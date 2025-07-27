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В Чехии число электрозарядных станций впервые превысило количество обычных АЗС

Новости и статьи
27 июля 2025
17:00
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На конец первого полугодия 2025 года на территории Чешской Республики действовали 3 182 станции для зарядки электромобилей — такие данные предоставило Министерство промышленности и торговли. Это более чем вдвое превышает показатели трехлетней давности.
Крупнейшей сетью зарядных станций в стране располагает энергетическая компания ČEZ, на балансе которой находится 914 объектов. Лишь немного уступает ей Pražská energetika (PRE) — менее чем на пять десятков станций. 



Таким образом, сеть зарядной инфраструктуры в Чехии стала плотнее, чем сеть традиционных автозаправок с колонками для бензина и дизельного топлива. 



Кроме того, все больше владельцев электромобилей активно пользуются расширяющейся инфраструктурой. Так, компания ČEZ сообщила о росте числа зарядных сессий более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем потребленной электроэнергии увеличился на 76%. В случае с PRE рост составил 52,5%, а количество подключений электромобилей выросло на треть. 



Спрос на электромобили в Чехии сегодня растет рекордными темпами. С начала года в стране было зарегистрировано почти 7 000 новых легковых электромобилей — это на 66% больше, чем за тот же период в 2024 году. «Общее количество электромобилей в Чехии вплотную приблизилось к отметке в 50 000», — сообщил Лукаш Кадула из Центра транспортных исследований.
Автомобили электричество
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