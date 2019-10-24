Как правильно выбросить крупногабаритный мусор

Пожалуй, у всех время от времени возникает потребность избавиться от мусора, который не помещается в обычные контейнеры, а при ремонте она становится прямо-таки критической. Как поступить правильно, если подвал уже переполнился, а желающих забрать эти «ценности» даром нет?

Фото: ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Что относится к объемному мусору

Прежде всего то, что из-за своих размеров не поместится в обычные контейнеры для сортированного или смешанного мусора. Чаще всего это старая мебель, включая кухонную или из ванной комнаты, ковры, линолеум, крупные электроприборы, а также мелкие отходы, возникающие при ремонте (дверные косяки и пр.). При этом обломки кирпичной кладки и других видов стен считаются не объемным мусором, а строительным, и должны утилизироваться отдельно.

Куда выкинуть объемный мусор

Самый простой (и довольно распространенный в Чехии, хотя отходы сортируют почти три четверти населения) способ избавиться от крупногабаритного мусора — свалить его возле контейнеров в надежде, что найдутся желающие унести его домой, а в крайнем случае беспорядок устранят коммунальщики. Однако это не только неэкологично и безответственно, но и незаконно: за создание «черных свалок» грозит штраф до 50 тысяч крон. Так что лучше использовать один из трех законных вариантов.

Первый — самостоятельно отнести или отвезти отходы на так называемый сборный двор (sběrný dvůr). Рекомендуется заранее изучить часы работы этого заведения и его требования к принимаемому мусору, чтобы не пришлось возвращаться домой со своим «богатством». Кроме крупногабаритного мусора, сборные дворы также могут принимать крупные объемы сортированного мусора, опасные отходы (краски, лаки, химикаты), ограниченные объемы строительного мусора и т.д.

Второй — использовать мобильные точки сбора объемного мусора, представленные крупногабаритными контейнерами. Информацию о том, где и когда они размещаются, обычно представлены на официальных сайтах населенных пунктов, в Праге — на страницах городских округов (Прага 2, Прага 3 и т.д.).

Третий — самостоятельно заказать контейнер у специализированной компании. В этом случае надо убедиться, что около дома есть место для его размещения и не действуют какие-либо ограничения, и учитывать, что услуга платная.

Что НЕЛЬЗЯ выкидывать в контейнеры для габаритного мусора

Кроме уже упомянутого строительного мусора, в черный список входят химикаты, зеркала, листовое стекло (единичные стекла выкидываются в щель контейнера для стекла, многочисленные отвозятся на сборный двор), а также все то, чему место в контейнерах для сортированного мусора.

Сборные дворы в Праге

Оператором семи универсальных сборных дворов в Праге выступает муниципальная компания Pražské služby. Они работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00, зимой — до 17:00, по субботам с 08:30 до 15:00. Все эти организации бесплатно принимают мусор у людей, постоянно проживающих в Праге. Адреса и контакты:

Pod Šancemi 444/1, Прага 9 — Высочаны

Тел.: 739 682 180

Proboštská 1, Прага 6 — Дейвице

Тел: 736 518 204

Za zastávkou 3, Прага 15

Тел.: 733 164 810

Bečovská, Прага 22 — Угржиневес

Тел.: 731 122 905

Zakrytá, Прага 4 — Забеглице

Тел.: 731 122 891

Jilemnická, Прага 19 — Кбелы

Тел.: 731 626 416

Puchmajerova, Прага 5 — Йинонице

Тел.: 731 142348

Сборный двор «Пражских служб» по адресу Durychova, Прага 4 — Лготка (тел. 739 202 742) принимает отходы только у жителей Праги 4, а администрация Праги 6 управляет сборным двором по адресу Drnovská 18 (тел. 235 301 720).

Есть подробные организации и у других компаний, занимающихся в Праге вывозом мусора (Komwag, Ipodec, AVE CZ и др.). Их часы работы и условия могут отличаться. Контакты:

Perucká 2542/10, Прага 2 — Винограды

Тел.: 236 04 00 00

Bartůňkova 711, Прага 11 — Ходов

Тел.: 236 04 00 27

Voctářova, Прага 8 — Либень

Тел.: 266 00 72 99, 731 90 96 53

Podnikatelská, Прага 21 — Беховице

Тел.: 602 20 21 91

Generála Šišky, Прага 12 — Модржаны

Тел.: 244 40 01 64

V sudech 1488, Прага 16 — Радотин

Тел.: 257 91 17 58

Chvalkovická 3, Прага 20 — Горни-Почернице

Тел.: 281 92 49 59

Dobronická 892, Прага 4 — Кунратице

Тел.: 605 07 90 49

Teplárenská 5, Прага 14 — Кыйе

Тел.: 272 70 09 52, 777 30 12 01

Malešická 74, areál Vackov, Прага 3

Тел.: 734 161 076

Ранее мы писали о наиболее частых ошибках при сортировке мусора, которые совершают жители Чехии.