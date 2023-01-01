Кафе и другие места в Праге, где можно сидеть с ноутбуком без зазрения совести

Если вы фрилансер, сотрудник на удаленке или просто нуждаетесь в пространстве для работы, вас могут заинтересовать коворкинг-кафе. Эти кафе не просто предоставят вам рабочее место с интернетом, но и постараются развлечь. Например, если вы недавно переехали в Прагу и готовы знакомиться с людьми из других стран, то можете вступить в местное коворкинг-комьюнити. Ниже мы собрали три оригинальных места, где можно и поработать, и расслабиться, и узнать что-то новое для себя.

Locus WorkSpace

Здесь собираются англоязычные экспаты, поэтому это еще и отличное место, чтобы завести новых знакомых и попрактиковаться в английском. Во внутреннем дворике расположена зона отдыха, где можно попить чаю, пообщаться с «коллегами по коворкингу» или просто расслабиться.

Есть возможность прийти и бесплатно поработать один день, чтобы понять, нравится ли вам такой формат. Достаточно уютное минималистическое оформление интерьера, но шикарный вид из окна «общей» зоны возле кухни.

Если купить членство, коворкинг можно посещать 24/7, а также иногда заглядывать на мероприятия, которые организует коворкинг.

Aдрес: Slezská 857/45, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Design Friendly

Оформлением этого пространства занимались сами владельцы — дизайнеры интерьеров. Если нужно получить мощный заряд вдохновения, то вам сюда!

Это концептуальное пространство, предназначенное в основном (но не только) для дизайнеров интерьеров и архитекторов, но никто не мешает посещать его и просто ценителям дизайна. Можно зайти на чашечку кофе просто так, а можно приобрести членство.

Кроме того, в дополнение к дизайн-студии и кафе вы найдете помещения для семинаров, обширную комнату образцов материалов, специализированную библиотеку и переговорную комнату для встреч с клиентами, пресс-конференций и небольших корпоративных мероприятий.

Design Friendly в рамках членства предлагает нетворкинг-мероприятия, посещение воркшопов и так далее.

Адрес: Ruská 460/18, 101 00 Praha 10

Coffice Prague

Атмосферное место с дружелюбным владельцем из Аргентины, которое предлагает первое бесплатное посещение — нужно только забронировать встречу. Кроме того, что туда можно прийти поработать, в Coffice регулярно проходят различные мероприятия, 90% из которых развлекательные, хотя иногда бывают и акции, посвященные профессиональному развитию.

Например, вот некоторые из акций:

– Языковой обмен Blabla (еженедельно)

– Музыка: живая музыка / открытый микрофон (еженедельно)

– Стендап-комедия

– Концерты

– Фото- и художественные выставки

– танец рокабилли

– Встречи экспатов

– Встречи и семинары предпринимателей

– Вечера викторин

– Ночи кино

– «Вегетарианские встречи» и так далее.

Все мероприятия, которые организует владелец, бесплатны. За отдельную плату можно посетить некоторые профессиональные воркшопы, которые происходят изредка.

Адрес: Сейчас коворкинг переехал на новое место в Голешовице и рекомендует отслеживать изменения в Фейсбуке.

Malířská 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice

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