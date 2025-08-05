Продажи новых автомобилей в Чехии выросли, лидирует Škoda





Лидером продаж остаётся чешская марка Škoda — с января по июль зарегистрировано 48 989 автомобилей Škoda, что составляет 34,15% рынка. Второе место занимает южнокорейская Hyundai с 12 210 проданными машинами, третья — японская Toyota с 9 969 авто. Volkswagen уступил Toyota, заняв четвёртое место (разница — 159 регистраций), пятая — Kia.

Самыми популярными моделями за семь месяцев стали Škoda Octavia (11 025 авто), Škoda Kamiq (6 902) и Škoda Karoq (6 614). За ними следуют Škoda Kodiaq, Fabia и Scala.





С точки зрения сегментов, в Чехии лидируют внедорожники (SUV), на них приходится 50,7% рынка. По типу топлива в приоритете бензиновые автомобили (67%), дизель занимает 20,75%, электрокары — 5,56%. Доля корпоративных автомобилей в регистрациях — 73%.









Регистрация коммерческих автомобилей снизилась на 17,75%, до 11 200 единиц, но в июле продажи выросли на 5%. Среди коммерческих марок лидирует Toyota (2 013 авто), далее Ford и Volkswagen.

Продажи грузовых автомобилей упали на 5% — до 5 174 машин. Лидирует Mercedes-Benz (1 004 регистрации), за ним MAN и Volvo.





Регистрация автобусов упала на 28,37% — до 500 машин. На вершине рейтинга Iveco Bus (172 автобуса), далее Setra и Mercedes-Benz.





Продажи мотоциклов снизились за семь месяцев на 3,24%, до 19 074 машин. В июле — минус 0,5%. Лидеры рынка — Honda (4 348 проданных), CF Moto (2 175) и Yamaha (1 508).