В индексе прозрачности среди министерств лучший результат показало Министерство внутренних дел, худший — Министерство финансов

Новости и статьи 11 июня 2025 21:00 161

Об этом сегодня сообщили представители Hlídač státu. Наилучшую оценку из более чем 1 200 организаций получила субсидируемая организация «Краевое учреждение для дальнейшего образования педагогических работников и информационный центр», расположенная в Новом Йичине.