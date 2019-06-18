Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием

С закрытия легендарного отделения Министерства внутренних дел в Праге на улице Koněvova прошло почти три года. Представляем вам краткий обзор того, как сейчас работают отделы МВД (не путать с полицией по делам иностранцев, хотя ее мы тоже не обойдем вниманием).

Фото: mvcr.cz

Итак, по состоянию на лето 2019 года иностранцам по бюрократическим вопросам, связанным с временным, долгосрочным и постоянным разрешением на проживание в Чешской Республике, в Праге следует обращаться по трем основным адресам.

Отделение номер один Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике (OAMP)​ работает с теми, кто зарегистрирован в Праге 1, 3, 6, 7, 8, 9, а также в Праге – Восток (Praha-Východ).

Адрес: Žukovského 888/2, Praha 6

График работы: понедельник, среда 08:00-17:00, вторник, четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00 (только по предварительной записи)

К отделению номер два относятся «прописанные» в Праге 2, 4, 5, 10 и в Праге – Запад (Praha-Západ).

Адрес: Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov

График работы: понедельник, среда 08:00-17:00, вторник, четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00 (только по предварительной записи)

Специальное отделение номер три занимается иностранными студентами высших учебных заведений.

Адрес: Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice

График работы: понедельник-четверг 08:00-16:00, пятница 08:00-12:00.

Обращаем внимание, что студенческое отделение МВД работает исключительно по записи, которую можно осуществить по единому телефону 974 820 680. Если запись на нужные даты уже закрыта, придется отправляться в порядке живой очереди в одно из двух «взрослых» отделений (Žukovského или Cigánkova) в зависимости от адреса регистрации в Праге.

Есть и дополнительный четвертый адрес: в здание министерства на Летне идут те иностранцы, которых по каким-либо вопросам вызывают в МВД.

Адрес: Nad Štolou 936/3, Praha 7 – Holešovice

График работы: понедельник-четверг 08:00-16:00, пятница 08:00-14:00 (все дни — только для вызванных в ведомство)

Запись по телефону

Для всех пражских отделений с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 и по пятницам с 08:00 до 13:00 работает один номер — 974 820 680. На сайте МВД подчеркивают, что справочную информацию по нему не предоставляют, и напоминают, по каким вопросам можно записаться: это подача заявления на получение или продления разрешения на проживание, снятие биометрических данных или оповещение об изменениях.

Перед звонком нужно подготовить документ для идентификации и рассчитать, какие даты подойдут вам для визита. Если запись на тот период, когда вам нужно быть в МВД, уже закрыта, придется обращаться в отделение в порядке живой очереди. Последний талон с номерком в автомате выдается за 60 минут до закрытия.

Справочная информация

Задать сотрудникам МВД вопросы, связанные с бюрократическими аспектами пребывания иностранцев в Чехии, можно по телефонам 974 832 421 и 974 832 418 в рабочие дни с 08:00 до 15:00.

Онлайн-запись

Хорошая новость: иностранцы с ВНЖ и ПМЖ, а также родственники граждан Евросоюза с разрешением на временное пребывание могут записаться на прием на специальном сайте – FRS, или Foreigners reservation system. Не очень хорошая – сайт не всегда работает стабильно и подтверждения регистрации можно ждать довольно долго.

Полиция по делам иностранцев

Отделение на Ольшанке не занимается ВНЖ, ПМЖ и другими подобными вопросами, тем не менее этот адрес знаком многим проживающим в Праге иностранным гражданам. Сюда нужно обращаться, чтобы оформить приглашение в Чехию для родственников или друзей и потом зарегистрировать их на время визита.

Адрес: Olšanská 2176/2, Praha 3

Телефоны: 974 820 317, 974 820 318 (для справок, предварительной записи нет)

График работы: понедельник и среда 08:00-17:00, вторник и четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00.

Информацию об отделениях МВД и полиции по делам иностранцев за пределами Праги можно узнать здесь и здесь соответственно.