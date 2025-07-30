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Чешские компании значительно увеличили экспорт в страны бывшего СССР и Турцию
30 июля 2025
09:00
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Экспорт в Киргизию вырос в 25 раз, в Азербайджан — в 5 раз. Службы безопасности предостерегают от обхода санкций против России.
Война в Украине значительно активизировала экспорт чешских компаний в третьи страны бывшего советского блока, а также в Турцию. Чешским компаниям эти рынки также необходимы из-за неэффективности российского рынка.
В 2019 году Чешская Республика экспортировала товаров на сумму 58 миллиардов крон в Турцию и восемь постсоветских республик, включая Казахстан, Грузию, Азербайджан и Узбекистан. В 2024 году, когда экспорт вырос в годовом исчислении, он составил почти 149 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные базы данных Чешского статистического управления о перемещении товаров через границы.
Большая часть этого экспорта приходится на Турцию, где объем увеличился с 44 миллиардов до 98 миллиардов, или более чем на 123%. Значительно вырос экспорт в Кыргызстан. Если пять лет назад чешские компании экспортировали туда товаров на сумму 166 миллионов крон, то в прошлом году эта цифра превысила 2,4 миллиарда крон, то есть примерно в 15 раз больше.
В Азербайджан было экспортировано в пять раз больше товаров, в Армению, Узбекистан и Казахстан — в три раза больше.
Столь резкий рост привлекает внимание тесными отношениями постсоветских республик с Российской Федерацией, куда европейским компаниям из-за санкций запрещено напрямую экспортировать чувствительные товары. Служба безопасности и информации в своем годовом отчете за 2024 год подтвердила, что россияне продолжают пытаться получить доступ к отечественным технологиям с помощью чешских компаний и посредников. Без них местная оружейная промышленность столкнулась бы с серьезными проблемами.
Некоторые компании из так называемого «списка Зеленского» также экспортируют свою продукцию в Турцию и бывшие республики СССР. Как писало издание Seznam Zprávy, в него также входят восемь чешских промышленных компаний, например, поставщики лесопилок, котлов и машиностроительной продукции. Украина обвиняет эти компании в появлении в России их товаров, подпадающих под санкции. Сами компании категорически отрицают, что поставляют туда свою продукцию.
Представители компаний утверждают, что могут контролировать риск реэкспорта из третьих стран в Российскую Федерацию лишь в ограниченной степени. «Мы требуем от компаний подтверждения того, что отправляемые нами в Турцию станки предназначены исключительно для турецкого рынка», — пояснил управляющий директор компании Bomar Friedrich Pichlmann, производителя пил. «Что я могу сделать еще? Просто прекратить поставки в Турцию? Честно говоря, я должен доверять своим деловым партнерам по всему миру», — добавил он. От местных покупателей он требует не только подтверждения, но в некоторых случаях и имени конечного потребителя товара.
По словам президента Конфедерации промышленности и транспорта Яна Рафаджа, стопроцентной защиты от перепродажи в Россию нет. «Компании препятствуют этому разными способами. Основной способ — это включение в договоры положений, содержащих штрафные санкции. Но это невозможно предотвратить на 100%», — говорит Рафадж.
В случае товаров двойного назначения (товаров, технологий или программного обеспечения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях) компании уже давно обязаны заключать обязательные договорные положения, согласно которым покупатель обязуется не допустить попадания товара в Россию.
По словам Рафаджа, компании также фильтруют своих клиентов по территории сбыта, что теперь требуется банками и крупными покупателями. Один из вариантов — проверять другие магазины, в которых продаются поставленные товары, по таможенным базам данных, но и здесь есть свои ограничения. «Это может стать проблемой. Есть страны, где товар переименовывают или изменяют дизайн, чтобы в таможенной декларации он больше не отображался под своим оригинальным названием», — говорит Рафадж.
Новые санкции
Также из-за риска реэкспорта Европейская комиссия в июле одобрила новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России. Чехия протолкнула новую меру именно потому, что Россия делает все возможное для того, чтобы товары, находящиеся под санкциями, попали на её территорию, несмотря на запреты.
«Эта мера предоставляет государствам-членам возможность подвергать проверке некоторые особо чувствительные санкционированные товары, даже если их экспорт в третьи страны обычно не подлежит проверке, если существует риск их попадания в Россию», — заявил Давид Глуштик, представитель Министерства промышленности и торговли (МИТ), не вдаваясь в подробности. «Это отражает ситуацию, когда Россия создаёт реэкспортные цепочки, которые не позволяют чешским экспортерам реально гарантировать, что в определённых случаях их товары не окажутся в России, даже если они позаботятся об этом по контракту», — добавил он.
Это дополняет действующую аналогичную меру в отношении товаров двойного назначения, которая касается, например, товаров и технологий для сектора обороны и безопасности, а также нефтепродуктов или предметов роскоши.
Основываясь на вышеупомянутых данных об экспорте в страны бывшего советского блока, аналитик XTB Павел Петерка не сомневается, что часть товаров попадает в Россию. Но, по его словам, это не означает, что санкции не работают. «Попытки обойти санкции требуют больших затрат, поскольку требуют времени, а каждый посредник, действующий в обход санкций, рассчитывает на комиссию и собственную маржу», — говорит он, добавляя, что никакие санкции не могут быть эффективными на 100%, но в целом санкции усложняют жизнь российским компаниям и ослабляют местную экономику. То же самое произойдет и с ужесточением предлагаемого 18-го пакета санкций, считает он.
Однако Ян Рафай отмечает, что рост экспорта в третьи страны не означает, что санкции нарушаются где-то в цепочке «поставщик-потребитель».
«Да, риск в этих странах может быть выше. Но я бы не стал считать это проблемой, поскольку компании знакомы с русскоязычными рынками и искали замену России. Буквально на прошлой неделе я общался с крупным чешским экспортером, который завершает крупный заказ в Узбекистане. Все в порядке», — сказал он.
В 2019 году Чешская Республика экспортировала товаров на сумму 58 миллиардов крон в Турцию и восемь постсоветских республик, включая Казахстан, Грузию, Азербайджан и Узбекистан. В 2024 году, когда экспорт вырос в годовом исчислении, он составил почти 149 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные базы данных Чешского статистического управления о перемещении товаров через границы.
Большая часть этого экспорта приходится на Турцию, где объем увеличился с 44 миллиардов до 98 миллиардов, или более чем на 123%. Значительно вырос экспорт в Кыргызстан. Если пять лет назад чешские компании экспортировали туда товаров на сумму 166 миллионов крон, то в прошлом году эта цифра превысила 2,4 миллиарда крон, то есть примерно в 15 раз больше.
В Азербайджан было экспортировано в пять раз больше товаров, в Армению, Узбекистан и Казахстан — в три раза больше.
Столь резкий рост привлекает внимание тесными отношениями постсоветских республик с Российской Федерацией, куда европейским компаниям из-за санкций запрещено напрямую экспортировать чувствительные товары. Служба безопасности и информации в своем годовом отчете за 2024 год подтвердила, что россияне продолжают пытаться получить доступ к отечественным технологиям с помощью чешских компаний и посредников. Без них местная оружейная промышленность столкнулась бы с серьезными проблемами.
Некоторые компании из так называемого «списка Зеленского» также экспортируют свою продукцию в Турцию и бывшие республики СССР. Как писало издание Seznam Zprávy, в него также входят восемь чешских промышленных компаний, например, поставщики лесопилок, котлов и машиностроительной продукции. Украина обвиняет эти компании в появлении в России их товаров, подпадающих под санкции. Сами компании категорически отрицают, что поставляют туда свою продукцию.
Представители компаний утверждают, что могут контролировать риск реэкспорта из третьих стран в Российскую Федерацию лишь в ограниченной степени. «Мы требуем от компаний подтверждения того, что отправляемые нами в Турцию станки предназначены исключительно для турецкого рынка», — пояснил управляющий директор компании Bomar Friedrich Pichlmann, производителя пил. «Что я могу сделать еще? Просто прекратить поставки в Турцию? Честно говоря, я должен доверять своим деловым партнерам по всему миру», — добавил он. От местных покупателей он требует не только подтверждения, но в некоторых случаях и имени конечного потребителя товара.
По словам президента Конфедерации промышленности и транспорта Яна Рафаджа, стопроцентной защиты от перепродажи в Россию нет. «Компании препятствуют этому разными способами. Основной способ — это включение в договоры положений, содержащих штрафные санкции. Но это невозможно предотвратить на 100%», — говорит Рафадж.
В случае товаров двойного назначения (товаров, технологий или программного обеспечения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях) компании уже давно обязаны заключать обязательные договорные положения, согласно которым покупатель обязуется не допустить попадания товара в Россию.
По словам Рафаджа, компании также фильтруют своих клиентов по территории сбыта, что теперь требуется банками и крупными покупателями. Один из вариантов — проверять другие магазины, в которых продаются поставленные товары, по таможенным базам данных, но и здесь есть свои ограничения. «Это может стать проблемой. Есть страны, где товар переименовывают или изменяют дизайн, чтобы в таможенной декларации он больше не отображался под своим оригинальным названием», — говорит Рафадж.
Новые санкции
Также из-за риска реэкспорта Европейская комиссия в июле одобрила новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России. Чехия протолкнула новую меру именно потому, что Россия делает все возможное для того, чтобы товары, находящиеся под санкциями, попали на её территорию, несмотря на запреты.
«Эта мера предоставляет государствам-членам возможность подвергать проверке некоторые особо чувствительные санкционированные товары, даже если их экспорт в третьи страны обычно не подлежит проверке, если существует риск их попадания в Россию», — заявил Давид Глуштик, представитель Министерства промышленности и торговли (МИТ), не вдаваясь в подробности. «Это отражает ситуацию, когда Россия создаёт реэкспортные цепочки, которые не позволяют чешским экспортерам реально гарантировать, что в определённых случаях их товары не окажутся в России, даже если они позаботятся об этом по контракту», — добавил он.
Это дополняет действующую аналогичную меру в отношении товаров двойного назначения, которая касается, например, товаров и технологий для сектора обороны и безопасности, а также нефтепродуктов или предметов роскоши.
Основываясь на вышеупомянутых данных об экспорте в страны бывшего советского блока, аналитик XTB Павел Петерка не сомневается, что часть товаров попадает в Россию. Но, по его словам, это не означает, что санкции не работают. «Попытки обойти санкции требуют больших затрат, поскольку требуют времени, а каждый посредник, действующий в обход санкций, рассчитывает на комиссию и собственную маржу», — говорит он, добавляя, что никакие санкции не могут быть эффективными на 100%, но в целом санкции усложняют жизнь российским компаниям и ослабляют местную экономику. То же самое произойдет и с ужесточением предлагаемого 18-го пакета санкций, считает он.
Однако Ян Рафай отмечает, что рост экспорта в третьи страны не означает, что санкции нарушаются где-то в цепочке «поставщик-потребитель».
«Да, риск в этих странах может быть выше. Но я бы не стал считать это проблемой, поскольку компании знакомы с русскоязычными рынками и искали замену России. Буквально на прошлой неделе я общался с крупным чешским экспортером, который завершает крупный заказ в Узбекистане. Все в порядке», — сказал он.
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