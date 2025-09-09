Все, что нужно для поступления в чешский медицинский вуз в 2026 году
9 сентября 2025
15:33
7089
Поступить в медицинский вуз Чехии, да, пожалуй, и любой другой страны, крайне сложно. А без специальной подготовки — едва ли реально. Расскажем вам о первых независимых медицинских курсах для иностранцев, которые основали сами студенты-медики. Называются курсы звучно — NаMED. Кстати, сейчас проходит конкурс и годовое обучение в школе можно получить совершенно бесплатно: оффлайн в Праге или онлайн из любой точки мира. Информацию найдете в статье, как и бесплатный гайд для тех, кто хочет выучиться на врача в Чехии.
Учиться на медика в Чехии на сегодняшний день можно в четырех вузах: Карлов университет, Масариков университет, университет Палацкого в Оломоуце и Остравский университет. В них в общей сложности восемь факультетов с медицинским профилем. Конкурс на место, как правило, высокий. Экзамены — сложные. Практически везде нужно сдавать химию, физику и биологию. Успешность поступления в зависимости от факультета составляет в среднем от 10 до 25%. Огромным плюсом является то, что экзамены проводятся независимо друг от друга, то есть если вы провалите экзамены в одном вузе, то это никак не повлияет на поступление в иной вуз.
Нужно признать, что подготовка для поступления в медицинский вуз —это действительно сложно. Пожалуй, сложнее подготовки для поступления и быть не может. Во-первых, она должна вестись на чешском языке, чтобы чешский язык абитуриентов был на высоком уровне при поступлении в вуз. Во-вторых, желающие учиться на врача должны обладать очень обширной базой знаний. Ну а в-третьих, нужна поддержка и мотивация, и это, скорее, должна быть профессиональная помощь извне. Как раз о ней мы вам и расскажем.
Специальные подготовительные курсы NaMED основаны настоящими студентами-медиками, а ныне уже врачами, выпускниками 1-го медицинского факультета Карлова Университета. Эти курсы своего рода спасательный круг для тех, кто мечтает учиться на медика в Чехии. Потому как в огромном перечне языковых курсов и школ до появления NaMED не было ничего подобного. Ведь NaMED считаются первыми среди независимых медицинских курсов для иностранцев.
«Из моего потока на подготовительных курсах я был единственным поступившим в Карлов. Что уж говорить, моя бывшая языковая школа в течение 5 лет посылала новых студентов ко мне за советом».
Курсы NaMED Александр открыл со своим другом и тезкой Сашей 7 лет назад. Тогда они были студентами-медиками 4-го курса. Сам Александр — иностранец, приехавший в 18 лет в незнакомую страну на годовые языковые курсы. А другой Саша хоть и иностранец, но с самого детства живет в Чехии. Совместив свои опыт и знания, им удалось создать уникальные подготовительные курсы с крайне эффективной программой. Начинали они вдвоем, но на сегодня в школе уже 8 преподавателей. С каждым новым годом команда NaMED совершенствует свои курсы, учитывая все новшества и изменения при поступлениях в чешские вузы.
– Александр, расскажите о вашей школе. Как проходят занятия? Есть ли разные уровни для подготовки?
– Подготовка занимает один учебный год, с сентября по конец мая, занятия ведутся вплоть до вступительных. У нас есть несколько модулей: стандартный и расширенный, в расширенном на 100 часов больше практики, что позволяет дополнительно пройти самые редкие и сложные задания. Взаимодействие действительно 24/7, порой даже ночью, не говоря уже о выходных, и мы поддерживаем это, мы стараемся сопровождать наших студентов на протяжении всего пути.
– Александр, а возможно ли поступить самостоятельно?
– Поступление самостоятельно без курсов возможно, но это очень редкое явление, главным образом из-за того, что студенты теряются в таком огромном потоке информации, когда никто не может сказать им, на чем сосредоточиться больше, а что можно пропустить. Ведь многие сложные темы можно объяснить простыми словами. Также я заметил, что у ребят, готовящихся дома самостоятельно, часто не хватает мотивации довести дело до конца. На нашем курсе абитуриенты с самого начала окружены врачами и студентами-медиками, которые готовы помочь советом в любой момент, к тому же все они уже прошли вступительные экзамены в медицинский вуз и знают, о чем говорят, не понаслышке, так что психологически готовиться к поступлению гораздо легче.
– А разве среди ваших студентов нет тех, кто в итоге и с вашей помощью не смог поступить на медицинский факультет?
– Есть и люди, которые не поступили, без этого никак, однако те, кто действительно готовятся с первого дня и слушают все наши рекомендации, не «теряются» в большой Праге, обычно всегда поступают. Главное — это хотеть поступить, если человек не хочет или не видит себя в медицине, то это рискует обернуться для него потерей года.
В чем главные преимущества курсов NаMED:
- Преподают на курсах на чешском языке, в стиле лекций Карлова Университета. Но, разумеется, стиль преподавания адаптирован под иностранцев, с возможностью разъяснения на родном языке.
- Все преподаватели на курсах — врачи и студенты-медики, то есть те, кто сам прошел вступительные экзамены.
- По любому вопросу можно обратиться 24/7.
- Вся необходимая литература предоставляется.
- На курсах вам помогут подтянуть чешский до необходимого при поступлении в университет уровня С1.
- Студенты курсов имеют доступ к уникальной базе, содержащей тысячи заданий из вступительных экзаменов с их подробным решением.
– Это все аргументы, почему желающие учиться на медика в Чехии должны выбрать именно вас, или хотите добавить что-то еще?
– Наш курс был создан как ответ языковым школам, как крик души, что нет ничего недосягаемого и что даже в Карлов на медицину можно поступить после года подготовки. Наш курс является первым независимым курсом для иностранцев, до этого были только языковые школы и репетиторы. Мы изначально ввели обучение на чешском языке, понимая, что каждое слово, сказанное на чешском, увеличивает шансы абитуриентов на поступление. В случае непонимания мы объясняем и на русском. На курсах есть преподаватели со всех факультетов Карлова университета, так что ребята получат всю необходимую информацию, какой бы факультет ни выбрали. Кроме занятий в классе лекторам всегда можно задать вопрос вне занятий, например, если не получается решить задачу. Также у нас есть онлайн-платформа, где есть огромное количество полезных видео, тестов и литературы, попробовать можно бесплатно.
————————————————————————————————————————————————
Разумеется, рассказать о курсах лучше всего могут их выпускники. Те люди, которым посчастливилось попасть в руки настоящих профессионалов из команды NаMED и приблизиться к осуществлению своей мечты:
————————————————————————————————————————————————
– Александр, может быть, в предверии нового учебного года у вас есть подарки для наших читателей?
– Конечно же есть. Это наш бесплатный гайд для всех тех, кто мечтает учиться на медика в Чехии. Также есть видеокурс на YouTube с огромной массой полезной и бесплатной информации по теме. А если вы зарегистрируетесь на наш курс, то для вас будут открыты несколько пробных лекций. Регистрация абсолютно бесплатна. Также на нашем сайте вы найдете специальную платформу со всеми возможными вопросами при поступлении на медицинский факультет, причем ответы не односложные, а с разъяснениями и пояснениями. Ну, и «вишенка на торте» в наших подарках к новому учебному году — это наш большой конкурс, который проходит прямо сейчас. Главный приз — бесплатный годовой курс в нашей школе: будь офлайн в Праге или же онлайн из любой точки мира. Но помимо курса разыгрывается еще масса подарков. Условия участия в конкурсе найдете у нас в Instagram. Внимание! Итоги подведем 13 сентября на информационном семинаре с онлайн трансляцией, где будут врачи-основатели курсов и студенты-медики всех факультетов. Участвовать можно оффлайн в Праге или онлайн из любой точки мира!
– Ну и напоследок, совет лично от вас, когда-то не так уж давно только мечтавшего учиться в Чехии, для тех, кто задумывается об этом сегодня.
– Взвесить все, прочно для себя решить, что медицина — это ваше. Быть готовым трудиться, работы будет много. Многие курсы утверждают, что с ними вы поступите легко и без стресса, мы же ни на кого не надеваем розовые очки. Туда, где успешность поступления 10–25%, нельзя поступить легко, но можно поступить успешно, если слушать людей, которые сами успешно с этим справились. :)
Внимание! Сейчас как раз идет набор новых абитуриентов на годовые курсы NаMED, которые начнутся 20 сентября. Не упустите шанс приблизиться к своей мечте и учиться на медицинском факультете в Европе.
————————————————————————————————————————————————
Еще больше информации (в том числе бесплатной) от курсов NAMED вы можете найти в социальных сетях и на сайте:
Сайт: namedprague.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
634
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
903
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2305
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2192
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3814
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
17611
13:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1183
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
4654
09:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3220
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4489
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3852
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3866
19:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
4458