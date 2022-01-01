Когда в Чехии можно брать оплачиваемый выходной? Чаще, чем вам кажется

Свадьба, похороны, медосмотр, и, как бы ни было парадоксально, даже поиск новой работы. Трудовой кодекс учитывает несколько ситуаций, когда начальник должен предоставить вам оплачиваемый отгул, даже если он этого не хочет.

Дополнительный выходной становится редкостью

Каждый работник в Чешской Республике имеет право на четыре недели оплачиваемого отпуска в год. Многие компании добавляют к этому еще несколько дней в качестве бонуса. Хотя количество таких «щедрых» компаний уменьшилось во время пандемии коронавируса, согласно опросу Sodexo.

«Согласно нашему опросу, 26% работников получают дни отпуска сверх установленного законом срока. Это на 11% меньше, чем в 2017 году. Спад относительно большой, и мы можем только догадываться о том, чем это вызвано. Один из вариантов — меньшее желание работодателей предложить дополнительный выходной после пандемии covid, которая значительно повлияла на компанию и привела к гораздо большему отсутствию сотрудников из-за болезни», — говорит Мартина Махова, директор по персоналу Sodexo Benefit.

Она добавляет, что, конечно, сотрудникам не нравится отмена бонусов в виде дополнительных выходных. Наоборот, пандемия значительно повысила интерес к бонусам для восстановления здоровья и отдыха. «В условиях пандемии люди в рабочей и личной сферах больше года испытывают стресс, а это действительно долго. Человеческий мозг и организм не приспособлены к такой длительной и постоянной нагрузке», — добавляет Махова.

Помимо классического отпуска, который регулируется договором между работником и начальником, бывают ситуации, когда работодатель обязан предоставить вам отгул — иногда он оплачивается, иногда нет. Дагмар Холикова из кадровой консалтинговой компании Hays объясняет, какие это ситуации и сколько часов или дней вы можете просить для себя.

Визит к врачу

Если вы планируете посетить медицинское учреждение в городе, где вы работаете и живете, и не можете посетить его в нерабочее время, ваш работодатель возместит вам расходы на посещение врача.

«В Трудовом кодексе указано, что вы должны записаться к врачу, который находится как можно ближе к вашему дому, и вы также должны потратить на визит не больше времени, чем действительно необходимо», — говорит Дагмар Холикова.

Однако, если вы записаны на прием к специалисту за пределами города, в котором вы живете, работодатель может возместить вам расходы на целый день — опять же, вам следует выбрать больницу или хирургическое отделение как можно ближе к месту жительства. В то же время, если вы вернетесь от врача в другом городе раньше, вам следует сразу же идти на работу.

В случае вакцинации или тестирования на covid-19 действуют те же правила, что и при посещении врача. При этом работодатель обязан возместить вам все визиты к врачу, которые связаны с выполнением работы.

Если вы регулярно сдаете кровь, вы также имеете право на оплачиваемый отгул. При сдаче крови также учитывается время восстановления, поэтому может быть проплачен и весь рабочий день.

Сопровождение к врачу или на консультацию

Вы также получите оплачиваемый отгул, если сопровождаете члена семьи в медицинское учреждение, он выдается на необходимое время, максимум на один день.

«Однако только если сопровождение было необходимо, и посетить учреждение в нерабочее время было невозможно. Важно отметить, что только один член семьи может сопровождать и претендовать на выходной день», — говорит Дагмар Холикова.

Если вам необходимо посетить школьный консультационный центр с ребенком, чтобы узнать о его особых образовательных потребностях, вы имеете право на необходимый отгул, но в этом случае он не будет оплачиваться.

Рождение ребенка

Если нужно отвезти жену или девушку в родильный дом, работник тоже имеет право на оплачиваемый отгул. Однако он засчитывается только в течение времени, строго необходимого для транспортировки в родильный дом.

«Если хотите присутствовать на родах, вам нужно взять неоплачиваемый выходной или, возможно, день от отпуска», — говорит Холикова.

Неоплачиваемый отгул по личным причинам не выдается автоматически по закону, работник должен согласовать это со своим работодателем.

Новая работа и переезд

Если вы были уволены вашим работодателем по причинам, изложенным в разделе 52 (a)–(e) Трудового кодекса, например, по причине сокращения штата, вы имеете право на оплачиваемый отгул продолжительностью полдня каждую неделю для поиска новой работы.

Вы переезжаете из-за новой работы? Если ваш переезд необходим для выполнения работы и вы переезжаете в интересах работодателя, вы имеете право на оплачиваемый отгул продолжительностью до двух дней, в течение которого вы можете устроить все необходимое, связанное с переездом.

«Однако, если вы переезжаете по собственному желанию, вы также можете подать заявление на получение до двух выходных, и в этом случае работодатель должен вам их предоставить, но не возместить. Таким образом, это будет неоплачиваемый отгул», — говорит Холикова.

Свадьба

Вы скоро женитесь или собираетесь выйти замуж? Вам необязательно брать отпуск — вы имеете право взять до двух выходных от работодателя, из которых один день работодатель вам возместит, а на следующий день у вас будет неоплачиваемый отгул.

«Поэтому, если у вас свадьба в пятницу, например, вы можете взять отгул на подготовку в четверг, чтобы не переживать и полностью посвятить день к подготовке», — говорит Холикова.

Родители пары также имеют право на оплачиваемый выходной. Верно и обратное — если у родителей свадьба, их дети тоже имеют право на выходной, но неоплачиваемый. Однако, если вы идете в качестве свидетеля к одному из ваших близких, вы не имеете права на отгул по закону и должны взять его в счет отпуска.

Похороны

В случае смерти одного из ближайших родственников вы всегда имеете право на два дня оплачиваемого отгула и еще один для участия в похоронах близкого человека. Всего вы можете взять три дня, которые ваш работодатель возместит.

В случае смерти более дальних родственников вы имеете право на один день оплачиваемого отгула.

«Однако, если вы организуете похороны этих людей, вы имеете право на один дополнительный день оплачиваемого отгула, но вы должны предоставить доказательства от соответствующих учреждений, что вы организовали похороны», — сказал эксперт Hays.

В случае смерти дедушки, бабушки или внука, а также свекрови, тестя, приемного внука или внучки или другого близкого человека, который делил с вами домашнее хозяйство, оплачиваемый отгул дается максимум один день, чтобы присутствовать на похоронах, или еще и на следующий день, если вы организуете похороны этих лиц. В этом случае снова необходимо предоставить подтверждение.

Работники, присутствовавшие на похоронах своего коллеги и приглашенные работодателем, также имеют право на оплачиваемый выходной на необходимый период.

Больничный и другие причины

Оплачиваемый отгул

«В рамках социального пакета компания также может предоставлять другие выходные дни, например, в виде отгула по лояльности, по болезни, вариантов много. Все это работодатель предоставляет как бонус — такой выходной регулируется коллективной договоренностью или внутренними положениями», — говорит Дагмар Холикова.

В то время как лояльность или выходной по случаю дня рождения применяются нечасто, все больше сотрудники берут именно больничный.

Неоплачиваемый отгул

Неоплачиваемый отгул, который по-прежнему упоминается в Трудовом кодексе и должен быть предоставлен работодателем, но не компенсируется, включает, например, время, необходимое для выполнения общественных работ. Или когда это отвечает государственным или коллективным интересам, к примеру, когда работника вызывают в суд.

«Это также относится к мероприятиям для детей и молодежи, то есть когда вы являетесь вожатыми лагеря. Здесь работник имеет право на неделю оплачиваемого отпуска и две недели неоплачиваемого отпуска, если соблюдены установленные законом условия. Если нет серьезных производственных причин со стороны работодателя», — говорит Холикова.

В других случаях, когда вы хотите взять неоплачиваемый отпуск, будь то в связи с более длительным отпуском, активным отдыхом или другими обстоятельствами, позитивное решение зависит только от согласия работодателя.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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