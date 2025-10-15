ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Возможный запрет на ночную продажу алкоголя в центре Праги
15 октября 2025
19:00
239
Власти района рассматривают меры по ограничению шума в ночное время.
Администрация пражского района Прага 1 рассматривает возможность введения запрета на продажу алкоголя в магазинах после 22:00. Эта инициатива, одобренная местными жителями в ходе опроса, направлена на снижение уровня шума и наведения порядка на улицах в ночное время. Однако для многих торговых точек, особенно в центре города, подобное ограничение может означать значительное падение выручки, поскольку алкогольная продукция составляет существенную часть их ночных продаж.
Реакция бизнеса
Как выяснилось, многие владельцы и сотрудники магазинов, работающих допоздна, впервые узнали о возможных нововведениях. Они подтверждают, что алкоголь в ночные часы пользуется спросом как у туристов, так и у местных жителей. Несмотря на потенциальные убытки, продавцы отмечают, что в случае принятия запрета будут вынуждены его соблюдать. В то же время некоторые представители ресторанного бизнеса поддерживают эту идею, связывая ночную продажу алкоголя в магазинах с увеличением мусора и беспорядка на улицах.
