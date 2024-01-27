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Российский бизнесмен в Чехии оштрафован за нарушение санкций и должен вернуть миллионы

Новости 420on
3 февраля 2024
14:00
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Окружной суд Теплице наложил штраф и запрет на деятельность российского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от санкций. По данным полиции, обвиняемый пытался вывезти три автомобиля премиум-класса в Россию через Беларусь.
Согласно постановлению суда, мужчина также потеряет более трех миллионов крон, арестованных на его счету. Россиянин подал апелляцию на приговор, поэтому дело будет рассматриваться в рамках основного судебного процесса. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ленка Павласова. 

Согласно обвинительному заключению, в мае 2022 года Владимир Л. получил более четырех миллионов крон за довоз трех дорогих автомобилей. По данным полиции, предприниматель из Теплиц хотел доставить их из Германии в Россию, где машины должны были пройти через подставных посредников в Беларуси, на имя которых он также формально оформил налоговые документы. «Однако им предшествовало выставление авансовых счетов-фактур реальным предполагаемым покупателям, проживающим в Российской Федерации», — говорится в постановлении суда Теплице о возбуждении уголовного дела.

Однако в то время уже действовали санкции на экспорт предметов роскоши в Россию, которые распространялись на большинство автомобилей стоимостью более 50 000 евро. Запрет на импорт распространялся и на те автомобили, которые обвиняемый бизнесмен пытался вывезти. В итоге сделка не состоялась, поскольку платежи были заблокированы банком и Финансово-аналитическим управлением, которое следит за соблюдением санкций в Чехии.

После этого полиция начала расследование и в прошлом году предъявила мужчине обвинение. В начале года прокурор направил дело в суд, и в середине января мужчине был вынесен приговор. Суд оштрафовал его на 360 000 крон за нарушение санкций, наложил двухлетний запрет на торговлю автотранспортом и конфисковал более 130 000 евро (более 3,2 млн крон) с его банковского счета. «Обвиняемый воспользовался своим правом и подал протест на уголовное постановление», — сообщила Ленка Павласова. Теперь дело будет рассматриваться публично на основном судебном процессе.

Другие случаи предполагаемого обхода санкций

О деле впервые сообщил Deník N, а главный государственный прокурор Ленка Брадачова сообщила Lidovky.cz, что в качестве обвиняемого выступает гражданин России. «Он пытался вывезти три роскошных автомобиля стоимостью более 50 000 евро каждый. Это были Mercedes-Benz, BMW X5 и Audi A7», — рассказала Брадачова.

В сентябре прошлого года следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью предложили приостановить уголовное преследование этого человека. Одним из условий этой процедуры было признание обвиняемого в совершении преступления, что подтвердил источник Deník N. Однако прокурор обвинил мужчину в нарушении международных санкций, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Полиция расследует и другие предполагаемые случаи обхода антироссийских санкций. Так, в августе она предъявила обвинения еще одному россиянину, который якобы участвовал в денежных переводах для попавшего под санкции российского олигарха. В связи с подозрениями в экспорте техники в Россию через Турцию расследуется дело, связанное с южночешской компанией Kovosvit MAS.
Чехия санкции Россия бизнес Автомобили суды

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