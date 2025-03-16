Европейские автопроизводители под угрозой: новые пошлины США ударят по бизнесу

Автопроизводители в основном пользуются статусом свободной торговли в Соединенных Штатах с 1994 года. В связи с этим Трамп напомнил о торговом соглашении USMCA между США, Мексикой и Канадой, заключенном в 2020 году. Соглашение ввело новые правила, направленные на стимулирование регионального производства.



По словам Трампа, тарифы должны убедить автопроизводителей увеличить инвестиции в США, а не в Канаду или Мексику. После введения 25-процентных тарифов в отношении Мексики и Канады в начале марта Трамп предоставил месячную отсрочку для автомобилей, произведенных в соответствии с условиями USMCA, но новые правила не продлевают эту отсрочку.



«Компании, которые инвестировали от сотен миллионов до миллиардов долларов в заводы в Канаде и Мексике, скорее всего, увидят, как их прибыль резко сократится в ближайшие кварталы, а может и годы», — говорит аналитик AutoForecast Solutions Сэм Фиорани.



По мнению аналитиков, новые тарифы могут поднять цену среднего американского автомобиля на тысячи долларов и замедлить производство по всей Северной Америке. Причина заключается во взаимосвязанности производственных процессов между Канадой, Мексикой и США. По данным аналитиков Goldman Sachs, почти половина из 16 миллионов автомобилей, проданных в США в прошлом году, были импортированы, а их общая стоимость превысила 330 миллиардов долларов (7,6 триллиона чешских крон).



Autos Drive America, группа, представляющая крупнейших иностранных автопроизводителей в США, заявила, что тарифы сделают производство и продажу автомобилей в США более дорогим. Это не только вызовет рост цен, но и приведет к сокращению потребительского выбора и числа рабочих мест в США. В группу входят, в частности, автопроизводители Honda, Hyundai, Toyota и Volkswagen.



Глава немецкой VDA Хильдегард Мюллер заявила, что тарифы приведут к снижению роста и процветания со всех сторон. Они негативно скажутся на экспорте ЕС в США, а также повлияют на американскую экономику. По данным VDA, 86% малых и средних предприятий в автомобильном секторе также ожидают, что тарифы затронут и их. Соединенные Штаты являются важнейшим рынком для немецких автомобильных компаний.



Пошлины на автомобили начнут взиматься с 3 апреля. Тарифы на импортируемые в США автозапчасти вступят в силу не позднее 3 мая. Под действие пошлин попадут такие важные детали, как двигатели, трансмиссии, силовые агрегаты и электрические компоненты. Импортеры автомобилей в рамках USMCA будут иметь возможность сертифицировать детали американского производства, так что пошлины будут взиматься только с неамериканского содержимого, добавили в Белом доме.



Компания Cox Automotive, предоставляющая услуги в сфере автомобильной промышленности, ожидает, что практически все производство автомобилей в Северной Америке будет прервано к середине апреля из-за тарифов. Это приведет к сокращению производства на 20 000 автомобилей в день, или примерно на 30%, говорится в сообщении.



Американский профсоюз United Auto Workers (UAW), представляющий интересы рабочих заводов так называемой «большой тройки» детройтских автопроизводителей, приветствует меры Трампа. «Благодаря этим тарифам тысячи хорошо оплачиваемых автомобильных рабочих мест могут вернуться в рабочие кварталы по всей территории США в течение нескольких месяцев, просто за счет увеличения количества смен или линий на ряде малоиспользуемых автозаводов», — заявил президент UAW Шон Фейн.



Китайский автопроизводитель BYD, который был в авангарде экспансии китайских автопроизводителей за границу, заявил, что не планирует продавать свои автомобили в Канаде или США. Но он будет пытаться увеличить продажи в других странах и строить заводы за рубежом.



Акции компании выросли более чем на 2% на фондовом рынке сегодня, увеличившись на 53% с начала года.



В начале марта Volkswagen заявил, что работает над резервными планами, которые помогут компании справиться с американскими тарифами на импорт из Мексики. Производитель спортивных автомобилей BMW готовится к дополнительным расходам.