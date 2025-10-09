ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Волна банкротств компании в Чехии. Самые высокие показатели за 8 лет

Новости и статьи
9 октября 2025
20:00
487
С января по сентябрь 2025 года в Чехии обанкротились 575 компаний, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Это максимальный показатель с 2017 года. За этот же период было подано 830 заявлений о банкротстве — на 5% больше, чем годом ранее.
Региональные различия
Ситуация в регионах значительно различается. Наибольший рост банкротств зафиксирован в Устецком крае, где их число увеличилось на 63%. В то же время в Южночешском крае произошел спад на 28%. Среди отраслей наиболее проблемными стали строительство, торговля, а также сфера услуг размещения и питания.

Строительный сектор продемонстрировал самый значительный прирост числа банкротств — 25%. При этом суды отклоняют примерно треть поданных заявлений о несостоятельности, часто из-за недостатка средств у компаний для покрытия судебных издержек. 
суды банкротство компании
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
500
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ ЗАРПЛАТ НЕ РЕШАЕТ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
959
БИЗНЕС
ЕЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОБЕЩАЕТ МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2378
БИЗНЕС
ANO ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ — В 2026 ГОДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ (OSVČ)
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1271
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A С 1996 ГОДА
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1214
БИЗНЕС
ВЫСТАВКА В БРНО СТАЛА ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1646
БИЗНЕС
МЕНЬШЕ ПИВА, БОЛЬШЕ КОФЕ: КАК ПОГОДА УДАРИЛА ПО ДОХОДАМ ЧЕШСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1312
БИЗНЕС
HYUNDAI ГОТОВИТ В НОШОВИЦЕ ВЫПУСК БОЛЕЕ КРУПНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1360
ЖИЗНЬ
КАК ВЕРНУТЬ КОЖЕ И НОГТЯМ ЗДОРОВЬЕ
10:59
2 ОКТЯБРЯ 2025
1737
ЖИЗНЬ
ЛЕТОМ ИНОСТРАНЦЫ В ЧЕХИИ ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. НА ЕДУ, СТОМАТОЛОГИЮ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44275
ЖИЗНЬ
ОПРОС: 38% МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ СЧИТАЮТ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4626
ОБРАЗОВАНИЕ
НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ И НОСТРИФИКАЦИЮ
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1120
БИЗНЕС
PHILIP MORRIS В ЧЕХИИ СНИЗИЛ ПРИБЫЛЬ, НО РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО И СОЗДАСТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1517
БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЕЦ PILSNER URQUELL ОСТАНОВИЛ ЗАВОДЫ ПОСЛЕ ХАКЕРСКОЙ АТАКИ
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4504
БИЗНЕС
С ЯНВАРЯ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15733
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ВВОДЯТ ЕДИНОЕ «СУПЕРПОСОБИЕ»: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦВЫПЛАТ