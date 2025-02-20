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Škoda Auto делает громкое заявление? Правда о будущих сокращениях
7 марта 2025
18:00
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Škoda Auto не планирует увольнений в ближайшие годы. К 2028 году она лишь прекратит заполнять некоторые должности, не связанные напрямую с производством, которые освободятся в результате естественного выхода на пенсию. Компания отреагировала на сообщения некоторых СМИ о том, что автопроизводитель планирует уволить до 15% из 37 000 своих сотрудников.
Ожидается, что через четыре года число работников в непрямом секторе, который и так в целом меньше, чем в обрабатывающей промышленности, сократится на 15% по сравнению с прошлогодним уровнем из-за демографических тенденций. Кроме того, предполагается, что 5% рабочих мест перейдут из вспомогательной деятельности в новые стратегические области.
«Прежде всего мы хотим подчеркнуть, что не планируется никаких дополнительных мер, помимо тех, о которых было открыто заявлено в прошлом году. В марте 2024 года мы представили наш среднесрочный план сначала нашим сотрудникам, а затем средствам массовой информации и широкой общественности».
Автомобильная промышленность переживает самые фундаментальные преобразования за всю свою историю. Поэтому компания совместно с профсоюзом KOVO разрабатывает меры, которые позволят еще лучше подготовить автопроизводителя к будущему. «Эти меры включают постепенную корректировку числа сотрудников непрямого сектора с учетом естественной текучести кадров на основе демографической кривой».
Сообщения СМИ были основаны на выступлении председателя совета директоров Škoda Auto Клауса Целлмера. На прошлой неделе на конференции в Германии он упомянул о программе Next Level Efficiency+, в том числе о ранее объявленных мерах. «В четверг, 13 марта, мы опубликуем наши финансовые результаты за 2024 год и прогноз на ближайшее будущее. Всем, кто сомневается в стабильности и успешности нашей бизнес-модели, стоит взглянуть на них».
В прошлом году мировые продажи автопроизводителя выросли на 6,9% и составили 926 600 автомобилей. Однако продажи всей группы Volkswagen в прошлом году упали на 2,3% до 9,027 миллиона автомобилей, в основном из-за снижения спроса в Китае.
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