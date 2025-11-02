ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Электромобили для бизнеса набирают обороты
2 ноября 2025
19:00
204
Число регистраций коммерческого транспорта на электротяге растет быстрее, чем у легковых моделей.
За первые девять месяцев 2025 года в Чехии было зарегистрировано около тысячи новых электромобилей коммерческого назначения. Этот показатель в три раза превысил результат аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество регистраций пришлось на марки Ford, Maxus, Toyota, Mercedes-Benz и Renault.
Несмотря на стремительный рост, рыночная доля электрических грузовиков и фургонов в стране пока невелика и составляет менее 7%. Для сравнения, в среднем по Европейскому союзу этот показатель превышает 10%.
Общеевропейская статистика подтверждает тренд: спрос на коммерческий электротранспорт за год вырос более чем на 60%, что значительно опережает темпы роста рынка легковых электромобилей. Еще более динамично развивается сегмент электрических грузовиков, хотя его текущая доля на рынке остается скромной.
