Не теряйте время и деньги: 5 критических ошибок иностранцев при покупке страховки

Ошибка № 1. Предоставлять страховку на недостаточный срок

Страховка — один из главных документов, на который смотрят в Министерстве внутренних дел Чехии при продлении вам типа пребывания. Например, если вы подаетесь на визу предпринимателя, указав пожелание о продлении на максимально возможный в таком случае срок — 2 года, — а страховка у вас на год, то вам сократят срок. Это означает для вас лишние бюрократические проблемы и расходы на продление в следующем году, которых можно было бы избежать, купив страховку не на один год, а на два.

Выгода для студентов

Хоть студенты и получают обычно разрешение на пребывание на год, они могут приобрести страховку с «запасом» до пяти лет . Во-первых, так вы фиксируете стоимость страховки на все время обучения, (поверьте, цены растут из года в год), а, во-вторых, обезопасите себя на момент возникновения непредвиденных проблем со здоровьем и даже обнаружения болезни, которую страховая бы отказалась включать в обслуживание при заключении нового контракта.

Помните, что любая страховка обслуживает медицинские случаи, которые произошли на момент действия текущей страховки. Если, к примеру, вы сломали руку в последний день действия контракта, то на новый контракт с той же страховой этот случай не распространяется. Поэтому выгодно заключать непрерывную страховку на максимальный срок, который можете себе позволить.

Случай наступления беременности

Беременность покрывается при соблюдении условий страхования. Аналогично — если перезаключать новый контракт на момент беременности, то это отразиться и на цене.

Ошибка № 2. Выбирать брокера по сниженной стоимости страховки

Вторая ошибка — выбирать страхового агента, выискивая, где подешевле, а точнее, где есть скидки или акции. Стоимость страховых услуг у всех посредников плюс-минус одинаковая, так как они, как правило, продают услуги одних и тех же страховых компаний. Большинство бонусов, акций и скидок, которые предлагает посредник, на самом деле исходят от страховой компании (например, той же PVZP).





Тут нет никакого нарушения, но на этом вы теряете кучу времени. Может сложиться ложное впечатление, что бонус или акция есть только у одного посредника, в то время как это акция самой страховой компании, а значит, она есть у всех посредников. Лучше уточнить у своего посредника, что означает та или иная скидка.





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Ошибка № 3. Бежать к доктору, не посоветовавшись со страховым агентом или справочной службой страховой компании. Исключение — скорая





Если так сделать, вы можете потерять от 70% положенной вам компенсации. Запомните алгоритм, который вас выручит: всегда, абсолютно всегда сначала звоните своему страховому посреднику или, если говорите на чешском, сразу в «ассистенцию» страховой компании.





Страховой выгодно, чтобы вы выбрали случайного врача!

Страховая может сказать, что вы выбрали врача не из предложенного ей списка (и часто бывает права). В этом случае покрывается только определенная сумма, а остальное страховой удается сэкономить.

Например, если осмотр у зубного обошелся вам в 2500 крон, то вернуть могут всего 300 в зависимости от внутренних условий страховой.





Важно!

«Данный совет относится только к обычной записи к врачу. Если случай срочный, то есть ваши жизнь и здоровье под угрозой прямо сейчас, вызывайте скорую не раздумывая. Впрочем, я всегда на связи и тоже помогу с вызовом скорой бесплатно 24 на 7!» — Оксана Мансурова.

Ошибка № 4. Не обращаться за возвратом маленьких сумм под предлогом, что все равно ничего не вернут

Например, вы купили лекарство по рецепту и махнули рукой: «Да что там, это всего 30 крон». Или просто пребываете в уверенности, что обращаться за маленькими суммами стыдно. Во-первых, никто не будет вас осуждать, учитывая экономность чехов. Во-вторых, все суммы за рецептурные лекарства клиентам возвращаются. В-третьих, представьте, что таких, как вы, у страховой тысяча человек, и каждый не требует 30 крон. Это уже 30 тысяч. Так что не думайте, что вы «наглеете». Нет, вы просите положенную компенсацию!





«Я помогаю клиентам получить компенсацию за лекарства, купленные по рецепту. Мы вместе составляем заявление, даже если вы приобрели страховку у другой страховой компании. Это дело принципа, ведь, что касается рецептов, вы имеете одинаковые с чехами права на компенсацию. Если обычный гражданин с государственной страховкой заплатил за лекарство в аптеке пять крон из тысячи, то вы со страховкой PVZP имеете то же право», — Оксана Мансурова.



Ошибка № 5. Соглашаться на неправильный тип страховки

В интересах большинства посредников — продать вам услугу подороже, а дороже стоит комплексная страховка.

Да, как правило, иностранцам требуется именно она. И цены на нее в последнее время, мягко говоря, выросли. Но есть исключение, о котором говорят не все. Например, если вы близкий родственник гражданина ЕС, вам хватит и базовой страховки, цены на которую ниже в разы.

«Я всегда уточняю у клиента его положение, и мы вместе думаем, как максимально сэкономить, не потеряв в качестве. Клиент — умный человек. Рано или поздно он поймет, что переплатил, и больше к такому посреднику не вернется. Мы это понимаем. И даже помогаем с бесплатной консультацией тем, кто уже переплатил предыдущему посреднику» — Оксана Мансурова.

Специальное предложение от Оксаны Мансуровой и 420on

Оплатите комплексную страховку от 6 месяцев для себя или близких. Можно купить страховку «впрок», чтобы зафиксировать цены и не переживать при следующих продлениях ВНЖ. Получите в подарок гербовые марки (колки) номиналом 500 крон, которые вы сможете использовать для оплаты услуг продления визы или ВНЖ.

Оксана Мансурова

Телеграм, Viber, WhatsApp: +420 776 775 595

pojisteni@mansurova.cz

Cмотреть интервью «Все, что вы не знали о страховках в Чехии»:

