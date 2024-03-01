Škoda Auto увеличила операционную прибыль в три раза и удвоила маржу

Операционная прибыль выросла почти в три раза до 1,77 миллиарда евро (44,8 миллиарда крон), а продажи увеличились на 26% — до 26,5 миллиарда евро.





Производство Skoda подскочило на 16% — до 888 050 автомобилей. Самой популярной моделью остается Octavia: в прошлом году с конвейера сошло более 205000 таких автомобилей, что более чем на 45% больше, чем в прошлом году. Следующие позиции занимают Rapid и Scala, за ними следует Fabia.





Полностью электрический Enyaq iV также демонстрирует хорошие результаты: автопроизводитель выпустил более 86 000 таких автомобилей, что почти на 52% больше, чем в прошлом году.





На этот год у автопроизводителя еще большие планы. «Мы хотели бы производить больше. Мы хотели бы произвести более 900 000 автомобилей, но как это будет сделано, зависит от многих обстоятельств», — сказал в интервью SZ Byznys член наблюдательного совета Ярослав Повшик.





Маржа автопроизводителя также значительно выросла. Если в 2022 году она достигла 3%, то в прошлом году уже составляла 6,7%.





Весь концерн Volkswagen в прошлом году увеличил чистую прибыль на 13,1% до 17,9 миллиарда евро (452,6 миллиарда крон). Этому способствовало, в частности, увеличение количества поставленных автомобилей. Результат превзошел рыночные оценки.





Аналитики ожидали прибыль в размере 15,7 миллиарда евро, что несколько ниже, чем в 2022 году, по данным FactSet. Основные данные по итогам прошлого года концерн опубликовал в начале марта, когда сообщил о росте продаж на 15,5% — до 322,3 миллиарда евро.