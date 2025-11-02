ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Электромобили для бизнеса набирают обороты

Новости и статьи
2 ноября 2025
19:00
204
Число регистраций коммерческого транспорта на электротяге растет быстрее, чем у легковых моделей.
За первые девять месяцев 2025 года в Чехии было зарегистрировано около тысячи новых электромобилей коммерческого назначения. Этот показатель в три раза превысил результат аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество регистраций пришлось на марки Ford, Maxus, Toyota, Mercedes-Benz и Renault.



Несмотря на стремительный рост, рыночная доля электрических грузовиков и фургонов в стране пока невелика и составляет менее 7%. Для сравнения, в среднем по Европейскому союзу этот показатель превышает 10%.

Общеевропейская статистика подтверждает тренд: спрос на коммерческий электротранспорт за год вырос более чем на 60%, что значительно опережает темпы роста рынка легковых электромобилей. Еще более динамично развивается сегмент электрических грузовиков, хотя его текущая доля на рынке остается скромной.
Автомобили электричество
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
2 НОЯБРЯ 2025
438
БИЗНЕС
РАСТЕТ ИНТЕРЕС ЧЕШСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ПОКУПКЕ НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ
15:00
2 НОЯБРЯ 2025
998
БИЗНЕС
НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В ЧЕХИИ: АКЦЕНТ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
11:00
2 НОЯБРЯ 2025
924
БИЗНЕС
ПРАЗДНИК СВЯТОГО МАРТИНА И ЖАРЕНЫЙ ГУСЬ В ПРАГЕ: ВИНО, МУЗЫКА И ТРАДИЦИИ
17:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1422
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫБРАН НОВЫЙ РЕКТОР КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА
16:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1446
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TRAVEL FAMILY ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
877
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИТ 125 ТЫСЯЧ ВАКЦИН ОТ ГЕПАТИТА А НА ФОНЕ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
19:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
924
БИЗНЕС
ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ЧЕРЕПАХУ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ
16:30
30 ОКТЯБРЯ 2025
931
ОБРАЗОВАНИЕ
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ВЫБИРАЕТ НОВОГО РЕКТОРА: ПЯТЕРО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ
21:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1333
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС-ЛАНДШАФТ ДЕМОНСТРИРУЕТ РЕЗКИЙ РОСТ
09:49
29 ОКТЯБРЯ 2025
827
ЖИЗНЬ
СЕМИНАР «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ»
17:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2373
БИЗНЕС
СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ МАГАЗИНОВ: НЕ ТОЛЬКО РАДИ ЭКОНОМИИ
11:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2293
ЖИЗНЬ
ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧЕТ ПОКОЛЕНИЕ Z: ИСТИННЫЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЧЕХИИ
16:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
4544
БИЗНЕС
НОВЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТРУДОМ. ПОЛИТИКА НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
4645
БИЗНЕС
ПРИМЕРЫ, КОГДА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД ОБОРАЧИВАЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ
17:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
3303
БИЗНЕС
КРИЗИС В KFC: МОЛЧАНИЕ СЕТИ ВЫЗЫВАЕТ ВОЛНУ КРИТИКИ