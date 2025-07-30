Чешские компании значительно увеличили экспорт в страны бывшего СССР и Турцию

Новости 420on 30 июля 2025 09:00 578

Экспорт в Киргизию вырос в 25 раз, в Азербайджан — в 5 раз. Службы безопасности предостерегают от обхода санкций против России.