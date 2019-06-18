Как сейчас работают отделения МВД в Праге и как записаться на прием

Итак, по состоянию на лето 2019 года иностранцам по бюрократическим вопросам, связанным с временным, долгосрочным и постоянным разрешением на проживание в Чешской Республике, в Праге следует обращаться по трем основным адресам.
Отделение номер один Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике (OAMP) работает с теми, кто зарегистрирован в Праге 1, 3, 6, 7, 8, 9, а также в Праге – Восток (Praha-Východ).
Адрес: Žukovského 888/2, Praha 6
График работы: понедельник, среда 08:00-17:00, вторник, четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00 (только по предварительной записи)
К отделению номер два относятся «прописанные» в Праге 2, 4, 5, 10 и в Праге – Запад (Praha-Západ).
Адрес: Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov
График работы: понедельник, среда 08:00-17:00, вторник, четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00 (только по предварительной записи)
Специальное отделение номер три занимается иностранными студентами высших учебных заведений.
Адрес: Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice
График работы: понедельник-четверг 08:00-16:00, пятница 08:00-12:00.
Обращаем внимание, что студенческое отделение МВД работает исключительно по записи, которую можно осуществить по единому телефону 974 820 680. Если запись на нужные даты уже закрыта, придется отправляться в порядке живой очереди в одно из двух «взрослых» отделений (Žukovského или Cigánkova) в зависимости от адреса регистрации в Праге.
Есть и дополнительный четвертый адрес: в здание министерства на Летне идут те иностранцы, которых по каким-либо вопросам вызывают в МВД.
Адрес: Nad Štolou 936/3, Praha 7 – Holešovice
График работы: понедельник-четверг 08:00-16:00, пятница 08:00-14:00 (все дни — только для вызванных в ведомство)
Запись по телефону
Для всех пражских отделений с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 и по пятницам с 08:00 до 13:00 работает один номер — 974 820 680. На сайте МВД подчеркивают, что справочную информацию по нему не предоставляют, и напоминают, по каким вопросам можно записаться: это подача заявления на получение или продления разрешения на проживание, снятие биометрических данных или оповещение об изменениях.
Перед звонком нужно подготовить документ для идентификации и рассчитать, какие даты подойдут вам для визита. Если запись на тот период, когда вам нужно быть в МВД, уже закрыта, придется обращаться в отделение в порядке живой очереди. Последний талон с номерком в автомате выдается за 60 минут до закрытия.
Справочная информация
Задать сотрудникам МВД вопросы, связанные с бюрократическими аспектами пребывания иностранцев в Чехии, можно по телефонам 974 832 421 и 974 832 418 в рабочие дни с 08:00 до 15:00.
Онлайн-запись
Хорошая новость: иностранцы с ВНЖ и ПМЖ, а также родственники граждан Евросоюза с разрешением на временное пребывание могут записаться на прием на специальном сайте – FRS, или Foreigners reservation system. Не очень хорошая – сайт не всегда работает стабильно и подтверждения регистрации можно ждать довольно долго.
Полиция по делам иностранцев
Отделение на Ольшанке не занимается ВНЖ, ПМЖ и другими подобными вопросами, тем не менее этот адрес знаком многим проживающим в Праге иностранным гражданам. Сюда нужно обращаться, чтобы оформить приглашение в Чехию для родственников или друзей и потом зарегистрировать их на время визита.
Адрес: Olšanská 2176/2, Praha 3
Телефоны: 974 820 317, 974 820 318 (для справок, предварительной записи нет)
График работы: понедельник и среда 08:00-17:00, вторник и четверг 08:00-15:00, пятница 08:00-12:00.
Информацию об отделениях МВД и полиции по делам иностранцев за пределами Праги можно узнать здесь и здесь соответственно.