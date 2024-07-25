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«Больше услуг для государства». Глава Česká pošta раскрыл, как он хочет преобразовать компанию
31 июля 2024
18:00
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ČSOB и Česká pošta, возможно, будут сотрудничать на два года дольше. Почта Чехии решила продлить контракт со своим нынешним партнером до 2029 года.
Чешская почта подала заявку на получение лицензии на оказание почтовых услуг. В интервью SZ Byznys Мирослав Штепан, генеральный директор компании Česká pošta, подтвердил это.
«Мы сделали все, чтобы получить лицензию. Мы достаточно экономически подготовили компанию, чтобы со всей серьезностью и большим вниманием подать заявку на получение почтовой лицензии, зная также условия лицензии, которые все еще довольно консервативны», — сказал Штепан, добавив, что условия все еще очень похожи на лицензию 2022 года, которой почта в то время была не совсем довольна. «Мы подали заявку, отправили целый пакет документов и верим, что добьемся успеха. Мы знаем, что мы единственные», — сказал он.
Обслуживание государства должно стать единственной ролью Чешской почты в будущем. С другой стороны, компания хочет продать свои услуги по доставке посылок и Balíkovna стратегическому партнеру.
Еще два года с ČSOB
Почтовое ведомство также решило продлить лицензию ČSOB, с которым оно сотрудничает в области финансовых услуг.
«Я говорю: давайте поговорим серьезно. Мы не можем обязывать почту к тому, чего мы не знаем. Например, подписаться под тем же количеством отделений в 2033 году. Из консультаций с рынком и из того, что все просили, стало ясно, что самым разумным для нас было бы начать переговоры с нашим существующим партнером, то есть ČSOB. Мы предложим им продлить контракт на 2028 и 2029 годы», — говорит Штепан.
Руководителям двух компаний еще предстоит встретиться, но промежуточные переговоры уже состоялись: «Мы постоянно обсуждаем, что не можем исключить этот вариант в качестве альтернативы, и обещали принять обязательное решение летом».
Больше услуг для государства? Это эффект снежного кома, он будет нарастать
В то же время Чешская почта хочет предоставлять в своих отделениях и другие услуги для государства. В пилотных проектах в Либерецком, Устецком краях и на Высочине это услуги для бюро по трудоустройству. «Почта должна стать еще одной альтернативой для подачи заявлений на получение социальных пособий. Я думаю, что на данный момент почта хорошо справляется с этой ролью. Никаких проблем не было», — сказал Штепан по поводу критики государственного предприятия в Либерецком крае.
Штепан не беспокоится, что дополнительные услуги приведут к увеличению очередей в отделениях, и эти услуги будут распространены на другие отделения и другие регионы. «У программы есть график. В следующем году должно быть полное внедрение», — говорит Штепан. Постепенно могут быть добавлены и другие услуги.
«Это своего рода эффект снежного кома. Необходимо получить рекомендации. Если мы выполним показатели качества, установленные между нами и Бюро труда, то следующие деловые переговоры будут проходить легче», — говорит Штепан. В ближайшие годы эти услуги могут приносить Чешской почте 200-300 миллионов крон в год, если они будут работать в полную силу.
Партнер почтового отделения в деревне
В ближайшие пять лет почтовое отделение не планирует никаких существенных изменений. «Пока действуют условия, на которые мы подписались, а это 2 900 отделений и ежедневная доставка по каждому адресу. Для этого сегодня нужно около 4 000 человек. Что касается оперативного персонала, то у нас и так очень минимальные возможности. Речь, конечно, не идет о том, чтобы сказать, что мы закрываем 500 отделений, — добавляет Штепан. Но самые маленькие сельские отделения станут «партнерскими почтовыми отделениями».
«Партнерские почтовые отделения — это наш долгосрочный и очень важный стратегический проект. Половина партнеров — это муниципалитеты. Сейчас мы корректируем весь проект и в следующем году хотим предложить новые, более выгодные условия ценообразования и работы. Это сделает участие в проекте Pošta Partner более привлекательным и экономически стабильным для партнеров», — говорит Штепан.
Сегодня у почты 970 партнерских отделений. В будущем их может быть до 1 500. «Это правда, что сельская местность приравнивается к партнерскому почтовому отделению», — добавляет Штепан.
Йиндржишка будет продаваться специалистами
После неудачной сделки по продаже штаб-квартиры на Йиндржишской улице почтовое ведомство решило попробовать другой способ.
«У нас были переговоры с городским советом, которые не увенчались успехом, и я это понимаю. Мы попытались выполнить стандартную процедуру, но никто не согласился. Но „Чешская почта“ — не та компания, которая должна этим заниматься. Мы проведем профессиональное исследование и поручим кому-нибудь представлять нас на переговорах», — говорит Штепан, добавляя, что компания планирует объявить тендер на поиск консультанта.
«Мы сделали все, чтобы получить лицензию. Мы достаточно экономически подготовили компанию, чтобы со всей серьезностью и большим вниманием подать заявку на получение почтовой лицензии, зная также условия лицензии, которые все еще довольно консервативны», — сказал Штепан, добавив, что условия все еще очень похожи на лицензию 2022 года, которой почта в то время была не совсем довольна. «Мы подали заявку, отправили целый пакет документов и верим, что добьемся успеха. Мы знаем, что мы единственные», — сказал он.
Обслуживание государства должно стать единственной ролью Чешской почты в будущем. С другой стороны, компания хочет продать свои услуги по доставке посылок и Balíkovna стратегическому партнеру.
Еще два года с ČSOB
Почтовое ведомство также решило продлить лицензию ČSOB, с которым оно сотрудничает в области финансовых услуг.
«Я говорю: давайте поговорим серьезно. Мы не можем обязывать почту к тому, чего мы не знаем. Например, подписаться под тем же количеством отделений в 2033 году. Из консультаций с рынком и из того, что все просили, стало ясно, что самым разумным для нас было бы начать переговоры с нашим существующим партнером, то есть ČSOB. Мы предложим им продлить контракт на 2028 и 2029 годы», — говорит Штепан.
Руководителям двух компаний еще предстоит встретиться, но промежуточные переговоры уже состоялись: «Мы постоянно обсуждаем, что не можем исключить этот вариант в качестве альтернативы, и обещали принять обязательное решение летом».
Больше услуг для государства? Это эффект снежного кома, он будет нарастать
В то же время Чешская почта хочет предоставлять в своих отделениях и другие услуги для государства. В пилотных проектах в Либерецком, Устецком краях и на Высочине это услуги для бюро по трудоустройству. «Почта должна стать еще одной альтернативой для подачи заявлений на получение социальных пособий. Я думаю, что на данный момент почта хорошо справляется с этой ролью. Никаких проблем не было», — сказал Штепан по поводу критики государственного предприятия в Либерецком крае.
Штепан не беспокоится, что дополнительные услуги приведут к увеличению очередей в отделениях, и эти услуги будут распространены на другие отделения и другие регионы. «У программы есть график. В следующем году должно быть полное внедрение», — говорит Штепан. Постепенно могут быть добавлены и другие услуги.
«Это своего рода эффект снежного кома. Необходимо получить рекомендации. Если мы выполним показатели качества, установленные между нами и Бюро труда, то следующие деловые переговоры будут проходить легче», — говорит Штепан. В ближайшие годы эти услуги могут приносить Чешской почте 200-300 миллионов крон в год, если они будут работать в полную силу.
Партнер почтового отделения в деревне
В ближайшие пять лет почтовое отделение не планирует никаких существенных изменений. «Пока действуют условия, на которые мы подписались, а это 2 900 отделений и ежедневная доставка по каждому адресу. Для этого сегодня нужно около 4 000 человек. Что касается оперативного персонала, то у нас и так очень минимальные возможности. Речь, конечно, не идет о том, чтобы сказать, что мы закрываем 500 отделений, — добавляет Штепан. Но самые маленькие сельские отделения станут «партнерскими почтовыми отделениями».
«Партнерские почтовые отделения — это наш долгосрочный и очень важный стратегический проект. Половина партнеров — это муниципалитеты. Сейчас мы корректируем весь проект и в следующем году хотим предложить новые, более выгодные условия ценообразования и работы. Это сделает участие в проекте Pošta Partner более привлекательным и экономически стабильным для партнеров», — говорит Штепан.
Сегодня у почты 970 партнерских отделений. В будущем их может быть до 1 500. «Это правда, что сельская местность приравнивается к партнерскому почтовому отделению», — добавляет Штепан.
Йиндржишка будет продаваться специалистами
После неудачной сделки по продаже штаб-квартиры на Йиндржишской улице почтовое ведомство решило попробовать другой способ.
«У нас были переговоры с городским советом, которые не увенчались успехом, и я это понимаю. Мы попытались выполнить стандартную процедуру, но никто не согласился. Но „Чешская почта“ — не та компания, которая должна этим заниматься. Мы проведем профессиональное исследование и поручим кому-нибудь представлять нас на переговорах», — говорит Штепан, добавляя, что компания планирует объявить тендер на поиск консультанта.
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