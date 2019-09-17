Проездной в Праге: как оформить и сколько стоит

Тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом Праги, вместо покупки отдельных билетов на 30 или 90 минут стоит оформить проездной. Как это сделать и какой будет цена? Читайте в нашем новом материале.

Проездные, как и отдельные билеты, действуют в чешской столице на все виды общественного транспорта: метро, трамваи, автобусы, городские электрички, паромы через Влтаву и даже фуникулер на Петршин. Они представляют собой так называемые электронные купоны, которые после покупки записываются на носитель: специальную пластиковую карту Lítačka, клиентскую карту Чешских железных дорог или банковскую карту Visa или Mastercard. Таким образом, проездные, о которых пойдет речь в основной части этого материала, являются именными и не могут быть переданы другому лицу (спойлер: анонимные проездные тоже бывают, и им посвящен последний абзац).

Руководство Праги и ее транспортного предприятия (DPP) давно обещает дать возможность хранить купоны в приложении для смартфона, но пока этого не произошло, самым популярным носителем для билета остается пластиковая карта Lítačka, которую стоит оформить перед покупкой купона.

Как оформить проездной Lítačka

Наиболее удобный и дешевый способ – заказать карту, зарегистрировавшись на сайте www.litacka.cz, заполнив заявление онлайн и приложив к нему скан цветной фотографии. В таком случае карта обойдется в 50 крон и будет доставлена по почте в срок до 30 дней, а на практике она обычно бывает готова в течение двух недель. Заказ на кассе контактных центров стоит 100 крон, экспресс-оформление в присутствии будущего владельца проездного – 200 крон (в любом случае не забудьте взять с собой фото). Последняя опция доступна только в одной точке в Праге – Škodov palác, Jungmannova 35, Praha 1. Восстановление потерянной или испорченной «литачки» происходит по аналогичной схеме и стоит столько же.

Оформить карточку для детей раньше можно было только лично, но теперь заявления принимаются и онлайн.

Срок действия «литачки» составляет четыре года.

Стоимость проездных купонов в Праге

Сама по себе «литачка» не дает права на проезд: на нее нужно записать купон, цена которого зависит от срока действия. Для взрослого пассажира (от 18 до 60 лет) проездной на месяц обойдется в 550 крон, на квартал (90 дней) – в 1480 крон, на пять месяцев – в 2450 крон, на год – в 3650 крон. Проездные для подростков (15-18 лет), студентов (18-26 лет) и пожилых людей (60-70 лет) стоят 130 крон на месяц, 360 крон на квартал и 1280 крон на год.

dpp.cz

Как купить купон на проезд

Опять же, оптимальный вариант – онлайн-заказ. Он делается на сайте «литачки» или в интернет-магазине Транспортного предприятия Праги. Разницы никакой: цены одинаковые и регистрационные данные действуют для обоих сайтов. Также приобрести купон можно в Škodov palác при оформлении «литачки» или в контактных пунктах Транспортного предприятия Праги.

Срок действия купона выбирается при покупке (не более 60 дней от момента оплаты). Никаких дополнительных действий после этого совершать не нужно: оплаченный купон автоматически привязывается к выбранному носителю.



Что делать владельцам Opencard

До появления «литачки» в Праге действовали красные проездные Opencard. С начала ноября 2018 года на них нельзя записать новые купоны. До 31 декабря 2019 года существующие Opencard бесплатно обмениваются на «литачки» при условии, что срок действия устаревшего проездного закончился менее 30 дней назад. В противном случае (или после 1 января 2020 года) придется оформлять новую карту Lítačka на общих основаниях.

Анонимные проездные

В Праге можно купить абонементы на проезд, не привязанные к определенному владельцу. Стоят они заметно дороже именных, 670 крон за 30 дней, 1880 крон за 90 и 6100 за год, и начинают действовать с любого выбранного дня. В бумажном варианте они продаются в кассах Транспортного предприятия Праги на станциях метро. Также можно оформить «литачку» (только в экспресс-варианте с оплатой 200 крон), на которой не будет указано имя, и по мере необходимости докупать на нее купоны.

О покупке отдельных билетов читайте здесь.