Как получить ПМЖ в Чехии в 2022 году

ПМЖ в Чешской Республике (постоянное место жительства) дает иностранцам целый ряд преимуществ. Кроме того, в отличие от ВНЖ (вид на жительство), его не надо продлевать, а потерять можно только в исключительных случаях. Кто может претендовать на этот статус и что необходимо сделать, чтобы его получить? Разбираемся вместе с визовым консультантом Тимуром Узбековым.

Плюсы ПМЖ

Начнем с самого важного и приятного. ПМЖ (чешск. trvalý pobyt) дает почти те же права, что и гражданство Чехии. С ним иностранец может работать по найму наравне с местными жителями (разрешения бюро по трудоустройству — Úřad práce — больше не требуется), получать социальные льготы и с определенного возраста — пенсию. Дети иностранцев с ПМЖ на все время учебы обеспечиваются бесплатным медобслуживанием за счет страховки VZP. Главное различие между ПМЖ и гражданством — то, что первое не дает права голосовать на выборах и служить в армии.

В отличие от ВНЖ (чешск. dlouhodobý pobyt), ПМЖ не нужно продлевать — только в установленный срок обновлять удостоверение. Потерять разрешение на постоянное переживание рискуют люди, привлеченные к уголовной ответственности, имеющие крупные задолженности перед официальными органами республики или надолго покинувшие страну.

Кто имеет право на ПМЖ в Чехии

Граждане третьих стран могут подаваться на ПМЖ, подтвердив чешские корни, прожив два года в браке с гражданином или гражданкой Чехии в статусе ВНЖ, усыновив чешского ребенка, доказав, что их пребывание в стране соответствует политическим, спортивным и прочим интересам государства. Также ПМЖ могут получить одинокие пожилые (старше 60 лет) родители гражданина Чешской Республики и несовершеннолетие дети лиц, уже имеющих ПМЖ.

Однако наиболее частым основанием становится законное и непрерывное проживание в Чехии на протяжении как минимум пяти лет. Важно: у пребывающих в республику с целью обучения (то есть у студентов) один год в таком случае засчитывается только наполовину — в зачет идут только шесть месяцев.

Куда подавать документы

Иностранцы подают документы лично в отделения МВД, занимающиеся вопросами миграции (OAMP MV). Для подачи строго рекомендуется записаться онлайн по данной ссылке (живая очередь в ноябре 2022 года не всегда позволяет попасть на прием в тот же день, что вы пришли, с записью это сделать точно легче — прим. ред.)

Сколько стоит оформление ПМЖ Лица младше 15 лет платят 1000 крон, остальные — 2500 крон в момент подачи документов в форме гербовых марок (kolkové známky или просто kolky).

Список документов для подачи на ПМЖ

Соискателям необходимо подготовить целый пакет бумаг, ниже главные: – заполненная анкета (ее можно скачать с сайта Министерства внутренних дел); – загранпаспорт; – фото размером 35 на 45 мм; – подтверждение основания для получения ПМЖ в Чехии. В самом распространенном случае это тот факт, что иностранец имеет стаж 5 лет проживания в Чехии. О других сроках речь может идти, например, в случае подтверждении родства; – подтверждение об обеспечении жильем, выписка из кадастра недвижимости для собственников жилья, договор аренды или специальный бланк Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování, который можно скачать на сайте МВД и который хорошо знаком тем, кто оформлял ВНЖ; – подтверждение финансового обеспечения (справка из налоговой, от работодателя или спонсорское письмо, подтверждающие, что ежемесячный доход иностранца превышает необходимую сумму. Если подается целая семья, сумма рассчитывается по схеме, которую можно найти на сайте МВД. Расходы на жилье теоретически можно снизить, документально подтвердив ваши реальные расходы на жилье, которые могут быть ниже, чем нормативные). – и последнее из списка, но не по значению: подтверждение владения чешским языком. Например, для студентов вузов, чья учеба проходила на чешском языке, это может быть заверенная копия диплома и приложения к нему, где указан язык обучения. Все документы, кроме паспорта и карты ВНЖ, подтверждения владения чешским языком, фотографий, должны быть не старше 180 дней.

Как соискателю ПМЖ подтвердить знание чешского языка

В большинстве случаев пакет документов нужно дополнить свидетельством об успешной сдаче экзамена уровня А1. От сдачи экзамена освобождаются лица младше 15 и старше 65 лет, лица, страдающие заболеваниями, которые влияют на коммуникативные навыки, а также выпускники государственных вузов, обучавшиеся на чешском, и те, кто в последние 20 лет хотя бы год отучились в чешской начальной или средней школе или же в вузе, где обучение проходило на чешском языке. Все это нужно подтвердить документально.

Остальные должны сдать экзамен в одном из сертифицированных центров, предварительно записавшись онлайн. В Праге три таких центра, действующих при Карловом университете: Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1, Hostivař (Weilova 1453/2i, Прага 15) и Krystal (José Martího 2/407, Прага 6). Первая попытка бесплатная: соискатели получают в отделении МВД купон на сдачу экзамена, который необходимо предоставить в языковой центр не позднее чем за пять дней до назначенного испытания. Каждая последующая пересдача обойдется в 1500 крон. Пересдача экзамена уровня А2 обойдется уже в 2 500 крон. Стоит отметить, что с 1 сентября 2021 года экзамен на ПМЖ сдать сложнее — нужно соответствовать уровню А2. Ознакомиться с модульным тестом и получить дополнительную информацию об экзамене можно здесь. По опыту, самое неприятное в таком экзамене — это отсутствие записи на ближайшие пару месяцев в пражских языковых центрах и затянутая процедура сдачи: от регистрации до окончания устной части проходит несколько часов, хотя чистое время выполнения заданий занимает 25 минут у части с чтением, 15 минут — у письма, 35-40 минут — у аудирования, а устное общение с экзаменатором длится не более 10 минут. У нового экзамена уровня А2 больше внимания будет уделяться устной части, которая будет длиться не менее 15 минут. Сертификат об успешной сдаче экзамена выдается на месте в тот же день. В случае отказа в ПМЖ и при повторных подачах не нужно будет, как и ранее, пересдавать экзамен заново.

Сроки рассмотрения заявления на ПМЖ

По Закону о пребывании иностранцев, МВД обязано рассмотреть заявление и принять решение по нему в течение 60 дней с момента подачи. Однако если у чиновников возникают какие-либо вопросы и они обращаются к заявителю с требованием предоставить дополнительные документы, рассмотрение заявления замораживается, и на это время отсчет дней прекращается. Иностранец может в любой момент обратиться в министерство и ознакомиться с ходом рассмотрения дела. В случае положительного решения с заявителем связываются по телефону или отправляют письменное приглашение на сдачу биометрических данных, и не позднее, чем еще через 60 дней он получает розовую пластиковую карточку ПМЖ. Статус рассмотрения заявления также можно отслеживать по номеру дела на сайте frs.gov.cz. Запись на сдачу биометрических данных происходит лично на отделении или по телефону 974 801 801 Что делать, если отказали в ПМЖ В случае такого развития событий соискатель получает уведомление по почте. В течение 15 дней с момента его получения он может подать апелляцию в принявшее решение отделение МВД – лично или по почте.

Продление ПМЖ в Чехии