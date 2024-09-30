Последний шанс для предпринимателей. В программе электромобильности осталось 10% средств

«Интерес предпринимателей к поддержке электромобильности очень высок, и всего за семь месяцев мы перечислили или зарезервировали подавляющее большинство выделенных средств», — говорит Михал Небеский, член правления NRB, отвечающий за торговлю, добавляя: «Если ежедневное количество заявок существенно не изменится, мы распределим все выделенные средства в течение следующих двух недель и объявим об окончании приема заявок».



«Это первая успешная программа поддержки электромобильности в форме финансового инструмента, и мы определенно хотим идти по этому пути и продолжать поддерживать бизнес таким образом. Тем не менее, поскольку эта программа финансируется из Национального плана восстановления, средства не могут быть увеличены после того, как эти ассигнования будут исчерпаны», — говорит Мариан Пьеха, старший директор отдела фондов ЕС в MPO.



В NRB предприниматели могут подать заявку на получение кредитной гарантии на покупку электромобиля и зарядной станции, предоставляемой лизинговой компанией или коммерческим банком. Точный порядок подачи заявки приведен на сайте NRB.



После подписания гарантийного договора и регистрации электромобиля NRB может выплатить клиентам финансовый взнос в размере от 200 000 до 300 000 крон (в зависимости от типа транспортного средства). NRB не прекращает прием заявок на выплату взноса, так как эта сумма уже зарезервирована для клиентов с подписанным гарантийным договором.



С момента запуска программы NRB принял заявки на получение кредитных гарантий для приобретения 5 631 автомобиля и 2 427 зарядных станций. На данный момент NRB выплатил предпринимателям и компаниям более 298 млн крон.



NRB также поддерживает электромобильность в рамках программы «Трансформация».



«В рамках реализации европейской „зеленой и цифровой“ стратегии к компаниям предъявляются все более высокие требования в плане устойчивости их бизнес-моделей. Министерство окружающей среды и Министерство промышленности и торговли помогают малым и средним компаниям сократить расходы на реализацию этой амбициозной стратегии. Благодаря их финансированию NRB предоставляет льготные кредиты для фотоэлектрических станций, консультирует по вопросам энергосбережения и поддерживает предпринимателей в угольных регионах», — говорит председатель правления NRB Томаш Нидецкий.