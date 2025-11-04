ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешская промышленность столкнулась с резким спадом
4 ноября 2025
20:00
704
В октябре ситуация в чешской обрабатывающей промышленности значительно ухудшилась. Темпы спада стали самыми высокими с января, а индекс PMI опустился до 47,2 пункта, что указывает на сокращение активности. Отрицательная динамика наблюдается уже четвертый месяц подряд.
Причины и последствия
Основными факторами спада стали резкое сокращение объемов производства, новых заказов и занятости. Спрос ослаб как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В результате деловая уверенность производителей упала до минимального уровня в 2025 году. Компании были вынуждены продолжить снижение цен из-за вялого спроса и конкуренции.
Снижение цен стало пятым по счету и остается примерно на одном уровне с июля. Сокращение заказов и усилия по снижению затрат в октябре привели чешских производителей к очередному раунду увольнений. Сокращение рабочих мест было сильным и самым быстрым за последние семь месяцев.
