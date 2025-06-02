Из грузовика на трассе высыпались 20 тонн зерна — образовалась пробка

Новости и статьи 2 июня 2025 15:00 1467

Движение на подъезде к Праге со стороны автострады D8 затруднено из-за зерна, высыпавшегося из грузовика на Цыновецкой улице в понедельник. Водитель грузовика заметил, что его груз убывает, примерно через полкилометра. Лежащее зерно — около 20 тонн — полностью перекрыло одну полосу движения.