Купить автомобиль на парковке у магазина — в Чехии придумали концепцию Auto Express

Новости 420on 10 июня 2025 09:30 706

Цены на подержанные автомобили растут, но, по словам главы группы Aures Holding Каролины Тополовой, в которую входит сеть крупнейших чешских автосалонов AAA Auto, это по-прежнему самый быстрый способ приобрести автомобиль. «Мы придумали новую концепцию Auto Express, которая представляет собой небольшие контактные пункты, в основном на парковках розничных супермаркетов, где часто бывают клиенты», — описывает Каролина Тополова.