолидации с нового года вводит ограничение на покупку служебного автомобиля. Теперь в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, можно будет учесть не более 2 млн крон. Любители быстрой и роскошной езды уже начали оформлять документы в соответствии с ужесточением.

Продажи самых дорогих автомобилей значительно превысили прошлогодний уровень. Это подтверждает как национальная статистика, так и то, что происходит в отдельных автосалонах. Люди, работающие в отрасли, описывают текущую ситуацию фразами вроде «продается все, что имеет колеса». И это логично: на одном автомобиле можно сэкономить миллионы.

«За первые 11 месяцев этого года было зарегистрировано 732 автомобиля класса люкс плюс 6 303 автомобиля высшей категории SUV, которые также можно назвать роскошными», — говорит Йозеф Покорный, секретарь Ассоциации импортеров автомобилей. По его словам, первый показатель вырос на 41% по сравнению с предыдущим годом, второй — на 39%.

Ассоциация уже давно ведет сводную статистику по зарегистрированным автомобилям, в том числе по сегментам. Выделить автомобили по цене, чтобы показать, что происходит только в категории свыше 2 млн, невозможно. Ассоциация не публикует такие подробные данные. Однако можно отследить отдельные классы, где чаще всего встречаются дорогие автомобили.

«Прекращение действия чрезвычайных налоговых вычетов оказывается серьезным стимулом: интерес к покупке автомобиля у компаний к концу года вырос на 30%», — подсчитал Мартин Феллер, директор по продажам компании Louda Auto. По его словам, подобные колебания должны учитываться в отрасли. «Учитывая нынешний высокий спрос на служебные автомобили, мы логично ожидаем, что январь и февраль могут оказаться слабее в плане продаж», — добавляет Феллер.

Сколько принесет Lex Ferrari

Министерство финансов само использует термин Lex Ferrari для обозначения изменения налога на автомобили. «Основной причиной этого являются частые ситуации, когда бизнесмены приобретают роскошные автомобили для личного пользования, что сводит на нет первоначальный замысел налогового преимущества при покупке автомобилей для так называемого делового использования. Например, в 2020 году 96 из 101 вновь зарегистрированного в стране автомобиля Ferrari были оформлены на компанию», — заявили в мае администраторы казначейства, когда впервые предложили новую меру.

Аналитики компании Imper, специализирующейся на извлечении данных из государственных реестров, недавно пришли к аналогичному выводу. Их расследование показало, что покупка дорогих автомобилей на компанию — довольно распространенное явление.

Суть поправки заключается в том, что с января компаниям будет разрешено учитывать в качестве вычитаемых расходов при покупке автомобилей только первые 2 млн крон их стоимости. Например, Ferrari 488 стоит 6 млн крон, согласно официальному прайс-листу. Если компания покупает его в этом году, она может засчитать все 6 млн в качестве расходов — другими словами, она может отчитаться о прибыли на 6 млн меньше. А это означает экономию в 1 млн крон при уплате налогов.

Ограничение вычета — обычная практика в других странах. Логика ограничения заключается в том, что в бухгалтерские расходы должно включаться только то, что действительно необходимо компании для ее хозяйственной деятельности — а автомобиля стоимостью менее 2 млн должно быть достаточно для всех. До 2007 года этот же принцип действовал в Чехии, где потолок составлял 1,5 млн крон.

В Австрии потолок составляет 40 000 евро (примерно 1 млн крон). В Германии потолка нет, но практика такова, что компания должна обосновать налоговому ведомству, почему она списывает дорогой автомобиль в случае проверки. В прошлом по этому поводу возникали споры, например люди из шоу-бизнеса утверждали, что им действительно необходим представительский автомобиль для поддержания соответствующего имиджа. Однако в остальном в Германии существует неофициальная политика, согласно которой вычеты в размере до 100 000 евро (2,45 млн крон) допускаются.