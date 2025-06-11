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В индексе прозрачности среди министерств лучший результат показало Министерство внутренних дел, худший — Министерство финансов
11 июня 2025
21:00
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Об этом сегодня сообщили представители Hlídač státu. Наилучшую оценку из более чем 1 200 организаций получила субсидируемая организация «Краевое учреждение для дальнейшего образования педагогических работников и информационный центр», расположенная в Новом Йичине.
В последние годы оценка государственных учреждений улучшается. Среди наиболее высоко оцененных также учреждение для дополнительного образования педагогических работников и центр обслуживания школ из Ческе-Будеевице и Управление по представительству государства в имущественных вопросах. Наихудшую оценку получила компания OZP servis, дочерняя компания медицинской страховой компании OZP.
Вторую худшую оценку E получили только шесть компаний, например, Sušické lesy a služby, компания Testion, Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary и Novoměstské sociální služby.
Вторую худшую оценку E получили только шесть компаний, например, Sušické lesy a služby, компания Testion, Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary и Novoměstské sociální služby.
Всего за прошлый год Hlídač státu оценил 1 262 государственные организации, которые соответствовали условиям для включения в рейтинг. То есть они заключили не менее 60 договоров с частными субъектами, а годовая стоимость этих договоров превысила 48 миллионов крон. Это, к примеру, центральные органы государственной администрации, государственные предприятия, фонды и агентства, региональные управления полиции и пожарной охраны, медицинские страховые компании и больницы, академические учреждения, некоторые школы, библиотеки, зоологические сады и другие учреждения.
Оценка выставляется по шкале от A (лучший балл) до F (худший).
«Данные за 2024 год показывают положительную тенденцию по сравнению с предыдущими периодами. Оценку A или B получили в общей сложности 952 учреждения из 1 262 оцениваемых. Это подтверждает, что государственные организации активно используют K-Index в качестве инструмента для улучшения своих внутренних процессов и контроля за соблюдением законов», — заявила директор Hlídač státu Ленка Стрыалова.
Среди министерств, согласно индексу, лучшие результаты показало Министерство внутренних дел, которое, по мнению авторов, публикует контракты с минимальным количеством недостатков и высоким уровнем прозрачности. Напротив, Министерство финансов остается на нижних строчках рейтинга из-за недостаточной прозрачности. Однако по сравнению с предыдущим годом оно улучшило свои показатели и получило оценку C.
Что касается государственных предприятий лучшие результаты показали Povodí Moravy, опередившее ČEZ и Государственную типографию ценных бумаг, а на последнем месте из 42 оцениваемых предприятий оказалась Česká pošta, которая единственная из предприятий получила оценку D.