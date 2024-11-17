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Собирается ли Škoda Auto увольнять сотрудников?

Новости и статьи
1 декабря 2024
15:00
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Škoda Auto не планирует увольнять основной персонал из-за сложной ситуации в автомобильной промышленности, а сокращение штата ограничится только работниками из агентств. Штепан Лацина, руководитель отдела по планированию кадров компании, сообщил об этом делегатам профсоюзной конференции KOVO MB во вторник. По словам главы профсоюза Ярослава Повшика, сохранение рабочих мест будет приоритетом в предстоящих переговорах о зарплате, в ходе которых профсоюз хочет потребовать ее повышения выше уровня инфляции.
«Что касается увольнений, то мы находимся на грани и в сложной ситуации, но мы основываемся на сети агентского персонала, и там есть и будут сокращения, если производство не будет расти. Однако мы не планируем никаких сокращений основного персонала и вместе с профсоюзами стараемся этого избежать, это наша главная основа», — сказал Лацина.

Европейская автомобильная промышленность сталкивается с рядом проблем из-за низких продаж автомобилей в регионе и конкуренции со стороны азиатских производителей, предлагающих более дешевые электромобили. Volkswagen объявил о закрытии заводов в Германии, которая находится в самой сложной ситуации за последние 80 лет. Ряд других автопроизводителей и их поставщиков в Европе готовятся к увольнению работников.

Клаус Зеллмер, председатель совета директоров автопроизводителя, представил делегатам план по усилению мер экономии. «Мы вынуждены это сделать из-за конкурентной среды. Чтобы победить, нам нужно финансирование. Мы не сможем сделать это без обучения, без жесткой экономии», — сказал Зеллмер делегатам.

По словам Повшика, сохранение рабочих мест также будет приоритетом в предстоящих переговорах о заработной плате. «Даже в этой сложной ситуации нашей целью будет добиться повышения ставок выше инфляции», — сказал Повшик. Профсоюзы будут требовать повышения, но «подойдут к переговорам наиболее ответственно, потому что приоритетом будет сохранение рабочих мест». С апреля этого года тарифы на заработную плату выросли на 5%. Профсоюз договорился о единовременной премии в размере 5 000 крон для сотрудников в дополнение к ранее согласованным льготам, которые они получат вместе с декабрьской зарплатой.

Из-за неясной ситуации в концерне автопроизводитель также ждет начала инвестиций в новый покрасочный цех, которые были одобрены летом. Согласно более ранней информации, полученной от профсоюза, это будет одна из крупнейших инвестиций, которая будет иметь решающее значение для будущего автопроизводителя. «В старом покрасочном цехе мы не могли красить целые тяжелые электромобили с точки зрения конструкции, но мы могли красить разобранные части», — сказал Андреас Дик, член правления автопроизводителя по производству и логистике. По его словам, автопроизводитель теперь будет ждать, пока на уровне концерна не станет ясно, по какому пути пойдет Volkswagen. «Проект не приостановлен, но мы отложили выход на инвестиционном совете до весны», — добавил Дик.
Автомобили Чехия профсоюз
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