Сколько стоит содержать рыбок в Праге?

Многих от приобретения аквариума останавливает страх его обслуживания. Это сложный процесс?
Есть несколько важных условий, соблюдая которые, вы и ваш аквариум будете чувствовать себя великолепно. Чистота аквариума, прежде всего, – правильный запуск, а также чистка и подмена воды. Многих удивляет факт: чем больше аквариум, тем он «инертнее», т.е. прощает много ошибок. С другой стороны, с ним сложнее работать на стадии «запуска». Запуском мы называем процесс установления биологического равновесия в воссозданной живой среде.
Как часто необходимо обслуживать аквариум?
Зависит от размера аквариума, его населения, плотности посадки растений и времени, прошедшего с запуска. В первый месяц это достаточно частая подмена воды. Обычно, в первую неделю приходится делать это каждый день. Но это не значит, что вы должны слить всю воду, только ее часть, примерно 30/40%. Затем подмена будет требоваться реже – раз в неделю или даже в две.
Значит, с обслуживанием вполне можно справиться самому?
Конечно, это зависит ещё и от размера аквариума. Но в абсолютном большинстве случаев – да. У многих из нас в детстве были аквариумы, больше походившие на болотца, с сомнительным запахом. Подобные – не самые лучшие – воспоминания часто лежат в основе мифов об аквариумах. Однако сегодня есть масса различных технических решений, упрощающих обслуживание и содержание аквариума: автокормушка, автодолив испарившейся воды, автоподмена воды, автоматическое освещение с «рассветом и закатом» и возможность следить за состоянием аквариума в режиме онлайн.
Системы фильтрации нового поколения отвечают за чистоту воды и биологическое равновесие вашего аквариума. А это значит никакого запаха в доме, только здоровые растения и водные обитатели. Качество фильтрации воды трудно переоценить, поэтому так важно выбрать правильное оборудование.
Внутренний дизайн может быть любым. А есть ли какие-то правила по его составлению?
Безусловно, это зависит от того, насколько профессионально мы хотим подойти к этому вопросу.
Важно понимать, что просто сложить камни в аквариум и залить его водой недостаточно. Воссоздание живой природной среды – задача, требующая знаний в разных областях: биология, химия, ихтиология. Их отсутствие будет стоить вам жизни обитателей аквариума и растений, не говоря о потраченном времени и деньгах. Кроме того, сама композиция внутри требует определенных знаний. Это целостность и масштаб, а ещё пропорции и линейная перспектива. Не менее важно понимать, как ведёт себя тот или иной материал в воде. Цвет, тон и контрасты - составляющие, отвечающие за выразительность композиции. Поэтому большинству проще воспользоваться знаниями профессионалов. Хотя можно и экспериментировать самому, это тоже долгий и интересный путь.
Аквариумы «Акваден» часто не похожи на традиционные «дома» для рыбок. Почему так?
Это особое удовольствие – делать что-то уникальное, поэтому мы создаём аквариумы и паллюдариумы, которые вызывают целую гамму эмоций. От удивления до восхищения. Фактически что угодно может стать вашим аквариумом. Главное – иметь доступ для обслуживания и свободное место для самого аквариума. А эти технические моменты мы решаем в индивидуальном порядке в каждом конкретном проекте. Возможность разработки таких необычных авторских решений, пожалуй, – один из моих любимых моментов в работе.
О каких необычых решениях вы говорите и сколько они могут стоить?
В нашем доме, например, обе микроволновки – встроенная и обычная – аквариумы. Вечером их свет создаёт фантастическую атмосферу. Выглядит очень необычно и неизменно восхищает гостей. Вдобавок, это здорово вписывается в современную моду на экологию и «вторую» жизнь старых предметов.
Подобный аквариум на 15л может стоить в районе 6-10 000 крон вместе с полной комплектацией в зависимости от индивидуальных предпочтений клиента.
Как выбрать свой первый аквариум?
Для удачного знакомства подойдёт небольшой аквариум, грунт, живые декорации в виде камней, коряг и самых неприхотливых растений. Не торопитесь заселять живых обитателей, дайте аквариуму «созреть».
Получить консультацию по запуску а также ответы на интересующие вопросы вы всегда можете на странице Инстаграм @aquadencz или любым другим, удобным для вас способом, указанным на сайте Aquaden.cz