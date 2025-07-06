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В этом году продано пять миллионов виньеток

Новости 420on
6 июля 2025
09:09
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К концу июня водители купили почти пять миллионов купонов для проезда по платным дорогам Чехии. Это почти на 400 тысяч больше, чем в том же периоде прошлого года. Наибольший рост интереса наблюдается к однодневным виньеткам, которые продаются только с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центра транспортных информационных систем Министерства транспорта (CENDIS). Больше всего виньетки водители покупают с приближением лета, поэтому пик продаж в этом году ожидается в июле и августе.
К концу июня этого года в Чехии было продано в общей сложности 4 899 993 виньеток. В первом полугодии наибольшим спросом пользовались десятидневные и годовые купоны, которые чаще всего покупают в начале года. Краткосрочные знаки водители покупают скорее в середине года или перед летом.

Наибольший рост интереса наблюдается к однодневным купонам, которые министерство ввело в марте прошлого года. В этом году до конца июня было продано более миллиона, в прошлом году — только 520 344. «Люди, которые раньше не хотели покупать десятидневный купон для однодневного проезда по автомагистрали, объезжали платные участки. Теперь они покупают однодневные виньетки», — сообщает пресс-секретарь CENDIS Радка Настоупилова.

«После ковидных лет потребность чехов в поездках и иностранцев в посещении нашей страны продолжает расти», — отмечает Настоупилова. «Не в последнюю очередь, за последний год было введено в эксплуатацию более 100 километров новых автомагистралей», — добавила она.

Согласно статистике, в летний период самым популярным является десятидневный купон для поездок по республике. Ситуация, вероятно, повторится и в этом году. «Летом прошлого года было продано больше виньеток, чем годом ранее. В этом году мы также ожидаем рост по сравнению с прошлым годом», — говорит Настоупилова.

Водители могут приобрести любой тип электронного купона за тридцать дней до начала выбранного срока действия. Для этого они могут воспользоваться официальными торговыми точками, такими как отделения Чешской почты или сеть автозаправочных станций EuroOil или RoBiN OIL. Онлайн-покупка возможна только через официальный сайт, но существуют и поддельные сайты. «Через поисковые системы (водители, прим. ред.) часто попадают на неофициальные сайты, которые имитируют внешний вид официального портала, но взимают высокие комиссионные сборы», — предупреждает Настоупилова.

Следует также обратить внимание на способ оплаты — оплата картой производится мгновенно, но банковский перевод может занять от трех до пяти дней. «Это может быть проблемой, если водитель выезжает сразу после покупки», — добавила пресс-секретарь.
Чехия Автомобили дороги виньетка
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