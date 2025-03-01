Почта готовится к продаже Balíkovna

Это намерение подтвердил генеральный директор почты Мирослав Штепан в Палате депутатов в понедельник. По его словам, с апреля будет создано дочернее предприятие «Чешская почта — посылочные услуги», которое станет промежуточным шагом перед выделением коммерческих сервисов в отдельное акционерное общество Balíkovna.



По словам Штепана, создание отдельного предприятия является юридически наиболее чистым шагом для передачи активов, которые в будущем будут принадлежать Balíkovna. «Мы делаем это для того, чтобы не произошло чего-то несправедливого. Это нужно для того, чтобы защитить активы и позаботиться об их сохранении», — сказал директор.



В настоящее время проводится оценка объектов недвижимости, которые не понадобятся почте и могут быть переданы Balíkovna.

Одновременно проводится исследование рынка, которое должно показать возможности Balíkovna и интерес к ней. Во второй половине года может состояться либо продажа 100% акций, либо приход стратегического партнера.



По словам источника, близкого к переговорам и не пожелавшего назвать свое имя, в настоящее время ведутся предварительные консультации с шестью заинтересованными сторонами.



В настоящее время Balíkovna занимает почти треть рынка, но является убыточной. Будучи государственным предприятием, она отстает от частных конкурентов в скорости технологических инноваций, а также имеет значительно более высокую долю расходов на оплату труда.