Чехия улучшила позиции в рейтинге делового климата ЕС

Деловая среда в Чешской Республике продемонстрировала положительную динамику. Страна переместилась с 22-го на 19-е место среди государств Евросоюза.









Наиболее значительный прогресс отмечен в сборе налога на добавленную стоимость — Чехия поднялась с 19-й на седьмую позицию. Эксперты связывают это с укреплением контрольных механизмов налоговой службы и внедрением системы отчётности, помогающей бороться с мошенническими схемами. Пандемия также способствовала переходу на безналичные расчёты.

Капитализация пражской биржи выросла с 16,5% до 25,8% ВВП, чему способствовал рост акций энергетических и финансовых компаний. Увеличилось количество стартапов — со 166 до 281 на миллион жителей, хотя этот показатель остаётся ниже среднеевропейского.

Среди негативных факторов — рост тарифов на электроэнергию из-за платежей за возобновляемые источники.





Лидерами рейтинга стали Финляндия, Швеция и Ирландия, аутсайдерами — Словакия, Румыния и Хорватия.