Волна банкротств компании в Чехии. Самые высокие показатели за 8 лет

Новости и статьи 9 октября 2025 20:00 487

С января по сентябрь 2025 года в Чехии обанкротились 575 компаний, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Это максимальный показатель с 2017 года. За этот же период было подано 830 заявлений о банкротстве — на 5% больше, чем годом ранее.