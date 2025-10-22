ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чехия улучшила позиции в рейтинге делового климата ЕС

22 октября 2025
18:00
Страна поднялась на три строчки благодаря реформам в налоговой сфере и росту фондового рынка.
Деловая среда в Чешской Республике продемонстрировала положительную динамику. Страна переместилась с 22-го на 19-е место среди государств Евросоюза. 

Наиболее значительный прогресс отмечен в сборе налога на добавленную стоимость — Чехия поднялась с 19-й на седьмую позицию. Эксперты связывают это с укреплением контрольных механизмов налоговой службы и внедрением системы отчётности, помогающей бороться с мошенническими схемами. Пандемия также способствовала переходу на безналичные расчёты. 

Капитализация пражской биржи выросла с 16,5% до 25,8% ВВП, чему способствовал рост акций энергетических и финансовых компаний. Увеличилось количество стартапов — со 166 до 281 на миллион жителей, хотя этот показатель остаётся ниже среднеевропейского. 
Среди негативных факторов — рост тарифов на электроэнергию из-за платежей за возобновляемые источники. 

Лидерами рейтинга стали Финляндия, Швеция и Ирландия, аутсайдерами — Словакия, Румыния и Хорватия. 
