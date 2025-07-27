В Чехии число электрозарядных станций впервые превысило количество обычных АЗС

Крупнейшей сетью зарядных станций в стране располагает энергетическая компания ČEZ, на балансе которой находится 914 объектов. Лишь немного уступает ей Pražská energetika (PRE) — менее чем на пять десятков станций.









Таким образом, сеть зарядной инфраструктуры в Чехии стала плотнее, чем сеть традиционных автозаправок с колонками для бензина и дизельного топлива.









Кроме того, все больше владельцев электромобилей активно пользуются расширяющейся инфраструктурой. Так, компания ČEZ сообщила о росте числа зарядных сессий более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем потребленной электроэнергии увеличился на 76%. В случае с PRE рост составил 52,5%, а количество подключений электромобилей выросло на треть.







