Можно ли продавать грибы, собранные в лесу?

Сбор грибов очень популярен в Чехии. Согласно статистике, опубликованной Министерством сельского хозяйства, только в прошлом году чехи собрали 38,96 тысячи тонн лесных плодов, из которых 24,99 тысячи тонн составили грибы на сумму 5,2 миллиарда чешских крон.



В общей сложности, согласно статистике, в 2022 году жители Чехии сходили в лес 36,76 раз, что является самым высоким показателем с 2016 года, когда начали составляться данные.



Однако не все сохраняют собранные грибы для собственного потребления. Хотя Закон о лесе разрешает сбор грибов в лесах, он не разрешает продажу грибов другим лицам.



Министерство сельского хозяйства (MZ) сделало свое заявление в ответ на репортаж общественного телевидения, в котором говорилось о сборщике грибов, зарабатывающем на продаже лесных плодов, которые ему не принадлежат. Основываясь на реакции общественности, MZ решило выступить с заявлением.





«Мы предостерегаем от тенденции коммерческого сбора грибов и ягод. В недавнем телерепортаже был показан предприниматель, который зарабатывает на жизнь сбором лесных плодов и может вдохновить на это и других посетителей леса. Однако важно отметить, что Закон о лесе разрешает собирать грибы только для личного пользования. Поэтому, если человек собирает ягоды и грибы на не принадлежащем ему участке леса, он не имеет права продавать их в соответствии с законом», — говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства.



В то же время, по словам представителей министерства, эти коммерческие сборщики грибов в основном расхищают леса, что может угрожать местным экосистемам.



Группы в Facebook, нацеленные на сбор лесных плодов, также способствуют разграблению лесов. Цель этих сообществ — обмениваться информацией о том, где в настоящее время можно найти наибольшее количество грибов или других ягод. Из-за этого значительное количество людей посещает указанные места и наносит ущерб лесам, хотя зачастую и неосознанно.



Как мы уже упоминали, сбор лесных плодов регулируется статьей 19 Закона о лесе.





«Каждый имеет право входить в лес на свой страх и риск, собирать плоды и сухие ветки, лежащие на земле, для собственного использования. При этом он обязан не повреждать лес, не нарушать лесную среду и следовать указаниям владельца или арендатора леса и его работников».



Главное в этом законе — фраза «для собственного пользования», то есть закон не разрешает продавать лесные плоды кому-то еще.



Продажа грибов разрешена только тем, кто получил их из собственных источников, т.е. из собственных лесов, ферм и т.д. Ассоциация владельцев муниципальных, частных и церковных лесов в Чешской Республике (SVOL) прокомментировала вопрос так:





«Посетитель леса не выходит за рамки закона только в том случае, если он собирает лесные плоды для собственного потребления, а не для того, чтобы передать право собственности на них другому лицу».



Поэтому лесные плоды, полученные на праве общего пользования лесами, не могут быть отчуждены; их коммерческий сбор возлагается на собственника леса и на лиц, которым собственник леса передал это право, например, в виде сервитута на сбор лесных плодов в соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса».





Собирать грибы для собственных нужд можно как в частных, так и в государственных лесах.



За сбор, наносящий ущерб лесу (проникновение на огороженную территорию и т. д.), сборщики могут быть оштрафованы государственным лесничеством на сумму до 100 000 чешских крон.



В Чешской Республике нет законодательного ограничения на количество грибов, которое человек может собрать в лесу. Однако в некоторых странах ЕС есть четкие лимиты.





В Хорватии, например, люди могут собирать по 3 кг на человека только при наличии специального разрешения.

В Австрии лимит составляет до 2 кг с оговоркой, что грибы можно собирать только с 7 утра до 9 вечера.

В Германии количество варьируется в зависимости от места, но верхний предел не превышает 2 кг.

В Словакии, как и в Чехии, нет ограничений по количеству собираемых грибов.



Еще в 2002 году продавать грибы мог любой человек, имеющий лицензию на торговлю. Однако с 16 июня 2002 года ситуация изменилась, и продавцы грибов должны пройти профессиональную микологическую экспертизу, а также медицинский осмотр, который в основном оценивает зрение заявителя.



Сертификат на продажу грибов выдается органом здравоохранения, т.е. региональной станцией здравоохранения. За выдачу сертификата выпускники экзамена платят административный сбор в размере 500 чешских крон.



Сертификат выдается не только продавцам, но и лицам, использующим грибы в приготовлении пищи, например, работникам ресторанов.