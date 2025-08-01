Интерес к электрическим коммерческим автомобилям в Чехии и ЕС стремительно растет

Новости и статьи 1 августа 2025 16:30 209

В 2025 году Европейский союз фиксирует заметный рост спроса на коммерческие автомобили с электрическим приводом. За первое полугодие на территории ЕС было зарегистрировано почти 69 000 таких транспортных средств, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно стремительно растет сегмент электрических грузовиков — плюс 46%. Однако их доля на рынке остается относительно скромной — 3,6%. Для сравнения, у электрофургонов этот показатель составляет уже 9,5%, а лидируют в категории электробусы, доля которых достигает 21,6%.