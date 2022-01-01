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Семь советов для тех, кто хочет снять жилье в Чехии

Семь советов для тех, кто хочет снять жилье в Чехии

Партнер рубрики:
Katya Belozaiceva
13 мая
18:00
12900
Как облегчить процесс аренды и избежать сложностей при переезде.

Семь советов для тех, кто хочет снять жилье в Чехии

Почти каждый из нас снимал квартиру или комнату в Чехии. У кого-то все сложилось гладко, а другие могут рассказать множество неприятных историй, связанных с арендодателем, жильем или соседями. Мы решили собрать в одном материале несколько важных советов, которые помогут вам избежать ошибок и неприятных ситуаций.

Где, как, с кем и за сколько?

Перед тем, как искать жилье, подумайте, хотите ли вы снимать квартиру один, жить с друзьями или делить быт с незнакомыми людьми. Наличие соседей по жилплощади несет с собой как плюсы, так и минусы, поэтому так важно заранее это обдумать. Готовы ли вы делить кухню, ванную и туалет еще с кем-то? Два самых главных аспекта, на которые обращают внимание при выборе жилья – расположение и цена. Как правило, чем дальше от центра города, тем дешевле. Если квартира располагается неподалеку от станции метро или вблизи университета, то стоимость аренды повышается. На цену влияет наличие или отсутствие мебели, бытовой техники, новая сантехника.

Предпоказ

Порой, во время осмотра квартира нас абсолютно все устраивает. Но потом мы вдруг вспоминаем, что забыли проверить что-то важное. Поэтому перед тем, как ехать смотреть жилье, сделайте себе шпаргалку, в которой напишите на что нужно обратить особое внимание.

Для уверенности – договор

Подписание контракта между арендодателем и арендатором – это обычное дело. Главное, чтобы каждая из сторон понимала все, что написано в договоре и была в курсе своих прав и обязанностей. Не стесняйтесь спрашивать и разъяснять неясные моменты. В будущем это поможет вам избежать конфликтов и недоразумений. Проблемы с чешским языком – просите договор на английском или воспользуйтесь услугами переводчика. Часто в контракте бывают важные нюансы. Обратите особое внимание на пункты, в которых указаны причины возврата/невозвратна залога и штрафы. Как правило, если вы ничего не испортите и будете исправно платить аренду, то вам обязаны вернуть полную сумму залога. К сожалению, некоторые сталкиваются с нечистоплотными арендодателями, которые с помощью разных уловок, а порой, откровенного вранья уклоняются от выплаты залога.

Переселение народов

Перевозка вещей – это настоящая головная боль. Лайфхак от студентов – используйте для упаковки и переноски ящики от бананов. Найти их можно в любом крупном супермаркете. Иногда их выставляют у служебного входа. Если нет, то можно просто спросить любого сотрудника магазина. Обычно они не отказывают:)

Возможная смена замка

Перед тем, как перевозить вещи в новую квартиру, поговорите с хозяином о возможной смене замка. Будет замечательно, если он согласится на это. Ведь вы не знаете у кого еще есть ключи от этой квартиры. А ограбления, совершенные таким способом – не редкость. Полиции очень сложно расследовать такие кражи, ведь воры просто не оставляют следов.

Реальный владелец

Жить в квартире, у хозяина которой имеет долги перед коммунальными службами – сомнительное удовольствие. Еще хуже если недвижимость находится в исполнительном производстве. Случается, и такое, что жильцы узнают, что реальный хозяин квартиры совсем другой человек. Чтобы не нажить себе проблем, перед тем, как подписывать договор, загляните в кадастр недвижимости.

Репутация района

Если вы только переехали в Чехию или Прагу, или еще не знаете репутацию района, где планируете жить, кто ваши соседи и как выглядят окрестности, обязательно выясните это. В городах существуют так называемые sociálně vyloučený районы. Тут можно найти карту таких мест.

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