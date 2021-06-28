Сколько стоит легально содержать собаку в Праге

Когда вы решаете завести домашнее животное в Чехии, вы должны учитывать не только стоимость лежанки, миски для еды и услуг ветеринара, но и ежегодный налог. Сегодня мы подготовили для вас основной перечень расходов на содержание собаки в Праге.

1. Регистрация щенка

В течение 15 дней после приобретения щенка вы обязаны зарегистрировать его в одной из систем. До сих пор в Чехии не существует единого регистра для домашних животных, поэтому вы можете выбрать одну из частных компаний. Для регистрации вам понадобится только паспорт. Если вы претендуете на льготы и освобождение от сбора (например, для собаки из приюта) необходимо предоставить документы, перечень которых вам сообщат в управлении по месту вашего жительства. Каждая зарегистрированная собака получает свой штамп, который не может быть передан другому животному и подлежит денежному возмещению при эмиграции из Чехии. Собака всегда должна носить эту отметку на улице, даже если у нее есть микрочип. Данная мера используется для проверки собаки и во многих случаях помогает идентифицировать животное (часто еще до использования микрочипа). Хозяин незамедлительно должен сообщить об утере или краже этого знака в администрацию по месту жительства и заменить штамп. Стандартный ценник регистрации – 200 крон.

2. Чипирование и прививание

Клиники часто предоставляют возможность закодировать в чип паспорт, который необходим при пересечении границ вместе с животным. Сегодня на эти же чипы помимо маячка добавляют историю болезни и прививок собаки. Средняя цена за чипирование – 700-800 крон, вместе с паспортом – до 2000 крон.

Щенка в Чехии обязательно прививать, особенно если вы пользуетесь различными сервисами по уходу за домашними животными: отелями, грумингом и т.д. Одна прививка в зависимости от вакцины может стоить от 600 до 1000 крон, причем обязательно привиться от собачьей чумы, парвовируса, гепатита, лептоспироза, парагриппа и бешенства.

3. Оплата налога на собаку

Вопреки распространенному заблуждению, на размер налога на собаку не влияет порода. Величина сбора определяется в зависимости от города и района проживания. Для Праги расценки следующие:

· если вы живете в квартире, то в год нужно заплатить 1500 крон за первую собаку, 2250 крон за вторую и каждую следующую собаку;

· если вы живете в доме в районах Прага 1 – Прага 15 и Прага 17, вы заплатите 600 крон за первую собаку, 900 крон вторую и каждую следующую собаку;

· если вы живете в доме в других частях города, то налог составит 300 крон за первую собаку, 600 крон за вторую и каждую следующую собаку.

Под каждой следующей понимается собака у одного и того же владельца, поэтому, если вы живете с партнером, вторую собаку можно зарегистрировать на него и платить сбор по первой ставке.

Налог взимается с хозяина щенка старше 3 месяцев. Например, если собака достигла этого возраста в течение мая, то сбор начинается 1 июня и рассчитан на оставшиеся 7 месяцев до конца года.

4. Прочие расходы

Салонов, где вашего любимца приведут в порядок, в Праге много, еще больше грумеров работает на дому. Средняя цена за мытье, стрижку шерсти и когтей составит от 700 до 1500 крон в зависимости от размера собаки.

Если вам не с кем оставить животное во время отпуска, в хорошем собачьем отеле о нем позаботятся за 250 крон в день. Также некоторые отели предоставляют специальные «школы», где кинологи корректируют поведение как щенков, так и взрослых собак. Подобная услуга обойдется вам в 300 крон за занятие.