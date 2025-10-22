ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехия улучшила позиции в рейтинге делового климата ЕС
22 октября 2025
18:00
225
Страна поднялась на три строчки благодаря реформам в налоговой сфере и росту фондового рынка.
Деловая среда в Чешской Республике продемонстрировала положительную динамику. Страна переместилась с 22-го на 19-е место среди государств Евросоюза.
Наиболее значительный прогресс отмечен в сборе налога на добавленную стоимость — Чехия поднялась с 19-й на седьмую позицию. Эксперты связывают это с укреплением контрольных механизмов налоговой службы и внедрением системы отчётности, помогающей бороться с мошенническими схемами. Пандемия также способствовала переходу на безналичные расчёты.
Капитализация пражской биржи выросла с 16,5% до 25,8% ВВП, чему способствовал рост акций энергетических и финансовых компаний. Увеличилось количество стартапов — со 166 до 281 на миллион жителей, хотя этот показатель остаётся ниже среднеевропейского.
Среди негативных факторов — рост тарифов на электроэнергию из-за платежей за возобновляемые источники.
Лидерами рейтинга стали Финляндия, Швеция и Ирландия, аутсайдерами — Словакия, Румыния и Хорватия.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
162
21:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1526
14:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
2606
21:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1218
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1319
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
1807
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1712
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
4319
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2251
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1579
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1963
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
1007
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1225
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1335
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1691