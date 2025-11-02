ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Растет интерес чешских предпринимателей к покупке немецких компаний
2 ноября 2025
17:00
439
Стагнация немецкой экономики может стать возможностью для чешских компаний. По данным агентства CzechTrade, они сейчас проявляют больший интерес к соседней стране — открывают новые филиалы или покупают местные предприятия. Многие отечественные компании хотят расширяться там в долгосрочной перспективе.
Точных статистических данных о том, сколько чешских компаний выходят на немецкий рынок, нет. Однако данные Чешского национального банка показывают, что чешские инвестиции в Германии процветают. Число сотрудников в предприятиях, контролируемых из Чехии, почти удвоилось в период с 2018 по 2023 год.
Одним из предпринимателей, недавно купивших немецкую компанию, является ликерный гигант Рудольф Елинек. Он владеет большей частью берлинского бренда BLN. «Мы хотели двигаться дальше, и это было возможно только с капиталом более крупного партнера», — сказал исполнительный директор компании R. Jelinek Deutschland GmbH Петр Минарех.
Немецкое производство открыло чешской компании двери в местные супермаркеты. «Когда мы начали сотрудничать, Jelínek был представлен примерно в трех-четырех магазинах. Сейчас их сотни», — добавил Минарех.
По словам Зденка Хромого, коммерческого директора компании Rudolf Jelínek, Германия является для компании ключевым рынком. Сама BLN, в свою очередь, благодаря объединению вышла на чешский, словацкий и японский рынки. Годовой оборот в полмиллиона евро и продажи в 50 тысяч бутылок они хотят удвоить в течение года.
На немецкий рынок выходит, например, оружейный холдинг Czechoslovak Group. Весной он купил завод по производству нитроцеллюлозы. «Некоторые чешские компании пользуются тем, что Германия не так хорошо справляется, и видят в этом возможность купить немецкую компанию на выгодных условиях», — считает директор CzechTrade Германия — Дюссельдорф Адам Яреш.
Однако, по данным CzechTrade, речь идет о нескольких предприятиях. Немецкое агентство по поддержке инвестиций отрицает, что растущий интерес инвесторов из Центральной и Восточной Европы представляет серьезный риск для немецких предпринимателей. «Благодаря многовековому опыту немецкие средние предприятия способны решить, какие части продать, а где добавленная стоимость должна остаться в стране», — сказал Ахим Хартиг из Немецкого агентства по поддержке торговли и инвестиций.
В то время как чешская экономика растет, немецкая стагнирует. Однако, по мнению экономистов, в будущем ее состояние должно улучшиться благодаря запланированным государственным инвестициям.

