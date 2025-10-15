ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Возможный запрет на ночную продажу алкоголя в центре Праги

Новости и статьи
15 октября 2025
19:00
239
Власти района рассматривают меры по ограничению шума в ночное время.
Администрация пражского района Прага 1 рассматривает возможность введения запрета на продажу алкоголя в магазинах после 22:00. Эта инициатива, одобренная местными жителями в ходе опроса, направлена на снижение уровня шума и наведения порядка на улицах в ночное время. Однако для многих торговых точек, особенно в центре города, подобное ограничение может означать значительное падение выручки, поскольку алкогольная продукция составляет существенную часть их ночных продаж.

Реакция бизнеса
Как выяснилось, многие владельцы и сотрудники магазинов, работающих допоздна, впервые узнали о возможных нововведениях. Они подтверждают, что алкоголь в ночные часы пользуется спросом как у туристов, так и у местных жителей. Несмотря на потенциальные убытки, продавцы отмечают, что в случае принятия запрета будут вынуждены его соблюдать. В то же время некоторые представители ресторанного бизнеса поддерживают эту идею, связывая ночную продажу алкоголя в магазинах с увеличением мусора и беспорядка на улицах. 
алкоголь Прага туристы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
482
БИЗНЕС
ZÁSILKOVNA ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СЕТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ Z-BOX ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
748
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1714
БИЗНЕС
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО КНИЖНОГО СЕРВИСА KNIHOBOT
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1611
БИЗНЕС
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КАК ПРОГРАММА MOTORISTÉ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1415
БИЗНЕС
СМАРТФОН ВМЕСТО КАССЫ: ЧТО ЖДЕТ ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1111
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДОЛНИ-ПОЧЕРНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗУБРЫ: ОСКАР, ГРЕБЕЛЬ, ОНЕЛИНА И ОМЕГА
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1197
ЖИЗНЬ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1435
ЖИЗНЬ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КРИПТОВАЛЮТА И НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1801
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ В ЧЕХИИ, ЗА КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН?
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4076
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ НЕ СПРАВИЛАСЬ С НОРМОЙ СБОРА ЭЛЕКТРООТХОДОВ
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3817
БИЗНЕС
ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕХИИ
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3423
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ФАБРИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2212
БИЗНЕС
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЧЕШСКИХ ПЕДАГОГОВ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25894
БИЗНЕС
ЗАПРЕЩЕННЫЙ БИЗНЕС: ПОЧЕМУ В ЧЕХИИ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ СОБРАННЫЕ ГРИБЫ
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1578
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СЭКОНОМИТЬ НА ЦИФРОВОЙ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ