«Больше услуг для государства». Глава Česká pošta раскрыл, как он хочет преобразовать компанию

Чешская почта подала заявку на получение лицензии на оказание почтовых услуг. В интервью SZ Byznys Мирослав Штепан, генеральный директор компании Česká pošta, подтвердил это.



«Мы сделали все, чтобы получить лицензию. Мы достаточно экономически подготовили компанию, чтобы со всей серьезностью и большим вниманием подать заявку на получение почтовой лицензии, зная также условия лицензии, которые все еще довольно консервативны», — сказал Штепан, добавив, что условия все еще очень похожи на лицензию 2022 года, которой почта в то время была не совсем довольна. «Мы подали заявку, отправили целый пакет документов и верим, что добьемся успеха. Мы знаем, что мы единственные», — сказал он.



Обслуживание государства должно стать единственной ролью Чешской почты в будущем. С другой стороны, компания хочет продать свои услуги по доставке посылок и Balíkovna стратегическому партнеру.



Еще два года с ČSOB

Почтовое ведомство также решило продлить лицензию ČSOB, с которым оно сотрудничает в области финансовых услуг.



«Я говорю: давайте поговорим серьезно. Мы не можем обязывать почту к тому, чего мы не знаем. Например, подписаться под тем же количеством отделений в 2033 году. Из консультаций с рынком и из того, что все просили, стало ясно, что самым разумным для нас было бы начать переговоры с нашим существующим партнером, то есть ČSOB. Мы предложим им продлить контракт на 2028 и 2029 годы», — говорит Штепан.



Руководителям двух компаний еще предстоит встретиться, но промежуточные переговоры уже состоялись: «Мы постоянно обсуждаем, что не можем исключить этот вариант в качестве альтернативы, и обещали принять обязательное решение летом».



Больше услуг для государства? Это эффект снежного кома, он будет нарастать

В то же время Чешская почта хочет предоставлять в своих отделениях и другие услуги для государства. В пилотных проектах в Либерецком, Устецком краях и на Высочине это услуги для бюро по трудоустройству. «Почта должна стать еще одной альтернативой для подачи заявлений на получение социальных пособий. Я думаю, что на данный момент почта хорошо справляется с этой ролью. Никаких проблем не было», — сказал Штепан по поводу критики государственного предприятия в Либерецком крае.



Штепан не беспокоится, что дополнительные услуги приведут к увеличению очередей в отделениях, и эти услуги будут распространены на другие отделения и другие регионы. «У программы есть график. В следующем году должно быть полное внедрение», — говорит Штепан. Постепенно могут быть добавлены и другие услуги.



«Это своего рода эффект снежного кома. Необходимо получить рекомендации. Если мы выполним показатели качества, установленные между нами и Бюро труда, то следующие деловые переговоры будут проходить легче», — говорит Штепан. В ближайшие годы эти услуги могут приносить Чешской почте 200-300 миллионов крон в год, если они будут работать в полную силу.



Партнер почтового отделения в деревне

В ближайшие пять лет почтовое отделение не планирует никаких существенных изменений. «Пока действуют условия, на которые мы подписались, а это 2 900 отделений и ежедневная доставка по каждому адресу. Для этого сегодня нужно около 4 000 человек. Что касается оперативного персонала, то у нас и так очень минимальные возможности. Речь, конечно, не идет о том, чтобы сказать, что мы закрываем 500 отделений, — добавляет Штепан. Но самые маленькие сельские отделения станут «партнерскими почтовыми отделениями».



«Партнерские почтовые отделения — это наш долгосрочный и очень важный стратегический проект. Половина партнеров — это муниципалитеты. Сейчас мы корректируем весь проект и в следующем году хотим предложить новые, более выгодные условия ценообразования и работы. Это сделает участие в проекте Pošta Partner более привлекательным и экономически стабильным для партнеров», — говорит Штепан.



Сегодня у почты 970 партнерских отделений. В будущем их может быть до 1 500. «Это правда, что сельская местность приравнивается к партнерскому почтовому отделению», — добавляет Штепан.



Йиндржишка будет продаваться специалистами

После неудачной сделки по продаже штаб-квартиры на Йиндржишской улице почтовое ведомство решило попробовать другой способ.



«У нас были переговоры с городским советом, которые не увенчались успехом, и я это понимаю. Мы попытались выполнить стандартную процедуру, но никто не согласился. Но „Чешская почта“ — не та компания, которая должна этим заниматься. Мы проведем профессиональное исследование и поручим кому-нибудь представлять нас на переговорах», — говорит Штепан, добавляя, что компания планирует объявить тендер на поиск консультанта.