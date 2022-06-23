ВИДЕО: Мошенничество в Европе на примере Чехии. Как не стать жертвой?

С вами связались по телефону будто бы из банка или полиции Чехии и на русском языке сообщили, что банковский счет взломан, а ваши деньги необходимо срочно защитить?

Что делать, если поступает подозрительный звонок? На канале 420on мы проведем разбор реальных случаев обмана и дадим практические советы, а также поделимся реальной записью разговора с мошенником.

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