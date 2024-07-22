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Balíkovna выставлена на продажу. Чешская почта ищет покупателей для своего прибыльного бизнеса, оценивая его в 4 миллиарда
30 июля 2024
10:30
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Продается Balíkovna, главный конкурент Zásilkovna и Alzabox, занимающий почти 30% рынка. Компания долгое время работала как единственное прибыльное подразделение Чешской почты. Теперь разделение и последующая продажа должны способствовать трансформации всего государственного предприятия.
Почта Чехии вскоре будет искать консультационную службу, которая помогла бы ей с продажей Balíkovna. Весь процесс разделения должен быть завершен в течение одного года. Цена продажи не превысит 4 миллиардов крон и может быть и гораздо ниже.
«Это зависит от предмета сделки. Мы знаем, сколько нужно Česká pošta, и тогда вопрос в том, что мы готовы вложить в сделку», — пояснил в интервью Seznam Zprávy директор Česká pošta Мирослав Штепан. Чешская почта хочет инвестировать доходы от продажи в модернизацию своих отделений.
«Чтобы это было значимо для инвестора, мы говорим о мажоритарной доле, я бы даже сказал, до 100%», — прокомментировал Штепан. Balíkovna, в которой работают 5 500 сотрудников, в последние годы потратила сотни миллионов крон, чтобы сохранить свои позиции на очень конкурентном рынке. В этом году компания планирует дальнейшее расширение и хочет расширить свою сеть из 8 500 точек обслуживания еще на 1 500 к концу года.
Продажу также поддерживает Минфин. «Потенциальный доход от Balíkovna будет означать трансформационные деньги для Чешской почты, чтобы не пришлось искать дополнительные ресурсы в государственном бюджете», — заявил министр Збынек Станюра еще в апреле e15.
Даже после возможной продажи руководство Почты Чехии по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с новым владельцем Balíkovna. Он рассчитывает получить прибыль от сбора, обработки и доставки коммерческих посылок.
По мнению Штепана, в первую очередь конкуренты могут быть заинтересованы в покупке Balíkovna. Однако портфель потенциальных претендентов широк.
Долгосрочное управление Чешской почтой также должно улучшиться благодаря продаже Balíkovna. Преобразованное предприятие должно стать прибыльным не позднее 2026 года. В последние годы Чешская почта работает в минусе. За 2023 год компания сообщила об убытке в размере 744 миллионов крон. План этого года рассчитывал на положительный ноль по итогам года.
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