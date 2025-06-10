ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Купить автомобиль на парковке у магазина — в Чехии придумали концепцию Auto Express
10 июня 2025
09:30
706
Цены на подержанные автомобили растут, но, по словам главы группы Aures Holding Каролины Тополовой, в которую входит сеть крупнейших чешских автосалонов AAA Auto, это по-прежнему самый быстрый способ приобрести автомобиль. «Мы придумали новую концепцию Auto Express, которая представляет собой небольшие контактные пункты, в основном на парковках розничных супермаркетов, где часто бывают клиенты», — описывает Каролина Тополова.
Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей пользуются те, которым от пяти до восьми лет. Средняя цена такого автомобиля сегодня составляет 315 тысяч крон. Для сравнения, до пандемии она составляла примерно 240 тысяч крон.
И, похоже, цены будут расти и дальше. «Сейчас мы наблюдаем относительную стабильность цен на подержанные автомобили в течение нескольких месяцев, но ситуация будет меняться. Мы видим большое давление на цены на новые автомобили, а это влечет за собой давление на цены и на вторичном рынке. Оба рынка очень взаимосвязаны», — описывает в интервью Agenda SZ Byznys Каролина Тополова.
Бензиновые автомобили доминируют
Развитие рынка новых автомобилей подтверждает ее правоту. Недавно Škoda Auto подорожала свои бензиновые модели, что, по словам Тополовой, отразится и на ценах на подержанные автомобили. «Мы по-прежнему видим, что наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили, несмотря на рост их цен», — добавляет она.
Кроме того, именно автомобили Škoda продаются в чешских автосалонах больше всего. «Однако типы автомобилей меняются. Раньше это была Fabia, сегодня вечной классикой остается Octavia в версии комби, но в первую десятку вошли и внедорожники, такие как Karoq и Kodiaq», — говорит Тополова. По ее словам, автомобили Škoda Auto составляют 30 процентов всего объема продаж.
Электромобили по-прежнему составляют значительное меньшинство, но и здесь растет аппетит покупателей. «Конечно, это не такой бум, как в других странах Европы, но и мы уже видим интерес к полностью электрическим автомобилям», — добавляет Тополова.
Aures Holding прошел успешный год, в прошлом году продал рекордные 108 661 автомобиль и на трех рынках заработал более 31 миллиарда крон при прибыли 1,7 миллиарда крон. Нынешний год также складывается многообещающе. «За первые пять месяцев мы продали 50 тысяч автомобилей и нацелены на следующую цель. В этом году мы хотим продать 120 тысяч автомобилей. Это связано с общим спросом на подержанные автомобили, но мы видим, что растем быстрее, чем рынок», — добавляет Тополова.
По ее словам, сегмент подержанных автомобилей вырос в значимости особенно во время пандемии, когда новых автомобилей не было и приходилось ждать. А из-за различных факторов на новые модели приходится ждать и сегодня. «Частая причина, по которой люди сегодня покупают подержанные автомобили, — это возможность иметь машину сразу», — добавляет Тополова.
Продавать и покупать на парковке
Компания хочет открыть новые филиалы в местах с большой концентрацией людей. «Мы придумали новую концепцию Auto Express, которая представляет собой небольшие контактные пункты, в основном на парковках розничных супермаркетов, где часто бывают клиенты», — описывает Каролина Тополова.
Клиент может прямо на парковке выбрать новый автомобиль онлайн и оставить старый для оценки. «Мы планируем открывать по меньшей мере пять таких небольших предприятий каждый год. В крупных городах у нас уже есть предприятия с большими торговыми площадями, но мы сосредоточиваемся именно на небольших местах, где нет предприятий. Там, где клиенту до нас дальше», — добавляет она.
Новые типы предприятий он хочет строить на всех трех рынках, то есть и в Словакии, и в Польше. Однако в Польше он планирует открыть и классические крупные филиалы, поскольку рынок в Чехии уже достаточно насыщен.
И, похоже, цены будут расти и дальше. «Сейчас мы наблюдаем относительную стабильность цен на подержанные автомобили в течение нескольких месяцев, но ситуация будет меняться. Мы видим большое давление на цены на новые автомобили, а это влечет за собой давление на цены и на вторичном рынке. Оба рынка очень взаимосвязаны», — описывает в интервью Agenda SZ Byznys Каролина Тополова.
Бензиновые автомобили доминируют
Развитие рынка новых автомобилей подтверждает ее правоту. Недавно Škoda Auto подорожала свои бензиновые модели, что, по словам Тополовой, отразится и на ценах на подержанные автомобили. «Мы по-прежнему видим, что наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили, несмотря на рост их цен», — добавляет она.
Кроме того, именно автомобили Škoda продаются в чешских автосалонах больше всего. «Однако типы автомобилей меняются. Раньше это была Fabia, сегодня вечной классикой остается Octavia в версии комби, но в первую десятку вошли и внедорожники, такие как Karoq и Kodiaq», — говорит Тополова. По ее словам, автомобили Škoda Auto составляют 30 процентов всего объема продаж.
Электромобили по-прежнему составляют значительное меньшинство, но и здесь растет аппетит покупателей. «Конечно, это не такой бум, как в других странах Европы, но и мы уже видим интерес к полностью электрическим автомобилям», — добавляет Тополова.
Aures Holding прошел успешный год, в прошлом году продал рекордные 108 661 автомобиль и на трех рынках заработал более 31 миллиарда крон при прибыли 1,7 миллиарда крон. Нынешний год также складывается многообещающе. «За первые пять месяцев мы продали 50 тысяч автомобилей и нацелены на следующую цель. В этом году мы хотим продать 120 тысяч автомобилей. Это связано с общим спросом на подержанные автомобили, но мы видим, что растем быстрее, чем рынок», — добавляет Тополова.
По ее словам, сегмент подержанных автомобилей вырос в значимости особенно во время пандемии, когда новых автомобилей не было и приходилось ждать. А из-за различных факторов на новые модели приходится ждать и сегодня. «Частая причина, по которой люди сегодня покупают подержанные автомобили, — это возможность иметь машину сразу», — добавляет Тополова.
Продавать и покупать на парковке
Компания хочет открыть новые филиалы в местах с большой концентрацией людей. «Мы придумали новую концепцию Auto Express, которая представляет собой небольшие контактные пункты, в основном на парковках розничных супермаркетов, где часто бывают клиенты», — описывает Каролина Тополова.
Клиент может прямо на парковке выбрать новый автомобиль онлайн и оставить старый для оценки. «Мы планируем открывать по меньшей мере пять таких небольших предприятий каждый год. В крупных городах у нас уже есть предприятия с большими торговыми площадями, но мы сосредоточиваемся именно на небольших местах, где нет предприятий. Там, где клиенту до нас дальше», — добавляет она.
Новые типы предприятий он хочет строить на всех трех рынках, то есть и в Словакии, и в Польше. Однако в Польше он планирует открыть и классические крупные филиалы, поскольку рынок в Чехии уже достаточно насыщен.