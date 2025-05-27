Чешские заводы сокращают производство автомобилей из-за снижения спроса в Европе

Новости и статьи 27 мая 2025 21:00 417

В Чехии за первые четыре месяца этого года производство легковых авто сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 490 868 машин. При этом выпуск электромобилей и подключаемых гибридов вырос сразу на 133% — до 92 197 единиц, заняв почти 19% от общего объема производства.