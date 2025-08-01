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Интерес к электрическим коммерческим автомобилям в Чехии и ЕС стремительно растет
1 августа 2025
16:30
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В 2025 году Европейский союз фиксирует заметный рост спроса на коммерческие автомобили с электрическим приводом. За первое полугодие на территории ЕС было зарегистрировано почти 69 000 таких транспортных средств, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно стремительно растет сегмент электрических грузовиков — плюс 46%. Однако их доля на рынке остается относительно скромной — 3,6%. Для сравнения, у электрофургонов этот показатель составляет уже 9,5%, а лидируют в категории электробусы, доля которых достигает 21,6%.
В Чехии интерес к электрическим фургонам растет еще быстрее. В первой половине прошлого года было зарегистрировано 213 легких коммерческих электромобилей (1,76% от общего числа регистраций в этой категории), а в 2025 году — уже 628, что соответствует доле 6,52%. Это больше, чем доля новых легковых электромобилей, зарегистрированных в стране за тот же период (5,63%).
Наибольшей популярностью в Чехии пользуются модели под брендами Maxus и Mercedes-Benz.
Лидером по доле электрических фургонов в Европе остаются Нидерланды — здесь электромобили занимают 80% сегмента. Более 20% отмечается также в Швеции, Дании и на Мальте. В то же время в таких странах, как Бельгия, Италия и Польша, доля рынка у электрофургонов остается ниже, чем в Чехии.
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