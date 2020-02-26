В каких районах Праги больше и меньше всего иностранцев

МВД Чехии опубликовало очередную ежегодную сводку о количестве иностранцев в разных регионах страны и даже в каждом из районов Праги. Где же в чешской столице проживает больше и меньше всего иностранных граждан в абсолютном и относительном выражении?

Фото: Olivetti / waymarking.com

Методика подсчета

Начнем с того, что в обзоре учитывались только иностранцы, которым для нахождения в Чехии требуется специальное разрешение. Из статистики исключены прибывшие в страну в соответствии с безвизовым режимом, являющиеся гражданами других стран Евросоюза или пребывающие в Чешской Республике нелегально.

Сколько всего иностранцев живет в Чехии

Данные представлены на 1 января 2020 года. К этому дню во всей стране было зарегистрировано 589,9 тысячи иностранцев, и 212,4 тысячи из них, или около 30%, проживают в столице.

Где в Праге больше всего иностранцев

Данные по приезжим из-за границы в чешской столице проанализировал Интеграционный центр Праги. В его сообщении отмечается, что в 19 из 57 всех административных округов города доля иностранцев превысила 20%. Конкретно это Прага 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 18, а также районы Кунратице, Либуш, Ржепорые, Зличин, Пршедни-Копанина, Небушице, Суходол, Бржезиньевес, Дольни-Мехолупы и Штербоголы.

Мало того, в четырех из этих районов доля иностранцев превышает 30%. Это Прага 2 с 31,36%, Штербоголы с 30,88%, Кунратице с 31,30%, а однозначным лидером выступает Небушице, где проживает аж 50,51% иностранцев. Правда, в абсолютном выражении их не так много — 1096 человек. Для сравнения, в Праге 1 проживают 5679 иностранцев, в Праге 2 — 12 121, а в Праге 3 — 16 489 приезжих из-за границы.

Лидером по абсолютному числу приезжих из-за рубежа является Прага 4, где их 19 311 (но это лишь 16,67% всего населения). На втором месте идет Прага 10 с 16 919 иностранцами (17,60%), на третьем — Прага 6 (15 716 человек, 16,67%) и Прага 8 (14 458 человек, 15,28%).

Районы Праги, где (почти) нет иностранцев

Да, они еще существуют. Так, в городской части со звучным названием Прага — Лохов доля иностранцев минимальна: 5,55% всего населения. А в абсолютном отношении иностранных граждан меньше всего в Прага — Недвези, ровно 30 человек.