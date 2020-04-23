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Как правильно продлить ВНЖ в режиме чрезвычайного положения

Как правильно продлить ВНЖ в режиме чрезвычайного положения

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В режиме чрезвычайного положения вид на жительство в Чешской республики продлевается посредством отправки документов обычной почтой или датовой схранкой (datová schránka). Как именно это сделать, разъясняют специалисты адвокатского бюро RIZAK legal.
Как правильно продлить ВНЖ в режиме чрезвычайного положения

Анкета вместе с пакетом документов отправляется на адрес Министерства внутренних дел Чешской республики, в Отделение миграции. Рекомендуем использовать способ подачи заявлений с помощью датовой схранки. Для этого необходимо зарегистрировать электронный ящик для физического лица на почте в отделении Czech point, которое заверяет копии документов и подписи.

Все документы, включая скан анкеты, подаем через датову схранку. Преимущества данного способа в том, что после отправки письма у вас остается подтверждение о подаче и подтверждение о получении письма адресатом с указанием всех приложенных документов.

При отправке же обыкновенного письма почта не дает возможности сделать перечень приложенных документов. То есть у вас не остается доказательства, что Министерство внутренних дел получило полный пакет документов. И если по истечении некоторого времени МВД вызовет вас дополнить недостающие бумаги, к сожалению, вы не сможете доказать, что данный документ был предоставлен при подачи заявления. Таким образом, процесс продления ВНЖ затянется.

Что нужно помнить при отправке документов через датову схранку?

Укажите правильно адрес получателя:

6bnaawp
Ministerstvo vnitra ČR,
Odbor azylové a migrační politiky

Оригиналы документов (договора, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, справки о прописке) отправляем в форме так называемой электронной конверсии.

Что это значит? Электронная конверсия документа — это заверенная электронная копия, которая имеет силу оригинала. Таким образом, МВД получит не простую копию документа,  а заверенную. Этим вы исполните требования закона о пребывании иностранцев по предоставлению оригинала или заверенной копии документа.

В противном случае после окончания чрезвычайного положения МВД может вызвать вас для предоставления оригинала или заверенной копии документа, что может затянуть процесс.

Помните, что:

— конверсию возможно сделать только с оригинала документа;

— конверсии не подлежит паспорт.

Как сделать электронную конверсию документа?

В отделении почты Czech point предоставите оригинал документа, который вам вернут после реализации конверсии. Еще одна выгода этого способа в том, что оригинал документа остается у вас на руках.

В приложении отправляем скан первой страницы паспорта, а также скан подписанной анкеты, к которой прикрепляем марки (оплата пошлины).

Оригинал паспорта необходимо показать МВД после окончания чрезвычайного положения.

Важно! Отдельно в бумажный конверт кладем подписанную анкету, к которой прикрепляем марки и 2 фото.

Письмо отправляем обычной почтой, doporučené s dodejkou, то есть заказным письмом, на нижеуказанный адрес:

Ministerstvo vnitra Odboru azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

Указанные правила действуют как для получения вида на жительство, то есть продления долгосрочной визы, так и для продления биометрической карточки.

Источник: facebook-аккаунт RIZAK legal

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Темы
ВНЖ Министерство внутренних дел коронавирус иностранцы
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