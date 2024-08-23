Почта Чехии ищет консультанта для продажи cлужбы Balíkovna

Почта Чехии должна провести преобразование в течение двух лет и предполагает выделение службы в отдельную компанию с последующей продажей контрольного пакета акций этой новой компании. Предполагаемая рыночная цена Balíkovna составляет несколько миллиардов крон, а срок подписания договора с новым владельцем — 12 месяцев после подписания договора с консультантом, сказал Витик. Вся информация о договоре доступна в интернете.



Консультант по продаже Balíková, который будет выбран в результате тендера, должен соответствовать нескольким критериям, включая опыт и требование вознаграждения за услуги. По словам пресс-секретаря, оно будет состоять из фиксированной и переменной частей, причем переменная часть будет зависеть от цены, по которой компания продаст Balíkovna. По словам Витика, это делается для того, чтобы мотивировать консультанта вести переговоры о максимально возможной цене продажи.



Конкретные параметры сделки, такие как размер продаваемой доли, будут определены почтой после изучения интереса потенциальных инвесторов. «Предложение по этим параметрам будет частью консультаций, предоставляемых на основе этого государственного контракта», — добавил пресс-секретарь.



Преобразование почтового ведомства было одобрено правительством в прошлом году и направлено на стабилизацию управления почтой и развитие ее услуг как точки контакта между гражданином и государством. Для этого предполагается использовать общенациональную сеть из 2 900 отделений, из которых около 900 в настоящее время управляются партнерами.



В прошлом году Почта сократила убыток на 1 миллиард до 756 миллионов крон. Операционный доход, включая доход от продажи активов, вырос на 0,9% и составил 19,037 миллиарда крон.