Страховки для иностранцев подорожают с 2.08.2021. Как сэкономить?

13.07.21 Палата депутатов одобрила закон о монополии pVZP на страхование иностранцев в Чехии на 5лет от момента вступления закона в силу (от 02.08.2021). Как сэкономить десятки тысяч крон и получить рассрочку – читайте далее

Что произошло?

От 02.08.2021 все студенты будут обязаны оформлять только pVZP, которая планирует установить цену на уровень 28600,- Kč (этот тариф недавно появился в ценнике pVZP и он соответствует планам правительства по повышению цены до уровня гос. страхования).

Когда?

Новый закон вступит в силу от 02.08.2021. Сегодня эту дату утвердила Poslanecká sněmovna, дело осталось лишь за подписью президента.

Можно ли платить VZP помесячно, как граждане Чехии?

К сожалению, нет, по закону это возможно только для иностранцев с ПМЖ или для трудоустроенных иностранцев. Студенты, предприниматели и.т.д. будут обязаны оплатить полную стоимость (28600,- Kč) единовременно.

Что делать?

Все страховки, оформленные до 02.08.2021 будут действительны для продления визы до конца срока договора. Это положение утверждено в новом законе (§184b)

Т.е. вы можете приобрести страховку дешевле (например, за 6500,- Kč/год) на несколько лет вперёд. Так Вы сэкономите десятки тысяч крон на оформлении будущих договоров. Затраты на 3года по прогнозируемым ценам будут около 80к.

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В этом случае стоимость страховки на 3года составит всего 19 000,- Kč в рассрочку (в 4 раза дешевле)