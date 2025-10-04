Hyundai готовит в Ношовице выпуск более крупного электромобиля









На данный момент в Ношовице выпускается только одна модель с полностью электрическим приводом — Kona Electric. Руководство компании пока не уточняет, какой именно автомобиль в будущем будет сходить с конвейера чешского подразделения Hyundai Motor Manufacturing Czech. По данным источников, речь идет о более крупной модели, чем нынешний компактный семейный кроссовер.









Новый автомобиль точно не будет хэтчбеком гольф-класса, созданным на базе недавно представленного концепта Ioniq Three. Серийный Ioniq 3, скорее всего, будут собирать на турецком заводе компании









Hyundai активно расширяет линейку электромобилей. В ближайшее время в производство должен пойти Ioniq 7 — безэмиссионная альтернатива более крупному внедорожнику Santa Fe с двигателем внутреннего сгорания. В будущем концерн планирует предлагать клиентам выбор: один и тот же тип кузова и размер автомобиля можно будет приобрести либо с классическим мотором, либо с электроприводом.

Так, в Ношовице продолжат выпускать и новое поколение модели Tucson, которая наряду с электромобилями останется важной частью производственной программы завода.