Билеты на общественный транспорт Праги в 2023 году: сколько стоят и как купить

Сколько сейчас стоит проезд в общественном транспорте чешской столицы? Какие варианты билетов существуют? Какие приложения необходимо скачать на телефон, чтобы не только купить проездной билет онлайн, но и знать как добраться до пункта назначения? А как узнать где именно сейчас находятся контролеры? Ответы на эти вопросы — ищите в нашем материале.

Фото: dpp.cz

Система пражского общественного транспорта

Пражский общественный транспорт — метро, трамваи, автобусы, поезда в рамках города, паромы через Влтаву и фуникулер на Петршинский холм — объединены в единую сеть, в которой действуют единые билеты. Все типы билетов сейчас позволяют совершать любое число пересадок между разными маршрутами и типами транспорта (пример: с метро на один трамвай, затем на другой), и их действие ограничено временем.

Типы билетов

В 2023 году для проезда в общественном транспорте Праги популярнее всего два вида билетов: долгосрочный, который действует 90 минут и стоит 40 крон, и краткосрочный, позволяющий ездить в течение 30 минут за 30 крон. Также есть билеты на сутки стоимостью 120 крон и на трое суток за 330 крон.

Во всех случаях, кроме последнего, дети в возрасте от 6 до 15 лет и пожилые люди в возрасте 60-70 лет могут купить льготный (zvýhodněné) билет за полцены. Дети до 6 лет и пассажиры старше 70 могут ездить бесплатно. Детям старше 10 лет и пенсионерам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий возраст. Билеты на трое суток всегда стоят полную цену.

В то же время при оформлении специального документа, подтверждающего право на льготный проезд (Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného), бесплатно могут ездить пассажиры младше 15 лет и старше 65. Оформить его можно в информационных центрах Транспортного предприятия Праги.

При посадке в общественном транспорте нужно немедленно (не успев доехав до следующей остановки) прокомпостировать билет в валидаторе, иначе он считается недействительным. От напечатанной даты отсчитывается срок действия проездного документа. Валидируют билет только один раз независимо от числа пересадок.

Провоз крупного багажа (от 25×45×70 см) стоит 20 крон, собаку (исключая провоз животного в поезде, там он платный и стоит 20 крон), велосипед и детскую коляску с ребенком в пражском общественном транспорте можно возить бесплатно.

Разумеется можно приобрести проездной на месяц, на три месяца или на год. Таким проездным и их оформлению мы посвятили отдельную статью, найти ее можно — здесь.

Штрафы за безбилетный проезд

Проезд в Праге без билета или с недействительным (невалидированным) проездным документом в 2023 году чреват штрафом в 1500 крон. При оплате на месте или в срок до 15 дней он снижается до 1000 крон.

Как купить билеты на общественный транспорт Праги

Сделать это можно через автоматы в вестибюлях метро и на остановках наземного транспорта (в последние годы эти автоматы стали принимать не только монеты, но и банковские карты) и у продавцов в табачных магазинах («трафиках»). С 2019 года во всех пражских трамваях установлены автоматы, позволяющие оплатить билет бесконтактной банковской картой. Еще один вариант для тех, у кого есть сим-карта чешского мобильного оператора, – SMS-билет: отправив на номер 902 06 коды DPT31, DPT42, DPT110 или DPT330, вы получите билеты на 30, 90 минут, сутки или трое суток соответственно.

Также купить билеты можно с помощью мобильного приложения PID Lítačka.

Где посмотреть расписание пражского общественного транспорта

Пражский транспорт довольно точно придерживается расписания, хотя сбои, конечно, бывают. Посмотреть график движения и выстроить маршрут можно на официальном сайте Транспортного предприятия Праги или в приложении PID Lítačka.

Какие приложения скачать на телефон, чтобы быстро рассчитать правильный маршрут

Разобраться самостоятельно с правильным и самым быстрым маршрутом на общественном транспорте в Праге сложно даже тем, кто здесь живет почти всю жизнь. К счастью, сегодня есть масса удобных и бесплатных приложений, где без проблем и всего за несколько секунд можно посмотреть маршрут от вашего актуального местонахождения до остановки общественного транспорта куда вам необходимо добраться. Если вы не знаете конкретную остановку, то для начала воспользуйтесь картами Google для того, что бы понять какая остановка ближе всего к пункту назначения. Кстати, Google карты вам тоже укажут маршрут общественным транспортом.

Приложения по планированию маршрута (для того, что бы скачать просто нажмите на название):

— PID Lítačka (бесплатно)

— Jízdní řády (бесплатно)

— CG Transit (платно, но работает в офф-лайн режиме)

— IDOS Jízdní řády в Google play и в App Store (бесплатно, но доступна также платная версия без рекламы)

— Pubtran (бесплатно)

— WMM Jízdní řády доступна только для Windows phone (платно)

— MůjVlak в Google Play и App Store (бесплатно, из названия понятно что в приложении доступны лишь маршруты на поездах)

— NaVlak еще одно приложение для поиска маршрутов на поездах по всей Чехии (бесплатно) Google Play и App Store

Мы не хотим призывать наших читателей к нечестным методам передвижения, но есть специальный сайт, который вам покажет на каких остановках в данное время находятся контролеры. Мы надеемся, что вы воспользуетесь этим сайтом только в том случае, если вы действительно не смогли купить билет по какой-то уважительной причине. Итак, сайт называется Fare2Bandit. Вот ссылка. Его пользователи добавляют информацию об остановках, на которых они сталкиваются с контролерами. Разумеется, это не 100% вариант проехаться «зайцем», так как пользователей на сайте не так уж и много. Поэтому призываем вас не испытывать удачу, а лучше покупать проездные билеты.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook