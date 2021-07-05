Сегодня тренд на живую составляющую в доме только набирает свою силу. Однако, содержание таких живых уголков всегда вызывает много вопросов. Одним из вариантов может стать приобретение собственного аквариума. Сколько стоит содержать рыбок в Праге? Сложно ли обслуживать аквариум и сколько времени на это уходит? Какие правила нужно учитывать при составления «дома» для рыбок? На самые важные вопросы об аквариумнистике отвечает Денис Черников, основатель аквариумной мастерской «Акваден», специально для редакции 420on.cz.

Многих от приобретения аквариума останавливает страх его обслуживания. Это сложный процесс?

Есть несколько важных условий, соблюдая которые, вы и ваш аквариум будете чувствовать себя великолепно. Чистота аквариума, прежде всего, – правильный запуск, а также чистка и подмена воды. Многих удивляет факт: чем больше аквариум, тем он «инертнее», т.е. прощает много ошибок. С другой стороны, с ним сложнее работать на стадии «запуска». Запуском мы называем процесс установления биологического равновесия в воссозданной живой среде.

Как часто необходимо обслуживать аквариум?

Зависит от размера аквариума, его населения, плотности посадки растений и времени, прошедшего с запуска. В первый месяц это достаточно частая подмена воды. Обычно, в первую неделю приходится делать это каждый день. Но это не значит, что вы должны слить всю воду, только ее часть, примерно 30/40%. Затем подмена будет требоваться реже – раз в неделю или даже в две.

Значит, с обслуживанием вполне можно справиться самому?

Конечно, это зависит ещё и от размера аквариума. Но в абсолютном большинстве случаев – да. У многих из нас в детстве были аквариумы, больше походившие на болотца, с сомнительным запахом. Подобные – не самые лучшие – воспоминания часто лежат в основе мифов об аквариумах. Однако сегодня есть масса различных технических решений, упрощающих обслуживание и содержание аквариума: автокормушка, автодолив испарившейся воды, автоподмена воды, автоматическое освещение с «рассветом и закатом» и возможность следить за состоянием аквариума в режиме онлайн.

Системы фильтрации нового поколения отвечают за чистоту воды и биологическое равновесие вашего аквариума. А это значит никакого запаха в доме, только здоровые растения и водные обитатели. Качество фильтрации воды трудно переоценить, поэтому так важно выбрать правильное оборудование.

Внутренний дизайн может быть любым. А есть ли какие-то правила по его составлению?

Безусловно, это зависит от того, насколько профессионально мы хотим подойти к этому вопросу.

Важно понимать, что просто сложить камни в аквариум и залить его водой недостаточно. Воссоздание живой природной среды – задача, требующая знаний в разных областях: биология, химия, ихтиология. Их отсутствие будет стоить вам жизни обитателей аквариума и растений, не говоря о потраченном времени и деньгах. Кроме того, сама композиция внутри требует определенных знаний. Это целостность и масштаб, а ещё пропорции и линейная перспектива. Не менее важно понимать, как ведёт себя тот или иной материал в воде. Цвет, тон и контрасты - составляющие, отвечающие за выразительность композиции. Поэтому большинству проще воспользоваться знаниями профессионалов. Хотя можно и экспериментировать самому, это тоже долгий и интересный путь.

Аквариумы «Акваден» часто не похожи на традиционные «дома» для рыбок. Почему так?

Это особое удовольствие – делать что-то уникальное, поэтому мы создаём аквариумы и паллюдариумы, которые вызывают целую гамму эмоций. От удивления до восхищения. Фактически что угодно может стать вашим аквариумом. Главное – иметь доступ для обслуживания и свободное место для самого аквариума. А эти технические моменты мы решаем в индивидуальном порядке в каждом конкретном проекте. Возможность разработки таких необычных авторских решений, пожалуй, – один из моих любимых моментов в работе.

О каких необычых решениях вы говорите и сколько они могут стоить?

В нашем доме, например, обе микроволновки – встроенная и обычная – аквариумы. Вечером их свет создаёт фантастическую атмосферу. Выглядит очень необычно и неизменно восхищает гостей. Вдобавок, это здорово вписывается в современную моду на экологию и «вторую» жизнь старых предметов.

Подобный аквариум на 15л может стоить в районе 6-10 000 крон вместе с полной комплектацией в зависимости от индивидуальных предпочтений клиента.

Как выбрать свой первый аквариум?

Для удачного знакомства подойдёт небольшой аквариум, грунт, живые декорации в виде камней, коряг и самых неприхотливых растений. Не торопитесь заселять живых обитателей, дайте аквариуму «созреть».

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