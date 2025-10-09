ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Волна банкротств компании в Чехии. Самые высокие показатели за 8 лет
9 октября 2025
20:00
487
С января по сентябрь 2025 года в Чехии обанкротились 575 компаний, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Это максимальный показатель с 2017 года. За этот же период было подано 830 заявлений о банкротстве — на 5% больше, чем годом ранее.
Региональные различия
Ситуация в регионах значительно различается. Наибольший рост банкротств зафиксирован в Устецком крае, где их число увеличилось на 63%. В то же время в Южночешском крае произошел спад на 28%. Среди отраслей наиболее проблемными стали строительство, торговля, а также сфера услуг размещения и питания.
Ситуация в регионах значительно различается. Наибольший рост банкротств зафиксирован в Устецком крае, где их число увеличилось на 63%. В то же время в Южночешском крае произошел спад на 28%. Среди отраслей наиболее проблемными стали строительство, торговля, а также сфера услуг размещения и питания.
Строительный сектор продемонстрировал самый значительный прирост числа банкротств — 25%. При этом суды отклоняют примерно треть поданных заявлений о несостоятельности, часто из-за недостатка средств у компаний для покрытия судебных издержек.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
500
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
959
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1271
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1214
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1646
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1312
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1360
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44275
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4626
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1120
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1517
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4504
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15733