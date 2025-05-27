ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешские заводы сокращают производство автомобилей из-за снижения спроса в Европе
27 мая 2025
21:00
417
В Чехии за первые четыре месяца этого года производство легковых авто сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 490 868 машин. При этом выпуск электромобилей и подключаемых гибридов вырос сразу на 133% — до 92 197 единиц, заняв почти 19% от общего объема производства.
Снижение темпов выпуска новых машин связано с ослаблением спроса на ключевых европейских рынках. Несмотря на это, чешский автопром продолжает ставить рекорды в сегменте электромобилей. В апреле было собрано 27 094 таких машин — больше, чем в марте. А внедорожник Škoda Elroq стал самой продаваемой электромоделью в Европе.
Škoda Auto с января по апрель выпустила в Чехии 316 145 легковых машин — на 4,2% меньше, чем годом ранее. Из них 57 971 автомобиль был полностью электрическим, а еще 10 118 — подключаемыми гибридами. Вместе они составили 21% от всего производства марки.
На заводе Hyundai в Носовице объемы снизились на 17%, до 97 340 машин. Из них почти четверть пришлась на электрокары и гибриды — 13 347 и 10 614 единиц соответственно. Завод Toyota в Колине выпустил 77 383 автомобиля, что на 7,7% меньше. Почти 60% этого объема составили гибридные модели Yaris HEV.
Производство автобусов в Чехии за тот же период увеличилось почти на 14 % — до 1 714 штук. Компания Iveco CR собрала 1 659, что на пятую часть больше прошлогоднего показателя. SOR Libchavy, напротив, сократила производство на 60% — до 47 единиц. KHMC выпустила восемь микроавтобусов, что на треть меньше. Производитель Jawa за четыре месяца выпустил 238 мотоциклов — на 70 штук меньше, чем год назад.