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Почта готовится к продаже Balíkovna

Новости и статьи
12 марта 2025
19:30
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Компания Balíkovna, которая включает в себя услуги по доставке посылок и логистике, будет продана в конце этого года. Но ее владелец, государственная компания «Чешская почта», до лета примет решение о сохранении хотя бы миноритарного пакета акций.
Это намерение подтвердил генеральный директор почты Мирослав Штепан в Палате депутатов в понедельник. По его словам, с апреля будет создано дочернее предприятие «Чешская почта — посылочные услуги», которое станет промежуточным шагом перед выделением коммерческих сервисов в отдельное акционерное общество Balíkovna.

По словам Штепана, создание отдельного предприятия является юридически наиболее чистым шагом для передачи активов, которые в будущем будут принадлежать Balíkovna. «Мы делаем это для того, чтобы не произошло чего-то несправедливого. Это нужно для того, чтобы защитить активы и позаботиться об их сохранении», — сказал директор.

В настоящее время проводится оценка объектов недвижимости, которые не понадобятся почте и могут быть переданы Balíkovna.
Одновременно проводится исследование рынка, которое должно показать возможности Balíkovna и интерес к ней. Во второй половине года может состояться либо продажа 100% акций, либо приход стратегического партнера.

По словам источника, близкого к переговорам и не пожелавшего назвать свое имя, в настоящее время ведутся предварительные консультации с шестью заинтересованными сторонами.

В настоящее время Balíkovna занимает почти треть рынка, но является убыточной. Будучи государственным предприятием, она отстает от частных конкурентов в скорости технологических инноваций, а также имеет значительно более высокую долю расходов на оплату труда.
Чешская почта почта бизнес
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