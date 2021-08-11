«Говорящая» одежда. Психология влияния и управление впечатлением

Мы ещё ничего не сказали, а о нас уже все подумали. В этой статье вы узнаете, как ваш образ формирует впечатление о вас у собеседников, и научитесь управлять этим.

Обычно наши многолетние устоявшиеся отношения с гардеробом основываются на автоматизмах. Психика так устроена, что первоочередной своей задачей видит возможности сберечь психическую энергию. Именно поэтому мы лишь на пару секунд задумываемся:«Может, стоит подобрать новую комбинацию?»

Но тут же сдаёмся и надеваем привычное сочетание.

А нашему собеседнику достаточно пары минут – и представление о социальном статусе, личностных характеристиках, самооценке и даже религиозных убеждениях сформированы. И если речь идёт о таких социально значимых для нас ситуациях, как собеседование или первое свидание, до наших компетенций или личностных качеств дело может не дойти вовсе.

Как часто мы сами не давали человеку шанса, опираясь лишь на визуальное впечатление о нем?

Сегодня одежда, помимо очевидной практической функции защиты, выступает средством коммуникации и творческого самовыражения. Как неотъемлемая часть нашего образа в глазах других, она может стать нашим лучшим союзником в достижении целей. Или же, в отсутствии должного внимания, неосознаваемым препятствием на пути к ним.

Остановимся на трех важных факторах в одежде, влияющих на восприятие нас другими.

1. Одежда современна и актуальна

Каждую эпоху в одежде принципиально меняется крой, который является лакмусовой бумажкой актуальности образа. Вещи несовременного кроя всегда прибавляют нам возраста. Кроме того, подсознательно мы выбираем людей идущих в ногу со временем, актуальных и понимающих современные течения. Одежда в этом случае – первое визуальное подтверждение наших внутренних ожиданий. Современно и со вкусом одетый человек вызывает больше доверия, выглядит убедительно, вызывает желание подражать.

2. Одежда вам идёт

На волнах бодипозитива, принятия себя с одной стороны и творческого самовыражения посредством одежды с другой, не стоит забывать, что для глаза красиво = пропорционально. Современная мода с пропорциями заигрывает и ломает всевозможные правила гармоничных сочетаний. Именно поэтому, например, желание выглядеть ярко не конечная цель, но отправная точка в понимании способа ее достижения. Можно запомниться другому, надев задом наперёд пальто, современное платье, подчеркивающее ваши достоинства или костюм единорога. Выбор за вами.

3. Одежда уместна

Собираясь на прогулку с маленькими детьми, мы вряд ли выберем коктейльное платье .

А накануне свадьбы друга едва ли бросимся на поиски самого модного спортивного костюма.

Конечно, если есть цель удивить своих деловых партнеров, можно явиться на подписание договора в пляжном кимоно. Но в остальном подобный эксперимент не совсем уместен. Мы существуем в социальных рамках, и соблюдение подобных условностей делают нас в глазах других «нормальными», адекватными людьми.Сегодня одежда, помимо очевидной практической функции защиты, выступает средством коммуникации и творческого самовыражения. Как неотъемлемая часть нашего образа в глазах других, она может стать нашим лучшим союзником в достижении целей. Или же, в отсутствии должного внимания, неосознаваемым препятствием на пути к ним.

Правда в том, что даже не интересуясь модой и психологическими аспектами стиля, мы невольно являемся участниками этого бесконечного процесса взаимного влияния. Ведь мы не ходим по улицам голыми. А значит, каждый день создаём это впечатление для других, продумывая его или нет. Понимая основы и принципы восприятия, мы можем сознательно влиять на процесс коммуникации. А умение создавать правильное впечатление, как и востребованные сегодня soft skills, – неотъемлемая часть эффективной и одновременно комфортной реализации себя в социуме. И раз уж мы все равно выбираем одежду, пусть этот выбор будет осознанным.