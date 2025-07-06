В этом году продано пять миллионов виньеток

Новости 420on 6 июля 2025 09:09 831

К концу июня водители купили почти пять миллионов купонов для проезда по платным дорогам Чехии. Это почти на 400 тысяч больше, чем в том же периоде прошлого года. Наибольший рост интереса наблюдается к однодневным виньеткам, которые продаются только с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центра транспортных информационных систем Министерства транспорта (CENDIS). Больше всего виньетки водители покупают с приближением лета, поэтому пик продаж в этом году ожидается в июле и августе.