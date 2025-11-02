Растет интерес чешских предпринимателей к покупке немецких компаний

2 ноября 2025

Стагнация немецкой экономики может стать возможностью для чешских компаний. По данным агентства CzechTrade, они сейчас проявляют больший интерес к соседней стране — открывают новые филиалы или покупают местные предприятия. Многие отечественные компании хотят расширяться там в долгосрочной перспективе.