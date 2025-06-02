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Из грузовика на трассе высыпались 20 тонн зерна — образовалась пробка
2 июня 2025
15:00
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Движение на подъезде к Праге со стороны автострады D8 затруднено из-за зерна, высыпавшегося из грузовика на Цыновецкой улице в понедельник. Водитель грузовика заметил, что его груз убывает, примерно через полкилометра. Лежащее зерно — около 20 тонн — полностью перекрыло одну полосу движения.
Полиции стало известно, что грузовик просыпал зерно на дорогу около 12:21. Водитель ехал по трассе D8 в Прагу и остановился на уровне Дяблице. Для очистки дороги была вызвана подметально-уборочная машина. Вероятно, причиной рассыпания стал оторвавшийся штырь на задней двери, и зерно медленно начало высыпаться на дорогу.