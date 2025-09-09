Все, что нужно для поступления в чешский медицинский вуз в 2026 году



Учиться на медика в Чехии на сегодняшний день можно в четырех вузах: Карлов университет , Масариков университет, университет Палацкого в Оломоуце и Остравский университет. В них в общей сложности восемь факультетов с медицинским профилем. Конкурс на место, как правило, высокий. Экзамены — сложные. Практически везде нужно сдавать химию, физику и биологию. Успешность поступления в зависимости от факультета составляет в среднем от 10 до 25%. Огромным плюсом является то, что экзамены проводятся независимо друг от друга, то есть если вы провалите экзамены в одном вузе, то это никак не повлияет на поступление в иной вуз.

Нужно признать, что подготовка для поступления в медицинский вуз —это действительно сложно. Пожалуй, сложнее подготовки для поступления и быть не может. Во-первых, она должна вестись на чешском языке, чтобы чешский язык абитуриентов был на высоком уровне при поступлении в вуз. Во-вторых, желающие учиться на врача должны обладать очень обширной базой знаний. Ну а в-третьих, нужна поддержка и мотивация, и это, скорее, должна быть профессиональная помощь извне. Как раз о ней мы вам и расскажем.

Специальные подготовительные курсы NaMED основаны настоящими студентами-медиками, а ныне уже врачами, выпускниками 1-го медицинского факультета Карлова Университета. Эти курсы своего рода спасательный круг для тех, кто мечтает учиться на медика в Чехии. Потому как в огромном перечне языковых курсов и школ до появления NaMED не было ничего подобного. Ведь NaMED считаются первыми среди независимых медицинских курсов для иностранцев.



Александр Мельник — один из основателей курсов NaMED:









«Из моего потока на подготовительных курсах я был единственным поступившим в Карлов. Что уж говорить, моя бывшая языковая школа в течение 5 лет посылала новых студентов ко мне за советом».







Курсы NaMED Александр открыл со своим другом и тезкой Сашей 7 лет назад. Тогда они были студентами-медиками 4-го курса. Сам Александр — иностранец, приехавший в 18 лет в незнакомую страну на годовые языковые курсы . А другой Саша хоть и иностранец, но с самого детства живет в Чехии. Совместив свои опыт и знания, им удалось создать уникальные подготовительные курсы с крайне эффективной программой. Начинали они вдвоем, но на сегодня в школе уже 8 преподавателей. С каждым новым годом команда NaMED совершенствует свои курсы, учитывая все новшества и изменения при поступлениях в чешские вузы.

– Александр, расскажите о вашей школе. Как проходят занятия? Есть ли разные уровни для подготовки?







– Подготовка занимает один учебный год, с сентября по конец мая, занятия ведутся вплоть до вступительных. У нас есть несколько модулей: стандартный и расширенный, в расширенном на 100 часов больше практики, что позволяет дополнительно пройти самые редкие и сложные задания. Взаимодействие действительно 24/7, порой даже ночью, не говоря уже о выходных, и мы поддерживаем это, мы стараемся сопровождать наших студентов на протяжении всего пути.

– Александр, а возможно ли поступить самостоятельно?

– Поступление самостоятельно без курсов возможно, но это очень редкое явление, главным образом из-за того, что студенты теряются в таком огромном потоке информации, когда никто не может сказать им, на чем сосредоточиться больше, а что можно пропустить. Ведь многие сложные темы можно объяснить простыми словами. Также я заметил, что у ребят, готовящихся дома самостоятельно, часто не хватает мотивации довести дело до конца. На нашем курсе абитуриенты с самого начала окружены врачами и студентами-медиками, которые готовы помочь советом в любой момент, к тому же все они уже прошли вступительные экзамены в медицинский вуз и знают, о чем говорят, не понаслышке, так что психологически готовиться к поступлению гораздо легче.



– А разве среди ваших студентов нет тех, кто в итоге и с вашей помощью не смог поступить на медицинский факультет?

– Есть и люди, которые не поступили, без этого никак, однако те, кто действительно готовятся с первого дня и слушают все наши рекомендации, не «теряются» в большой Праге, обычно всегда поступают. Главное — это хотеть поступить, если человек не хочет или не видит себя в медицине, то это рискует обернуться для него потерей года.







В чем главные преимущества курсов NаMED:









Преподают на курсах на чешском языке, в стиле лекций Карлова Университета. Но, разумеется, стиль преподавания адаптирован под иностранцев, с возможностью разъяснения на родном языке.

Все преподаватели на курсах — врачи и студенты-медики, то есть те, кто сам прошел вступительные экзамены.

По любому вопросу можно обратиться 24/7.

Вся необходимая литература предоставляется.

На курсах вам помогут подтянуть чешский до необходимого при поступлении в университет уровня С1.

Студенты курсов имеют доступ к уникальной базе, содержащей тысячи заданий из вступительных экзаменов с их подробным решением.





– Это все аргументы, почему желающие учиться на медика в Чехии должны выбрать именно вас, или хотите добавить что-то еще?

бесплатно – Наш курс был создан как ответ языковым школам, как крик души, что нет ничего недосягаемого и что даже в Карлов на медицину можно поступить после года подготовки. Наш курс является первым независимым курсом для иностранцев, до этого были только языковые школы и репетиторы. Мы изначально ввели обучение на чешском языке, понимая, что каждое слово, сказанное на чешском, увеличивает шансы абитуриентов на поступление. В случае непонимания мы объясняем и на русском. На курсах есть преподаватели со всех факультетов Карлова университета, так что ребята получат всю необходимую информацию, какой бы факультет ни выбрали. Кроме занятий в классе лекторам всегда можно задать вопрос вне занятий, например, если не получается решить задачу. Также у нас есть онлайн-платформа, где есть огромное количество полезных видео , тестов и литературы, попробовать можно



Разумеется, рассказать о курсах лучше всего могут их



выпускники . Те люди, которым посчастливилось попасть в руки настоящих профессионалов из команды NаMED и приблизиться к осуществлению своей мечты:

– Александр, может быть, в предверии нового учебного года у вас есть подарки для наших читателей?

– Конечно же есть. Это наш бесплатный гайд для всех тех, кто мечтает учиться на медика в Чехии. Также есть видеокурс на YouTube с огромной массой полезной и бесплатной информации по теме. А если вы зарегистрируетесь на наш курс, то для вас будут открыты несколько пробных лекций. Регистрация абсолютно бесплатна . Также на нашем сайте вы найдете специальную платформу со всеми возможными вопросами при поступлении на медицинский факультет, причем ответы не односложные, а с разъяснениями и пояснениями. Ну, и «вишенка на торте» в наших подарках к новому учебному году — это наш большой конкурс , который проходит прямо сейчас. Главный приз — бесплатный годовой курс в нашей школе: будь офлайн в Праге или же онлайн из любой точки мира. Но помимо курса разыгрывается еще масса подарков. Условия участия в конкурсе найдете у нас в Instagram . Внимание! Итоги подведем 13 сентября на информационном семинаре с онлайн трансляцией, где будут врачи -основатели курсов и студенты -медики всех факультетов. Участвовать можно оффлайн в Праге или онлайн из любой точки мира!





– Ну и напоследок, совет лично от вас, когда-то не так уж давно только мечтавшего учиться в Чехии, для тех, кто задумывается об этом сегодня.

– Взвесить все, прочно для себя решить, что медицина — это ваше. Быть готовым трудиться, работы будет много. Многие курсы утверждают, что с ними вы поступите легко и без стресса, мы же ни на кого не надеваем розовые очки. Туда, где успешность поступления 10–25%, нельзя поступить легко, но можно поступить успешно, если слушать людей, которые сами успешно с этим справились. :)













Внимание! Сейчас как раз идет набор новых абитуриентов на годовые курсы NаMED, которые начнутся 20 сентября. Не упустите шанс приблизиться к своей мечте и учиться на медицинском факультете в Европе.



Еще больше информации (в том числе бесплатной) от курсов NAMED вы можете найти в социальных сетях и на сайте:











